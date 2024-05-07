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每人限購4顆！法朋門市開賣可頌蛋塔　陳耀訓新推布蕾千層酥

▲▼法朋門市開賣可頌蛋塔。（圖／取自Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊臉書）

▲法朋門市開賣可頌蛋塔。（圖／取自Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊臉書）

記者黃士原／台北報導

近期甜點圈掀起一股可頌蛋塔熱潮，愈來愈多麵包店、烘焙坊跟進，就連人氣名店「法朋」也開始在門市販售，但每人限購4顆，售完為止。而陳耀訓·麵包埠則是新推布蕾千層酥，但外觀跟蛋塔十分相似。

法朋4月底在SOGO復興館快閃2天，除了各式法式甜點與蛋糕之外，還首賣新品「可頌蛋塔」，選用大武山牧場的AA級雞蛋來製作，外皮有如可頌麵包層層酥脆，內餡蛋奶香氣濃郁，擁有滑嫩不膩的口感。活動期間引起搶購潮，後續也接到好多客人詢問，因此店家決定從上周六起，每天11：30在門市販售，但每人限購4顆，而且無法預先保留。

▲陳耀訓·麵包埠上周（5/2）也推出新品「布蕾千層酥。（圖／取自陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery臉書）

▲陳耀訓·麵包埠上周（5/2）也推出新品「布蕾千層酥。（圖／取自陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery臉書）

陳耀訓·麵包埠上周（5/2）也推出新品「布蕾千層酥」，有著像朵花的酥皮，甜而不膩的布丁餡，還散發淡淡乳香，每顆售價80元。

▲Libreadry巢屋的義式蛋塔。（圖／取自Libreadry｜巢屋臉書）

▲Libreadry巢屋的義式蛋塔。（圖／取自Libreadry｜巢屋臉書）

另外，台北市大安區的烘焙店「Libreadry 巢屋」，新品義式蛋塔因為時尚教主藍心湄分享而爆紅，成為排隊名店，沒等上2小時是買不到。但因為人潮眾多，店家不忍心讓民眾花太多時間排隊，後來規定每人限購6顆，希望可以讓更多人購買，也能舒緩排隊人潮。

關鍵字： 美食雲 法朋 陳耀訓 可頌蛋塔 布蕾千層酥

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