德國「科隆啤酒」自由行！這「3家」啤酒屋最經典、超過700年歷史

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者邵筱鈞

這篇遊記是科隆自由行的小筆記，主要是紀錄參加科隆啤酒導覽（查看詳情）的見聞，重點當然就是科隆啤酒（Kölsch）。總共會介紹3家啤酒屋、兩個廣場，也會簡介我沒參加過的科隆狂歡節。

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科隆啤酒

跟香檳一樣，科隆啤酒（Kölsch）有嚴格的規範，只有製程、產地符合1986年的科隆啤酒公約（the Kölsch Konvention）才能被稱為科隆啤酒。我不是很愛這種啤酒類型，它是頂層發酵，但喝起來很像採用底層發酵的拉格系啤酒，就是清爽、順口，沒有一般IPA常見的豐富、多變口感，當然也沒啥酒花味了。以下介紹的三間啤酒屋都是當地有名的，包含規模最大的Brauhaus FRÜH am Dom、科隆啤酒公約的推手：Brauhaus Sion。

科隆啤酒屋（Brauhaus FRÜH am Dom）

Brauhaus FRÜH am Dom（Google Maps位置圖）是科隆代表性的啤酒屋，它之於科隆就像慕尼黑的皇家啤酒屋（Hofbräuhaus München），也是第一間造訪的酒館。這間酒廠的歷史超過一百年、是科隆當地最大的啤酒屋，可容納兩千人左右，在德國僅次於皇家啤酒屋，它的Google Maps評論超過15000筆，可見其熱門程度。

位置很靠近科隆大教堂

門上有啤酒屋的標誌，其中三頂王冠象徵三博士來朝中的東方三賢者，這當然也跟科隆大教堂中的三王聖龕有關。入內之後導覽員就會開始介紹科隆的飲酒文化，蠻有趣的，簡單紀錄如下：

* 科隆啤酒都小小杯的，約210cc，因為冷掉太難喝，所以用小杯裝來快快喝完。

* 啤酒屋的服務生臉色都不會太好，對他們來說是我們被允許進入他們的王國，蠻常看到有點年紀的服務生，想必超級資深。

* 酒喝完會立刻補滿，服務生會在杯墊上做記號、記錄喝了多少。不想再喝就用杯墊蓋住杯子，這不成文的規範僅限於科隆。

* 以前的人走朝聖之路到西班牙，經過科隆時沒錢就在啤酒屋打工，賣越多啤酒賺到越多佣金，這一點可以對應到上述的倒酒習慣。

平心而論，服務業本來就不是德語系國家的強項，別說比不上日本，我也覺得英國比德國好多了，所以不要期待可以在啤酒屋內感受到賓至如歸的招待。在這邊喝酒搭配這些故事蠻有趣的，即使我本人不是科隆啤酒的愛好者。

▲Brauhaus FRÜH am Dom大門。

▲有趣的紋章。

▲內部。

▲不想喝要這樣蓋起來。

▲杯墊。

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外面有個小花圃（Heinzelmännchenbrunnen, Köln – Edmund Renard），它的雕刻是有意義的：

傳說以前科隆有小矮人，在人們睡覺時努力工作，把白天人們要處理的事情都用好。有天某個婦人提燈想看看到底為何晚上常有噪音，這些小矮人被這個舉動激怒，瞬間在科隆消失無蹤。

▲Heinzelmännchenbrunnen, Köln – Edmund Renard。

▲矮人驚恐的表情。

▲另一邊。

Brauhaus Sion

Brauhaus Sion（GoogleMaps位置圖）是第二家啤酒屋，這間沒啥特別印象，雖然它的歷史超過700年。導覽員在這邊也特別介紹一下科隆啤酒公約（the Kölsch Konvention），簡單來說，根據上面的規範與流程生產的啤酒才能被稱為科隆啤酒，但是否嚴格執行就另當別論了。Brauhaus Sion某一代的經營者正是公約的推手，再加上其悠久的歷史，導覽員就將它安排到行程，在這邊喝酒比較輕鬆，上一家我真的不愛裡面的氛圍。

▲沒什麼印象的Brauhaus Sion。

▲澄澈的科隆啤酒，沒有Ale的混濁顏色。

▲杯墊有科隆大教堂。

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Gilden im Zims 「Heimat kölscher Helden」與狂歡節

Gilden im Zims 「Heimat kölscher Helden」（Google Maps位置圖）是最後一站，這站的重點不是啤酒，而是科隆的嘉年華，導覽員花了不少時間解釋這個年度盛會（啤酒屋有展示服飾），啤酒倒是其次。

科隆最有名的節慶當數科隆狂歡節（Kölner Karneval）

簡單來說就是科隆的嘉年華，時間可以追溯到1823年。狂歡節的開幕日是每年11月11日的11點11分，但會持續到隔年，於聖誕假期暫時中止。這個節慶的高潮是隔年的玫瑰星期一（Rosenmontag），確切日期請自行Google。

每到這時節一定是萬人空巷，也是科隆最人滿為患的時刻。狂歡節的重點人物是三巨頭：王子、處女、農民。想要扮演這些角色得需要有酒館願意推薦，而且需要拿出存款證明，因為準備非常耗時，可能會有一段時間無法工作，被選上可是個能拿來說嘴的榮譽。

基本上，如果討厭人擠人而且對節慶不感興趣，千萬不要在二月初到三月初去科隆，通常狂歡節的高潮會落在這時段、每年日期不一樣（參考說明）。若想體驗這個舉世聞名的德國慶典就提早規劃吧，住宿之難訂不難想像。

▲Gilden im Zims 「Heimat kölscher Helden」。

▲店內巧妙融合發掘到的羅馬遺跡。

▲狂歡節戲服。

科隆廣場

舊市場

科隆必去景點之一是舊市場（Alter Markt），它跟歐洲大部分的市場一樣餐廳、酒館林立，也為於科隆大教堂到伊姆霍夫巧克力博物館的必經之地，附近又有科隆必拍地標：市政廳，可說是科隆自由行必訪場所，其中有一尊雕像：Jan von Werth－Brunnen。

Johann von Werth是德國三十年戰爭時期的名將，從軍前是位窮小子，想跟當地的美女Griet約會，想當然被拒絕，覺得這根本是癩蝦蟆想吃天鵝肉。後來Johann von Werth在三十年戰爭中嶄露頭角、出人頭地，凱旋而歸時Griet跟他搭訕想約時，被拒絕了。這是當地有名的傳說，也是科隆狂歡節的熱門主題之一。

▲舊市場。

▲Jan von Werth－Brunnen。

▲將軍的特寫。

乾草市場

科隆城區南緣還有一個廣場：乾草市場（Heumarkt），這在以前也是重要的市集，但現在古色古香的程度比不上舊市場，不過前往伊姆霍夫巧克力博物館也會經過這邊，順便介紹一下，廣場的雕像是腓特烈．威廉三世。

▲乾草市場。

▲廣場上的雕像。

▲腓特烈．威廉三世。

心得

雖然這邊遊記算是補充性遊記、主角不是科隆必去景點，如果沒參加約2小時的導覽（查看詳情），科隆就只是科隆大教堂所在城市，當然也不會對當地的飲酒文化有點了解，雖然聽完之後回台灣還是不會點科隆啤酒。除了本文介紹的內容，導覽員也會簡單介紹科隆大教堂，文章會有相關介紹。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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