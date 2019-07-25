點評：一日之計在於晨～我早餐也想吃這樣豐盛＞＜

文、圖／虎麗笑嗨嗨

古糧碳烤三明治 鳳山店 位在鳳山國中附近，有舒適寬敞的用餐空間，是吃早午餐的好去處，提供多種碳烤三明治、總匯、蛋餅、飲料、濃湯等選擇，價格也很平實，可以輕鬆吃飽飽。想要豐盛一點可以點「招牌燒肉三明治拼盤」，有特製的碳烤燒肉，滋味鹹甜清香，搭配生菜水果、薯泥、薯條、紅茶凍相當有飽足感！

如果跟虎麗一樣喜歡青蔥，推薦試試青蔥蛋餅加起司，有濃醇奶香比較涮嘴，還有酥脆的薯餅蛋餅也推薦。愛喝濃湯的別錯過佛心價南瓜濃湯，手工製作加上滿滿的玉米粒好過癮，原本只有冬季限定的暖心湯品目前持續供應，一定要試試。

▲招牌燒肉三明治拼盤110元

招牌燒肉三明治推薦必嚐，碳烤過的吐司帶點金黃色，夾入碳烤燒肉、蛋、起司、生菜等配料，吃起來鹹甜夠味，敢吃辣建議選擇辣味燒肉，淡淡的辣感很涮嘴！拼盤料理還有生菜水果、薯泥、薯條、紅茶凍等豐富配餐，可以吃得飽足～

▲沙拉可選千島醬或優格，虎麗是搭配優格醬，吃起來比較清香爽口，而且微酸甜很開胃。

▲薯條炸到酥脆帶軟綿感～

▲Q嫩的紅茶凍有淡淡清香味，吃完餐點最後來個甜甜很滿足。

▲碳烤嫩雞總匯75元

這款嫩雞總匯也是碳烤料理，可選擇原味或辣味，私心推薦辣味更香醇（笑）。辣味碳烤嫩雞肉質鮮嫩，醃製過帶點鹹甜感，搭配生菜、蛋、火腿增添豐富咬感，份量給得頗有誠意，一般食量吃得飽！

▲青蔥蛋餅30元＋起司10元

青蔥蛋餅也非常有人氣，吃起來很像蔥油餅的風味，但是比較不油膩，可以加點起司品嚐更銷魂，多了奶香讓口感更飽滿厚實。

▲薯餅蛋餅40元＋起司10元

跟虎麗一樣愛薯餅的有專屬蛋餅可以品嚐！蛋餅口感軟Q，內餡薯餅酥脆卡滋，飽滿又香醇，加了起司融合香氣更美味。

▲南瓜濃湯25元

這個是佛心價南瓜濃湯，闆娘說是用新鮮南瓜蒸熟打成泥，再煮製成濃湯，加上滿滿玉米超飽足，每一口都滑順香醇帶點鮮甜味，還有涮嘴的咬感！原本是季節限定，因為太多人喜歡南瓜濃湯，目前持續供應哦～

▲麥香鮮奶茶－中杯40元

麥香紅茶融合鮮奶十分滑順，有著淡雅茶香和奶味，甜度剛剛好不膩口。

▲鮮奶豆漿－中杯40元

這杯是使用鍋爐煮製的鮮豆漿加牧場鮮奶，濃郁奶味帶出豆漿香氣，口感溫潤滑順～

菜單MENU





▲餐具沾醬可自行取用。

用餐空間



▲古糧碳烤三明治鳳山店外觀。

古糧碳烤三明治 鳳山店

地址：高雄市鳳山區勝利路7號

時間：週一至週日06：00－13：00

電話：07-7103579

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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