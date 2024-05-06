「北部最大繡球花田」5/9開園！今年走泡泡風主題　最美花期曝

▲高家繡球花田今年將於5月9日正式開園，一人收費200元可折抵100元消費。（圖／翻攝自Facebook／高家繡球花田）

記者彭懷玉／台北報導

即將進入繡球花的季節！新北萬里「高家繡球花田」目前花開約4成，將於5月9日正式開園，最美花期落在5月中旬後，業者透露，今年走泡泡風主題，會設置泡泡球等造景，也一樣會有鞦韆，為花海增添童趣。

▲高家繡球花田5/4花況。（圖／翻攝自Facebook／高家繡球花田）

「高家繡球花田」於2022年收掉竹子湖水車寮第一園區，將植栽全數移到萬里第三園區，爾後主力放在竹子湖水尾第二、萬里第三園區。園主高逢謙透露，今年一直到三、四月仍有寒流來襲，導致整體花期延後，目前繡球花開約4成，預計5月中之後花況達到巔峰，預計賞花期可延續至7月。

▲收掉第一園區後，園主將植栽全數移到萬里第三園區。（圖／翻攝自Facebook／高家繡球花田）

往年母親節均有打卡「買一送一」優惠活動，高逢謙說，「今年也會有，內容目前保密，會在5月9日之後公布。」不過他透露，DIY永生花在市面上要價899-1200元左右，高家繡球花因為自己有做永生花批發，一人只要200元材料費即可報名體驗。

▲繡球花以純白色最先開，接著淺藍色、藍色、粉紅色、紫紅色等陸續綻放，預計5月中旬達到滿開。（資料照／高家繡球花田提供）



萬里「高家繡球花田」今年同樣在上午8點至下午6點開園，票價為成人200元抵100元消費、學生票150元抵100元消費、未滿3歲免費入園，若攝影好手們想趁開園之前來拍攝，清晨5點至8點入園，將加收50%的門票費用。

另外，2024陽明山竹子湖繡球花季於5月17日至6月23日開跑，大賞園今（6日）分享白色繡球花開7-8成；曹家花田香「無盡夏」繡球品種剛開不久；名陽匍休閒農莊稍早也通報，目前繡球花況1成左右，想上山賞花民眾不妨著手規劃。

高家繡球花田萬里第三園區

地址：新北市萬里區大坪路32-6號（導航設定：新北市萬里區大坪國小）