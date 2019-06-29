1份牛排有5種肉！高雄吃得到超夯「肉壽司」　還有咖哩吃到飽

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點評：我要吃肉肉肉肉肉肉肉肉

文、圖／高雄美食地圖

日本超夯肉壽司來了 桌邊炙燒視覺及味覺的雙享受

越光米＋和牛肉燥＋牛肉咖哩＋濃湯冷飲 隨便吃還免服務費

牛排專家鬥牛士推出日本正流行的肉壽司，不用遠赴日本就能品嚐到～

桌邊炙燒秀，除了欣賞火焰飛舞、油脂燃燒的香氣瞬間爆發，讓人口水直流啊！

選用美國Choice等級肋眼及翼板，共6盎司。搭配明太子、松葉蟹膏、龍蝦沙拉、義大利黑醋、黑松露等頂級食材，變化出6種獨特口味。

牛排專家鬥牛士的日式牛排全新體驗

一份牛排五種肉 價格一貫的親民

這個鬥牛士旗下新品牌供應優質牛排日式吃法，一份牛排五種肉的全新體驗！價格一貫的親民外，連和牛吃遍五種部位都是一張小朋友還有找！濃厚日式咖哩越光米飯、濃湯通通有誠意的自己取用吃到飽，而且不收服務費！你說，還有什麼理由不來試試？！

你一定聽過這三個字：「鬥牛士」。一個從夜市攤販起家，經過30多年發展成為兩岸知名餐飲集團，至今依然持續進化，追求品牌的創新與突破，而全新型態的「鬥牛士牛排食堂」又是家族品牌中一令人驚豔的新面貌。跳脫傳統歐式美式的牛排型態，「鬥牛士牛排食堂」以少見的精緻日式食堂做呈現，牛排配白飯的日式吃法相當新鮮有趣，核心競爭力依然是優質的肉品＋飽足的份量＋親民的價格，讓熱愛肉肉的朋友有了不同的選擇。

寸土寸金的大立精品商圈，「鬥牛士牛排食堂」以一種略帶神秘的姿態，隱身於熱鬧的五福三路裡，就在台企銀那棟樓的地下室，有那麼點尋寶探險的趣味，在一樓入口處則倒是有個明顯的木質招牌好讓人找。

（攝影：阿雄／文字採訪：伊娃 ／高雄美食地圖版權所有）

帶著些許緊張與刺激的心情(？)，踏著階梯勇敢地走下去(？)，準備走進完美究極日式牛排料理的秘密基地。

▲一眼收不盡這牆面的超大菜單，滿滿都是肉肉肉，是「鬥牛士牛排食堂」對自家牛排肉品的自信宣示。

▲稍稍昏暗的室內空間，牆上的浮世繪風格人物海報，有點居酒屋加夜店吧的氣氛，令人感覺自在放鬆。

▲「鬥牛士牛排食堂」的自助吧台提供了越光米飯、特製牛肉咖哩、濃湯、飲料，通通都FREE，這吧台上的凡是吃的都無限取用，喝的都無限暢飲，簡直享受高等級爆表。

▲這特製的牛肉咖哩醬濃稠夠味，料多實在，雖然免費但品質絕對，淋在越光米上，直接就是一道正餐，在這裡竟只是配餐的等級。

▲濃湯裡配料多且風味很濃，輕易喝個兩三碗都不自覺多。

「鬥牛士牛排食堂」的裝潢與點餐方式雖然與之前大家所熟知的那個鬥牛士不同,但不變的是同樣堅持嚴選食材，包括美國CAB協會認證安格斯牛肉、台灣高山產高麗菜、以及日本原生種越光米飯等，再搭配特殊的用餐方式，出餐前只將牛排表面輕微炙燒鎖住肉汁再切成厚片狀上桌，附上特製的高溫鑄燒鐵塊，讓吃的人可以依照個人喜好自由地調整肉品的熟度，讓每一口牛排入口時都是剛剛煎好、最適合自己的的口感。

歌想唱得浮誇請點陳奕迅，牛排想吃得浮誇請點「極上牛劇場」。

這是一款一次可以品嚐到五種不同部位與肉質牛肉的浮誇版牛排，命名為「極上牛劇場」，軟嫩的、富油花的、帶嚼勁的，五種口感一次滿足，絕色肉品連袂出演這一場華麗盛宴，極度適合每種主菜都想吃、有選擇障礙症的朋友。

▼日本a5和牛劇場 ！嚴選鹿耳島A5日本和牛，肋眼（肋脊部）、五花（肋脊部）、小排（肩胛部）、雪花（前腰）、蓋肉（前腰）、一次給您5種不同的部位口感，總共200公克的份量，優惠價只要899元





