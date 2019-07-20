高雄異國料理超平價！超過35種義大利麵、燉飯還有烤全雞

點評：看了好想去啊><

文、圖／高雄美食地圖

法式烤雞 大戰斧豬排澎湃餐 豐盛菜色滿桌擺



手桿披薩磚窯燒 歡樂氣氛通通聚

品項選擇多樣化的異國風料理！價格輕鬆親民、手工口味卻一點也不馬虎。

豪華分享餐每人300元開心吃，是可以不用猶豫、說走就走的家庭用餐或朋友相聚的好地方！

站在人來人往的楠梓家樂福邊，有間「喬義思窯烤手作廚房」原在台南運河邊為起點創業。以親民價提供烤全雞作為創始料理，讓去餐廳打牙祭成為輕鬆自在的一件事，為了滿足不同年齡的味蕾，不停研發出窯烤披薩、義大利麵、炙烤牛排等異國人氣料理，迅速成為當地人平日就會造訪的家庭餐廳，不論是家庭、學生、同事聚餐就會約來品嚐料理。你一口、我一杯，歡暢分享快樂吃，走！手腳要快，準備開趴。

▲豐富多元的歐陸經典料理。

喬義思窯烤手作廚房以多年西餐主廚經驗，從醬料的製作、熬煮與調味，完全不假外人之手，嚴謹的料理細節毫不馬虎，讓人能一嚐豐富多元的歐陸經典料理，從開胃菜、主餐、麵食、飯類、披薩等熱銷菜色，門庭若市的滿座人聲，是最棒的口碑保證。

▲跟臉一樣大的戰斧豬排，煎得外酥內嫩，一上桌絕對是眾人目光焦點。

▲熱騰騰的油亮烤雞一出爐就滿溢著幸福的香味，在歐美更是節慶中不可或缺的重要佳餚。

而在台灣的餐桌歷史上， 全雞更有「呷雞起家」，象徵平安有福的涵義，喬義思窯烤手作廚房以費工耗時的烤雞料理，總是令人忍不住在人聲鼎沸的餐桌開演雞腿、鳳翅搶奪大戰，讓聚餐的人們感情凝聚，用餐就該這樣般的率直，又能舒心享受眼前佳餚，不就是眾人所追求的美好食光！

▲現點現場揉麵製作窯烤、料多實在的香脆披薩！

▼吃美式也要有熱熱的小火鍋搭配。

▼菜單的料理不停進化。

結合季節漁獲、融入香蒜、辣椒、油品，辣炒而出的的西班牙開胃小點，令人走出義大利直奔到西歐，感受香辣帶勁的傳統菜色，坐在餐桌就能環遊世界。

◆【6人豪華分享餐】1750元

炙燒豬肋全排+烤全雞+2份披薩任選+1份義大利麵任選+3杯39元飲料任選+3份湯品，能享受爐烤全雞、厚塊豬肋排與手作窯烤披薩等充滿巧思的主餐，是最適合多人分享的聚餐菜色，平均一人只要3百出頭，能吃能喝的豐盛響宴塞滿餐桌。

【法式頂級鹿野烤春雞】

烤雞的肉品也是特選台東鹿野土雞，經過半山放養奔跑長大的雞肉，肉質的彈韌是一般養殖肉雞無法比擬的，全雞必須先經過十幾個小時的醃漬入味，下一步才是進行低溫費時的爐烤，最後再取出塗上奶油與香料後，再二次進爐才算完成，成功的烤雞要素之一，就是零脂肪的雞胸肉絕對不能乾柴無汁，細緻迷人的迷迭香隨著陣陣熱煙飄散，挑動食慾想立馬大吃過癮。

▼以奶油塗烤雞皮表面，再抹過特調醬汁、義式香料粉烤出的雞皮，將雞肉的水份鎖在雞皮內，烤完更是皮薄多汁。

沾料莎莎醬、肯瓊粉兩種不同的美墨香味，強力推薦一定要沾用香菜、洋蔥、番茄手剁而出的莎莎醬，酸中帶甜的滋味配上油潤的雞腿，搶到雞腿的王者，絕對捨不得輕易把手給放開，更是大家相聚時的必點幸福菜色。

【BBQ炙烤豬肋全排】

嚴選豪邁大份的豬肋排，必須選用成年豬的平行肋骨才夠份量，必須多次耐心刷上美式燒烤醬，邊烤邊刷，多次進爐緩慢烤出煙燻的風味，呈現焦糖色的豬肋排，有如著了一股魔力似地令人無法停嘴。

