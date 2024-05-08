ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

德國「科隆啤酒」自由行！這「3家」啤酒屋最經典、超過700年歷史

Travel with Leo

Travel with Leo Travel with Leo

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者邵筱鈞

這篇遊記是科隆自由行的小筆記，主要是紀錄參加科隆啤酒導覽（查看詳情）的見聞，重點當然就是科隆啤酒（Kölsch）。總共會介紹3家啤酒屋、兩個廣場，也會簡介我沒參加過的科隆狂歡節。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

科隆啤酒
跟香檳一樣，科隆啤酒（Kölsch）有嚴格的規範，只有製程、產地符合1986年的科隆啤酒公約（the Kölsch Konvention）才能被稱為科隆啤酒。我不是很愛這種啤酒類型，它是頂層發酵，但喝起來很像採用底層發酵的拉格系啤酒，就是清爽、順口，沒有一般IPA常見的豐富、多變口感，當然也沒啥酒花味了。以下介紹的三間啤酒屋都是當地有名的，包含規模最大的Brauhaus FRÜH am Dom、科隆啤酒公約的推手：Brauhaus Sion。

科隆啤酒屋（Brauhaus FRÜH am Dom）
Brauhaus FRÜH am Dom（Google Maps位置圖）是科隆代表性的啤酒屋，它之於科隆就像慕尼黑的皇家啤酒屋（Hofbräuhaus München），也是第一間造訪的酒館。這間酒廠的歷史超過一百年、是科隆當地最大的啤酒屋，可容納兩千人左右，在德國僅次於皇家啤酒屋，它的Google Maps評論超過15000筆，可見其熱門程度。

位置很靠近科隆大教堂
門上有啤酒屋的標誌，其中三頂王冠象徵三博士來朝中的東方三賢者，這當然也跟科隆大教堂中的三王聖龕有關。入內之後導覽員就會開始介紹科隆的飲酒文化，蠻有趣的，簡單紀錄如下：

* 科隆啤酒都小小杯的，約210cc，因為冷掉太難喝，所以用小杯裝來快快喝完。
* 啤酒屋的服務生臉色都不會太好，對他們來說是我們被允許進入他們的王國，蠻常看到有點年紀的服務生，想必超級資深。
* 酒喝完會立刻補滿，服務生會在杯墊上做記號、記錄喝了多少。不想再喝就用杯墊蓋住杯子，這不成文的規範僅限於科隆。
* 以前的人走朝聖之路到西班牙，經過科隆時沒錢就在啤酒屋打工，賣越多啤酒賺到越多佣金，這一點可以對應到上述的倒酒習慣。

平心而論，服務業本來就不是德語系國家的強項，別說比不上日本，我也覺得英國比德國好多了，所以不要期待可以在啤酒屋內感受到賓至如歸的招待。在這邊喝酒搭配這些故事蠻有趣的，即使我本人不是科隆啤酒的愛好者。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲Brauhaus FRÜH am Dom大門。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲有趣的紋章。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲內部。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲不想喝要這樣蓋起來。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲杯墊。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

外面有個小花圃（Heinzelmännchenbrunnen, Köln – Edmund Renard），它的雕刻是有意義的：
傳說以前科隆有小矮人，在人們睡覺時努力工作，把白天人們要處理的事情都用好。有天某個婦人提燈想看看到底為何晚上常有噪音，這些小矮人被這個舉動激怒，瞬間在科隆消失無蹤。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲Heinzelmännchenbrunnen, Köln – Edmund Renard。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲矮人驚恐的表情。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲另一邊。

Brauhaus Sion
Brauhaus Sion（GoogleMaps位置圖）是第二家啤酒屋，這間沒啥特別印象，雖然它的歷史超過700年。導覽員在這邊也特別介紹一下科隆啤酒公約（the Kölsch Konvention），簡單來說，根據上面的規範與流程生產的啤酒才能被稱為科隆啤酒，但是否嚴格執行就另當別論了。Brauhaus Sion某一代的經營者正是公約的推手，再加上其悠久的歷史，導覽員就將它安排到行程，在這邊喝酒比較輕鬆，上一家我真的不愛裡面的氛圍。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲沒什麼印象的Brauhaus Sion。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲澄澈的科隆啤酒，沒有Ale的混濁顏色。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲杯墊有科隆大教堂。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

Gilden im Zims 「Heimat kölscher Helden」與狂歡節
Gilden im Zims 「Heimat kölscher Helden」（Google Maps位置圖）是最後一站，這站的重點不是啤酒，而是科隆的嘉年華，導覽員花了不少時間解釋這個年度盛會（啤酒屋有展示服飾），啤酒倒是其次。

科隆最有名的節慶當數科隆狂歡節（Kölner Karneval）
簡單來說就是科隆的嘉年華，時間可以追溯到1823年。狂歡節的開幕日是每年11月11日的11點11分，但會持續到隔年，於聖誕假期暫時中止。這個節慶的高潮是隔年的玫瑰星期一（Rosenmontag），確切日期請自行Google。

每到這時節一定是萬人空巷，也是科隆最人滿為患的時刻。狂歡節的重點人物是三巨頭：王子、處女、農民。想要扮演這些角色得需要有酒館願意推薦，而且需要拿出存款證明，因為準備非常耗時，可能會有一段時間無法工作，被選上可是個能拿來說嘴的榮譽。