▼來點名囉。從左邊一樓開始往上介紹，分別是安格斯霜降菲力牛排3盎司、安格斯角尖菲力牛排3盎司、安格斯法蘭克牛排3盎司、乾式熟成霜降3盎司、以及日本A4和牛肋眼2盎司，每一款都份量超足，這樣居然只要699元！真的大氣得太浮誇。

▲和牛被譽為世界上最高價的牛肉，更是各國觀光客到日本必吃的代表美食之一。A4等級已經很高，差不多就是玩大老二時拿到紅心2的等級，其肉質好、味道濃郁，表面雖炙燒過，但斷面仍看得出紅肉與白色油花均勻分布的樣貌。

▲所謂牛肉熟成，就像是紅酒或乳酪藉由發酵靜置以提升風味的過程，通常有濕式熟成和乾式熟成兩種方式。濕式熟成牛排就是一般我們在大型超市購得買到的真空包牛排，而乾式熟成則需要在恆溫恆濕帶紫外線殺菌的冷藏熟成室裡慢慢發酵。然而經過時間的催化，乾式熟成牛肉的肉香更集中，風味更醇厚，更容易達到外脆內嫩的絕妙口感。

▲法蘭克不是人名，是牛肉部位腹脇肉的英文（Flank）直譯過來的譯名。同樣是安格斯牛的品等，但較為少見，肉的纖維感明顯，但頗有嚼勁，肉香也夠。





▲近兩年，角尖牛肉在美國引起一股流行風潮，因為一頭牛只取得出兩小塊這後腰脊部位，格外珍貴，其口感鮮甜多汁略帶嚼勁；至於常見的霜降牛肉，是牛的肩胛部位，藉由人工修除接近50%的油脂跟筋，才取出霜降牛肉，霜降之名只是用以形容其油花分布密集。





▲總算介紹完了，可以開始吃了吧！開夾！

「鬥牛士牛排食堂」日式牛排主打的就是自己的牛排自己烤！在常見的牛排鐵板上，多出了一個不常見的短圓柱型鑄鐵塊，猛一看不覺得厲害，只覺得這擺盤有點奇怪，但當肉片輕觸其表面，立馬滋滋作響夾帶白煙瀰漫，一問才知道這不起眼的一小塊竟有高達3、400度的高溫，這樣鐵板鑄燒結合燒烤的作法，是為了讓吃的過程中、吃的每一片肉排，都是煎到最剛好的溫度，都是你自己最喜歡的熟度，這樣講究的吃法，也為原本單純的排餐增添了DIY的樂趣。

▲其實牛排都預處理過，都是用高溫將表皮煎焦鎖住肉汁，再切成0.5公分左右的厚度，當稍加炙燒時，就能同時嚐到外皮的焦香與內層的軟嫩。如果鑄鐵塊溫度不夠赤熱了，也可以請店家隨時更換。

▲瞧這煙飄飄的啊〜炙燒的香味瀰漫啊〜日式牛排吃法高雅優美得像幅畫。就慢慢地、一片片地煎燒著，每一片送到嘴邊都是熱呼呼的，這種吃法太自由，令人十分享受。

▲除了先前介紹的「極上牛劇場」，這兒還有美國安格斯CAB系列的法蘭克牛排、角尖菲力牛排、霜降菲力牛排，以及紐西蘭肋眼牛排等四種牛肉可選擇，每種都分有6盎司與12盎司兩種Size，6盎司價格約在299〜389元之間，而12盎司價格則落在399〜529元。

▲疊出高度的牛排，搭配清爽的蔬果配菜最解膩。

▲每份套餐都有搭配越光米、高麗菜絲、醃製小菜、湯，還附有兩種蘸醬可以作口味上的變化，吃下來實在是非常飽。

▲不愛牛肉也有豬肉套餐選擇－台灣雪花豚。8盎司299元，這是16盎司的399元，共有三排肉，分量多到都滿出鐵盤去了。

▲雪花豬排表面不只同樣炙燒過，還先用舒肥法（sous vide）1個小時，就是在真空包裝狀態下放入低溫約45～60度C的熱水浸泡加熱慢慢熟，用以保持軟嫩口感。

▲台灣雪花豬極為稀有珍貴，油花如和牛般均勻分布，肥瘦交織帶來又嫩又脆的獨特口感，配著洋蔥細絲品味鮮甜多汁的肉肉，保證是老饕最愛。

是時候大口吃肉、大口喝酒了！享受吃肉肉的豪邁快感，還有自助吧台上取之不盡用之不竭的越光米飯配黑咖哩牛肉醬醬，真有種幸福的感覺。

鬥牛士 牛排食堂



地址：高雄市前金區五福三路79號B1（台灣企銀旁）

電話：07-281-0051

時間：11:00-15:00、17:00-22:00

高雄美食地圖

作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁、部落格

