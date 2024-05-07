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身分證拿出來！2大樂園「媽媽免費玩」　限時快衝

▲▼六福村。（圖／六福村提供）

▲媽媽限時2天免費玩六福村，需與子女一同入園。（圖／六福村提供）

記者周姈姈／綜合報導

這周日（5月12日）就是母親節了，一定要好好慰勞媽媽的辛苦，帶媽媽出去玩！就有2大樂園限時推出母親節門票優惠，媽媽們只要秀出相關證件，即可免費入園玩到爽。

六福村將在5月11日、5月12日推出母親節優惠，活動期間母親本人需與子女同行入園，子女需出示身分證／戶口名簿並搭配母親身分證，或其他有照證明文件確認親子關係，核對後母親本人可享免費入園，同行親友最多3位也可各享優惠票價799元；另外，孕婦也適用此優惠，提醒需攜帶媽媽手冊。

▲▼小人國。（圖／小人國主題樂園提供）

▲小人國於5月10日至5月13日也推出「媽媽免費入園暢玩」優惠。（圖／小人國主題樂園提供）

小人國主題樂園也將在5月10日至5月13日推出母親節優惠！活動期間媽媽可享免費入園暢玩，購票時請出示媽媽本人「戶口名簿影本及有照證件」，1位媽媽免費需搭配1位現場購買690元票價者並一起入園。

義大遊樂世界則將在5月10日至5月13日推出「媽媽1元玩樂園」優惠，媽媽本人需出示戶口名簿影本及有照證件證明，並搭配1名同行者於現場購買原價899元全票一起入園，再加碼送100元媽媽好吃金電子抵用券，需當日憑兌換券以及下載義大Easy購3.0 APP並登入會員，至義大世界購物廣場B區B1顧客服務中心兌換，提醒電子抵用券使用期限至5月31日，若贈送完畢將以等值贈品代替。

關鍵字： 母親節優惠 樂園優惠 免費 六福村 小人國 證件優惠

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