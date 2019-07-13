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特搜2家全羅南道藍絲帶美食　稻燒五花肉、河豚火鍋必吃

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▲▼韓國全羅南道藍絲帶美食。（圖／記者徐溱謐攝）

▲韓國全羅南道是美食之都，有許多美食評鑑的「藍絲帶認證」餐廳。

記者徐溱謐／韓國報導、攝影

全羅南道是南韓的美食之都，韓國人甚至會說，「要吃美食就一定要到全羅南道。」但是這麼多餐廳到底要吃哪一家？《ETtoday新聞雲》幫大家找了2家韓國美食評鑑的「藍絲帶認證」餐廳，到全羅南道旅遊絕對不能錯過！

▲▼韓國全羅南道藍絲帶美食。（圖／記者徐溱謐攝）

▲師傅在小房子裡稻燒五花肉，烤製香酥再送上桌。

第一家是「斗岩稻燒五花肉」，在全羅南道的鄉間小路上，門口一間小屋飄著陣陣白煙，裡面2個師傅一手把稻草丟進火堆裡，另一手拿夾著豬五花烤肉網，直接用稻草燒出的火焰把肉烤熟上桌。

▲▼韓國全羅南道藍絲帶美食。（圖／記者徐溱謐攝）

▲上桌的稻燒五花肉香氣濃，肉質也很嫩。

稻燒過的豬五花有著特殊的焦香味，油脂也被逼出來，吃起來不會很油，外層有點微酥，肉質也很嫩。

▲▼韓國全羅南道藍絲帶美食。（圖／記者徐溱謐攝）

▲蟹醬拌飯口味道地，蟹醬的香氣濃厚。

用餐還會附上一碗蟹醬拌飯，半熟的太陽蛋、海苔、泡菜等，飯的下面還有香味濃厚的蟹醬，把所有的食材攪拌均勻，配著稻燒五花肉一起吃，一下子就忍不住把整碗飯吃光。

▲▼韓國全羅南道藍絲帶美食。（圖／記者徐溱謐攝）

▲河豚火鍋用蔬菜和河豚熬湯，湯頭清爽甘甜。

第二家則是「河豚火鍋」，在台灣很少吃得到河豚火鍋，在韓國卻是一大美食。火鍋的湯底清爽甘甜，用豆芽菜、水芹菜、蘿蔔片和河豚下去熬煮，河豚的皮非常有嚼勁，肉質卻很細緻有彈性。

▲▼韓國全羅南道藍絲帶美食。（圖／記者徐溱謐攝）

▲河豚的皮很有嚼勁，肉質細緻有彈性。

河豚火鍋不像台灣的火鍋有各式各樣的火鍋料，卻可以吃到蔬菜和海鮮的原味，也沒有過多加工食品，吃得健康又美味。

藍絲帶美食評鑑就像是韓國版的米其林指南，第一本出版於2005年，希望遊客能透過這個指南找到品質優良的餐廳，內容包括食材、空間、餐廳的故事等。

關鍵字： 韓國旅遊 韓國美食 藍絲帶美食 稻燒五花肉 河豚火鍋

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