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加購龍蝦200元有找！台北超狂石頭火鍋吃到飽 還有多種海鮮

點評：看起來好好吃啊！
ETtoday餓勢力

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

文、圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界

愛吃火鍋的沙拉今天跟大家推薦台北火鍋吃到飽『嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋』，『嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋』開幕特惠價超狂龍蝦一隻只要199元，用餐時間一位難求，請記得訂位！

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

『嗨蝦蝦三杯醉蝦鍋』位在捷運松江南京站步行約3分鐘，交通便利，『嗨蝦蝦三杯醉蝦鍋』的環境很適合謝師宴、尾牙、團體聚餐，天花板掛的燈籠好有日式氛圍。

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

自助取餐區有火鍋料、青菜..等

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

海鮮的部分就畫單會有服務人員送餐，品質更棒

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

啤酒無限供應（未滿18歲請勿飲酒

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

不喝酒的朋友也有多種飲料可以選擇

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

白飯、各式麵食也是吃到飽

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

有提供調味料，但我覺得不太需要，因為鍋底本身很夠味了

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

店內還有水族箱，牛奶貝、龍蝦都是活的

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

波士頓龍蝦加價購199元，破天荒活動，目前只到8/31，機會難得敬請把握，來一定要加購的

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

『嗨蝦蝦三杯醉蝦鍋』菜單

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

看完菜單，先給大家聞香一下，每桌都有菜單，想點幾分就直接畫上去

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

用餐前會先爆香，爆香是石頭火鍋的精華所在，爆香爆的好這鍋就好吃了

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

一般石頭火鍋爆香後服務人員會幫忙炒肉，『嗨蝦蝦』炒的是三杯醉蝦風味，若有想要炒肉，可以一開始就跟店員說

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

光聞到爆香味肚子都餓了，好香的麻油香

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

因為我們有加購199元龍蝦，所以龍蝦也放了一隻下去炒

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

最後加入九層塔、酒，再加入高湯就完成囉！

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

『嗨蝦蝦』的店主有另一個知名品牌就是一樣在南京東路上的『丼賞和食』，他們家的海鮮是很厲害的，看到這盤霸氣的海魚上桌真的是太誇張了，沒錯！！他是吃到飽的，今天提供的日紅魽，也是頂級日本料理店會出現的魚類。

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

一整隻魚真的超霸氣，之前沙拉在網路上還看到他們家有一整隻的鮟鱇魚真是厲害，漁貨來自基隆漁港由店家嚴選才上桌

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

看到粉嫩的魚肉好想生吃喔，煮熟後的紅魽，肉質細緻好吃

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

流血價199元的龍蝦也是每桌必點，這應該是我加購過最便宜的龍蝦了

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

波士頓龍蝦或野生龍蝦都是199元，請依當天供應為主，每人限點一隻

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

波士頓龍蝦的肉質較扎實有口感，肉質鮮甜

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

野生龍蝦的肉質較有彈性，吃起來Q彈，味清甜

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

本來我們想放棄龍蝦頭的，但看到他有分切就放下去煮好了

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

這張好像龍蝦在泡澡，好在沒放棄龍蝦頭，下圖是波士頓龍蝦，裡面的蝦黃、蝦腦真的是飽滿到不行，還好剛才沒丟掉，不然就可惜了

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

真的是非常誇張滿

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

野生龍蝦的蝦膏也不錯，味道甘美，『嗨蝦蝦』的海鮮真的很讚。

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

今天的螃蟹是牛角蟹，裡面也是滿滿的蟹黃，以前去飯店吃吃到飽，看到牛角蟹都會多拿幾隻，就吃裡面的蟹膏蟹黃。

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

個頭很大生食級的天使紅蝦也是吃到飽，另外還有白蝦、草蝦可以選擇，但我想大家應該都會想吃天使紅蝦吧。

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

天使紅蝦肉質柔軟鮮甜，草蝦是肉質較結實，就看大家喜歡那一種

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

超海味的鮮蚵也是吃到飽，蛤蜊雖然不是非常大顆，但每一顆開口後都肥嘟嘟，沙拉的最愛。

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

打卡送的牛奶貝

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

放在手上給大家看一下比例，牛奶貝比蛤蜊的海水味重一點，口感上也是略勝一籌

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

通常海鮮很厲害很多的時候我們肉就會點少一點，挑重點吃，午餐的價格和晚上差100元，在肉品的提供上也會更好，美國Prime等級無骨牛小排必點。

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

雪花般的油花，肉質軟嫩，保證無雷

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

美國Prime頂級霜降牛

油脂分布均勻，肉質柔嫩，這個也很好吃必點

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

輕涮幾下，粉紅色澤就可以吃囉！

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

西班牙頂級伊比利豬，最好吃的豬肉就是伊比利豬無誤

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

吃完火鍋降溫一下來個Mingo冰淇淋畫下完美句點

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

冰冰涼涼真退火

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

以吃到飽來說，『嗨蝦蝦三杯醉蝦鍋』的海鮮真的蠻厲害的，尤其是來自基隆生魚片等級的漁貨，別處沒有的，還有199元就能加購活龍蝦，怎麼可以不來嘗鮮，趕快揪朋友來吃一波。

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

沙拉就先開動囉～～

▲台北石頭鍋吃到飽「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」新開幕，龍蝦加購只要199。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

嗨蝦蝦三杯醉蝦鍋

地址：台北市中山區南京東路二段202號1樓
電話：0928-378-328
營業時間：11:30~14:30、17:30~22:00

關鍵字： 嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋 石頭火鍋 吃到飽 沙拉飯團 達人美食 台北市美食 美食情報 捷運松江南京站美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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