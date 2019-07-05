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點評：一次滿足你想吃肉又想吃海鮮的心願！！

文、圖／高雄美食地圖

提到東港強，有在看網路直播拍賣的，一定知道這家第一個將和牛引進直播平台的和牛專賣店。東港強專門銷售日本品牌和牛和各式海鮮，和牛既然賣得嚇嚇叫、貨源又充足，乾脆自己開起餐廳也不奇怪，跨越高屏溪，就在美術館青海路蹦出店面來，直接把和牛送到你餐桌上。

店中餐點採定食型式供應，主餐的品項可略分為日本黑毛A5和牛、美國安格斯牛、澳洲和牛、伊比利豬和海鮮類，搭配時常更新的主廚精緻小菜，花費不用破千元就可以吃到日本A5和牛，怎麼不讓人心動？

除了定食套餐，肉類和海鮮類都有提供單點，白飯和湯皆可免費再續，另外再推薦蔥香牛油拌麵，這款店家自己研發的乾拌麵，不僅麵Q牛油香，加上獨家配方的辣椒粉，香氣更甚辣度，讓人胃口大開。

◆美國 安格斯牛 板腱 燒肉定食＄299

安格斯板腱美牛定食屬於入門款，只要299元，除了牛肉，整份餐還包含三種小菜，季節食蔬、茶碗蒸、味噌湯。特別是這個用彰化冠軍米煮出來的好吃白飯，米香不僅濃郁，又Q又甜。

一般來說板腱牛的口感偏韌實，但東港強的板腱口感卻偏軟嫩，在板腱界算好吃。





牛肉的香味在煎炙的過程中不斷逸出，實在很誘人，但是千萬別急著反覆翻面，小秘訣是等肉的表面冒出血水，再翻面煎到個人偏好的熟度即可食，也就是翻一次面就夠了。

▲主廚小菜─煎炙黑鮪魚刺身。直接吃、上烤盤煎完再吃，都可以。東港的精神就藏在這厚厚的黑鮪肉裡，外層的炒過的芝麻帶著微微的苦韻。

▲主廚小菜─白玉油魚子春捲。東港三寶除了黑鮪魚和櫻花蝦，就是這個油魚子啦！口感上比烏魚子更綿軟帶黏，香氣也很足，十分好吃。

從主廚小菜就可以看出店家的用心，小碗小碟份量雖不多，卻樣樣精緻，連季節時蔬上面都浮誇地灑了食用金箔呢！小菜的樣式常常變化，沒有固定班底，簡單來說，很難吃膩。

◆日本 黑毛和種 A5黑牛 ＄799

看到木托盤上的各色碗碟杯盤，你是不是感覺少了什麼？對阿！怎麼沒有沾醬呢？因為最棒的牛肉就是要吃原味阿！孩子！吃原味，最能吃出肉品本身的豐美芳腴。灑點海鹽，fine！但是更棒的吃法，是搭配上面照片左下角，那個看起來像蜜餞乾的東西，鹽味昆布！和海鹽同樣是大海精華，卻能變化出更豐富的風味，引發不同層次的香氣！

黑毛和牛是目前市場的主流，由於比其他品種更容易形成油花，相較於其他和牛種，油花紋路最豐富明顯，肉質細膩柔軟。日本和牛因產地而有不同名稱，圖中為來自北海道的北雪牛，值佳量稀，真是貴客。

東港強不愧是和牛專賣的權威，每個月都還有日本和牛顧問來給員工做教育訓練，教授和牛相關知識與專屬的刀工切法，每一片肉裡都蘊含著職人精神。

油花豐富的和牛，煎得盤底直流油。和牛最著名的，便是入口即化的軟嫩口感，主要是因為和牛油花的融化溫度比較低，分布又多又精美，吃起來何止鮮嫩多汁，那種入口的愉悅感，簡直讓人樂不可支！

◆嚴選 海鮮總匯 干貝定食＄499

不吃牛的，來！這裡還有伊比利豬和各色海鮮。這道海鮮總匯干貝定食，只要499元，阿根廷天使紅蝦、日本生鮮干貝、生蠔和澎湖中卷，全部吃得到。

除了澎湖中卷，其餘三樣海鮮，煎炙之外，也能另做生食。飲食健康小食堂提醒您：如果有生食的打算，因為生食海鮮的準備程序不同，點餐時務必記得一定要提前告知服務人員。很重要！





牛肉用牛脂肪熱鍋，豬肉和海鮮則使用奶油，在烤盤抹上些許奶油，就可以下鍋了！天使紅蝦個頭不大，但是色澤通透，還蠻新鮮的。中卷的鮮度也很好，煎的時候需要仔細些拿捏熟度，才能吃到Q彈又脆的口感。

煎到出汁的干貝，味道鮮美，請慢慢咀嚼這大海的滋味。





被拱橋背摔的蝦子，其實只是要讓蝦子均勻受熱啦！用奶油煎過的蝦子，單吃或配一點鹽味昆布都很不錯！





生蠔不僅生吃味美，煎熟後又是另一番肥腴軟嫩的風味。

◆單點 生食級 挪威鮭魚





挪威鮭魚有定食套餐＄399元，亦可單點。粉橘色的鮭魚切出紮實的厚度，油脂肌理漂亮分明，肉質細緻鮮嫩，奶油煎熟後，就是人見人愛的美味。





另外單點的生蠔，一份5顆＄250元、天使紅蝦一份5隻＄210元。

◆餐廳環境

室內室外都掛上了成列的紅燈籠，燈籠上寫著各式產地的和牛名稱，頗有氣勢。

室內採挑高設計，用餐無壓迫感。

碳酸飲料可自行取用，另一邊的啤酒機則需要跟服務人員單點喔！

簡潔清爽的包廂，寬敞舒適又有隱密度，包廂低消可進一步詢問店家。當然在滿客的狀態，包廂也會開放使用喔！東港強共有4家直營店和3家加盟店。除了新竹店和最近新開的芝山店，其餘皆在高屏區。詳細資訊請參閱下圖。

東港強和牛燒肉

地址：高雄市鼓山區美術東二路七號

電話：075527722

營業時間：11：30～14：30／17：30～21：30

消費方式：服務費10%

高雄美食地圖

作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁、部落格