▼豬肋排更是美式料理中最具代表性的吮指菜。

含到嘴裡後，豬肋鹹味、油香俱全，令無肉不歡的肚皮充份感受到放縱的樂趣。

◆手工窯烤披薩

以低筋麵粉作為基底，再經過手桿、反覆拍打，經過一年研發、修正的特製餅皮。

【莫扎瑞拉加厚溶岩起司披薩】

莫扎瑞拉起司切厚片、大氣地鋪在手工餅皮上窯烤！出爐後淋上香甜蜂蜜，這是一道味道醇粹、起司牽絲到天邊，讓人一片片停不下來吃不膩的香脆披薩！

【和風大阪章魚燒披薩】

細心點綴切塊魷魚腳、玉米、洋蔥、起司，進入特製的披薩磚窯，至少需要超過200度的高溫，才能烤成濃郁誘人的美味披薩。

▲揉入酵母的餅皮經過爐火的熱氣，烤到餅皮的邊緣都膨脹，才能呈現麥香與脆度。

上頭的餡料更是特製成南部人最愛的甜鹹口味，大人小孩都會被它輕鬆收買。

【明太子乳酪披薩】

鹹口的明太子加上乳香濃郁的起司醬，抹上特調的蜂蜜檸檬醬，獨有的酸甜香味，讓唇齒留下檸檬的清香卻保有魚卵的彈勁，清雅的口感相當耐吃又特別。

◆超過35種的義大利麵、燉飯自由配

超過35種的義大利麵、燉飯通通在豪華派對餐，通通任選一樣自由配！

【斑節草蝦奶油米型麵】

這真的是麵、長得像米的義大利麵，來自東地中海沿岸的美味～不同層次的滑溜口感吸附濃郁醬汁，搭配野生草蝦超鮮美！

【紅蕃茄海鮮燉飯】

陽光總是燦爛的義大利最自豪的農產品「番茄」絕對榜上有名，研發出的番茄紅醬更是紅遍世界，亦是義式醬料之母，越嚼越香的燉飯，與紅醬配煮成的紅色，吃起來更增添香甜口感。

【青醬海鮮墨魚麵】

以九層塔、起司、香蒜打成的義式青醬，九層塔的清鮮香氣，直接讓海鮮的滋味整個昇華，彈牙的墨魚麵更是好吃到齒頰留香。

【檸香明太子義大利麵】

蒜香橄欖油清炒的明太子義大利麵，捲上香煎煙燻鮭魚，微酸的檸汁讓義大利麵洋溢著清冽的果香。

【39元飲品任選】

「熱帶鮮桔水果茶」：以柳橙為底汁沖成的水果茶，金桔的沁酸更是酸爽入心。

「冰拿鐵」：以深焙的義式拿鐵拌上濃醇的鮮奶，微微的苦韻香醇。

「奇異果汁」：現削現打的奇異果汁，絕對讓你迅速補充滿滿的維他命C，喚起你的一天活力。

◆歡樂愉悅的用餐環境

喬義思窯烤手作廚房不管何時用餐，都能感受來自四面八方歡樂愉悅的氛圍，如同露天坐在南歐的悠閒風情，只要嘴巴饞了，翻開菜單再點幾道價格平易的菜色，不管單人、多人亦能任意選擇現做菜餚，呼朋引伴一同來共享分食。

▼以黃牆鑲上綠窗重現義大利南部西西里島的浪漫氛圍。

碎石地磚與復古式的典雅吊燈，讓人無法相信置身在電子業重鎮之中，讓每天辛勤工作到焦頭爛額的我們，一進門就能感受閒适熱情的南島氛圍。

▼不管你是雙人、四人、團體聚餐，上百個座位通通都能容納在此。

三不五時低頭交耳的聊天聲，更是與好朋友、另一半分享心情的絕妙地點，來這邊用餐無需華麗的西裝禮服，少了繁文縟節的用餐禮儀，吃飯的氛圍更是快意無比。

喬義思窯烤手作廚房



地址：高雄市楠梓區藍田路310號



電話：07 362 2277

時間：11：00－22：00（假日用餐限時2小時）



台南永華店

地址：台南市中西區永華路一段309號

電話：06 297 6788

台南站前店

地址：台南市中西區中山路166號8樓



電話：06-2226377



基隆店

地址：基隆市仁愛區仁二路236號3樓

電話：02-24278222



嘉義店



地址：嘉義市東區中山路162號2樓



電話：05-2166699

服務費：10%

Wi-Fi：有

高雄美食地圖

作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁、部落格