基本上，如果討厭人擠人而且對節慶不感興趣，千萬不要在二月初到三月初去科隆，通常狂歡節的高潮會落在這時段、每年日期不一樣（參考說明）。若想體驗這個舉世聞名的德國慶典就提早規劃吧，住宿之難訂不難想像。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲Gilden im Zims 「Heimat kölscher Helden」。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲店內巧妙融合發掘到的羅馬遺跡。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲狂歡節戲服。

科隆廣場

舊市場
科隆必去景點之一是舊市場（Alter Markt），它跟歐洲大部分的市場一樣餐廳、酒館林立，也為於科隆大教堂到伊姆霍夫巧克力博物館的必經之地，附近又有科隆必拍地標：市政廳，可說是科隆自由行必訪場所，其中有一尊雕像：Jan von Werth－Brunnen。

Johann von Werth是德國三十年戰爭時期的名將，從軍前是位窮小子，想跟當地的美女Griet約會，想當然被拒絕，覺得這根本是癩蝦蟆想吃天鵝肉。後來Johann von Werth在三十年戰爭中嶄露頭角、出人頭地，凱旋而歸時Griet跟他搭訕想約時，被拒絕了。這是當地有名的傳說，也是科隆狂歡節的熱門主題之一。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲舊市場。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲Jan von Werth－Brunnen。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲將軍的特寫。

乾草市場
科隆城區南緣還有一個廣場：乾草市場（Heumarkt），這在以前也是重要的市集，但現在古色古香的程度比不上舊市場，不過前往伊姆霍夫巧克力博物館也會經過這邊，順便介紹一下，廣場的雕像是腓特烈．威廉三世。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲乾草市場。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲廣場上的雕像。

▲▼科隆舊城區漫遊 科隆經典啤酒屋與重點廣場分享、科隆狂歡節簡介。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲腓特烈．威廉三世。

心得
雖然這邊遊記算是補充性遊記、主角不是科隆必去景點，如果沒參加約2小時的導覽（查看詳情），科隆就只是科隆大教堂所在城市，當然也不會對當地的飲酒文化有點了解，雖然聽完之後回台灣還是不會點科隆啤酒。除了本文介紹的內容，導覽員也會簡單介紹科隆大教堂，文章會有相關介紹。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

【你可能也想看】

►逃離城市喧囂新選擇！宜蘭極簡「微型屋」充電放鬆　享受藍海日出
►2024台中千層蛋糕整理包！精選20家特色店　抹茶草莓口感細緻清爽
►苗栗最強地瓜球！十多種鹹甜創意口味吃一輪　連焦糖肉桂組合都有

關鍵字： 科隆舊城區 德國旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 Travel with Leo

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

推薦閱讀

日本「蒜山高原」一日遊！直擊絕美風之葉、還有複合式遊樂園

日本「蒜山高原」一日遊！直擊絕美風之葉、還有複合式遊樂園

中部人出國更方便！燦星推暑假「台中直飛日韓」　最低1萬4900起

中部人出國更方便！燦星推暑假「台中直飛日韓」　最低1萬4900起

澳門45年老字號甜品店！種類太多根本選擇障礙　每一碗都真材實料

澳門45年老字號甜品店！種類太多根本選擇障礙　每一碗都真材實料

東京必追3處浪漫花海！180萬株粉蝶花盛開超美　還有浪漫紫藤花瀑

東京必追3處浪漫花海！180萬株粉蝶花盛開超美　還有浪漫紫藤花瀑

台南「河床甜點」明年2月熄燈

台南「河床甜點」明年2月熄燈

宜蘭必逛8夜市　最新營業時間表看這

宜蘭必逛8夜市　最新營業時間表看這

台北福華40週年慶出「花」招　攜中華航空推豪華大禮包三重送

台北福華40週年慶出「花」招　攜中華航空推豪華大禮包三重送

德國最經典啤酒屋「超過700年」歷史

德國最經典啤酒屋「超過700年」歷史

台南絕美豪華露營　搭竹筏到水漾森林

台南絕美豪華露營　搭竹筏到水漾森林

CREMIA岡山白桃霜淇淋開吃了

CREMIA岡山白桃霜淇淋開吃了

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

王品集團母親節優惠懶人包

飯店為何不給訪客進房　業者釋疑

每人限購4顆！法朋門市開賣可頌蛋塔

真的不用錢！2大樂園「媽媽免費玩」

碧潭水舞5/17開幕！有煙火、優人神鼓

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

「北部最大繡球花田」5/9開園

超過50年的肉圓老店！被讚是基隆最強

「內雙溪自然中心」免費入園時間曝

台南新景點　免費萬坪花園重新開幕

熱門行程

2024探旅新北定向越野 五股場即日起開放報名！

挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起「探索硬漢之路」

最新新聞更多

台南「河床甜點」明年2月熄燈

宜蘭必逛8夜市　最新營業時間表看這

台北福華40週年慶出「花」招　攜中華航空推豪華大禮包三重送

德國最經典啤酒屋「超過700年」歷史

台南絕美豪華露營　搭竹筏到水漾森林

CREMIA岡山白桃霜淇淋開吃了

飯店每人1100元免費吃2餐、零食！

座落桃園橘子園裡的隱世咖啡！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366