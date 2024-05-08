爽吃早餐、宵夜！「每人只要1100元」住飯店　還有50種零食免費吃

▲5月報稅季，嘉義最美飯店「天成文旅-繪日之丘」特別推出平日一泊二食優惠。（圖／天成文旅-繪日之丘提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

5月報稅季荷包失血，「嘉義最美飯店」就推出超殺住宿優惠，讓大家在繳稅後也能用實惠的價格出門玩！像是雙人房平日一泊二食直接下殺2200元，等於每人只要1100元就能入住，無限爽吃早餐、宵夜Buffet，還能品嚐阿里山高山茶與茶點、50多種零食吃到爽。

嘉義「天成文旅-繪日之丘」即日起至6月30日開賣「報稅季平日一泊二食」住宿優惠，可在5月19日至6月30日期間之周日至周四入住，可享經濟客房2200元起、親子溫馨溜滑梯四人房5500元起，等於最低每人只要1100元，即可入住1晚以及免費爽吃早餐與宵夜。

▲經濟客房平日一泊二食特價2200元起，等於每人只要1100元。



▲親子溫馨溜滑梯四人房平日一泊二食特價5500元起，等於每人只要1375元。

只要預訂「報稅季平日一泊二食」優惠入住，即可在入住期間晚上8點至10點至繪日咖啡享用自助式宵夜，吃得到魯熟肉、肉捲、粉腸、炸排骨肉、主廚砂鍋魚片、古早味苦茶油雞、手工爆漿包、水果、甜點等超豐富餐點，飲料則有泰式奶茶、冬瓜檸檬汁、鮮奶茶，有吃有喝超滿足。

▲只要預訂「報稅季平日一泊二食」優惠入住，即可在入住期間晚上8點至10點至繪日咖啡享用自助式宵夜，超多美味餐點任你爽吃。



不僅如此，天成文旅-繪日之丘還為房客準備專屬的茶聚活動，每日下午3點到晚上6點，辦理入住時即可品嚐道地的阿里山高山茶與茶點、現烤鬆餅；另外，房客還能在星空童樂室免費無限吃多達50種以上古早味零食、餅乾與糖果，以及暢玩飛鏢機、SWITCH遊戲機、手足球台等各式趣味小遊戲，開放時間為早上9點到中午12點以及下午3點到晚上10點。

▲谷關統一渡假村推出一系列住宿優惠，端午連假與暑假都不加價，此為渡假村內的「五行湯」，現在最適合泡在冷湯裡享受。（圖／谷關統一渡假村提供）

谷關統一渡假村即日起也祭出一系列優惠，結帳時輸入折扣碼【SE00500】每房再折500元！即將到來的端午連假（6月8日至6月10日）及暑假通通不加價，6月8日至6月9日和洋雙人房一泊二食9580元起，入住大啖豪華自助饗宴，加碼續住9折，6月10日再下殺7680元；暑假專案（即日起至8月28日）超沁涼水上進擊一泊一食5880元起、特盛饗宴一泊二食7680元起、夢饗餐車一泊二食6880元起，入住免費贈迎賓點心及在地白冷冰棒。

▲「和洋雙人房」可看到山溪景或街景，房內就能泡溫泉，為碳酸氫鈉泉，泡完肌膚超滑嫩。（圖／記者周姈姈攝）