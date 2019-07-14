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超划算！新店品鍋物料理　爽嗑日本A5和牛、龍膽石斑免花2千

尼豪的美食旅行手札 尼豪

由於本身喜愛美食以及旅遊，從三年前開始經營部落格..

點評：餓了><
ETtoday餓勢力

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

文、圖／尼豪

不管一年四季，火鍋總是超受台灣人歡迎，尤其是涮涮鍋，調味比較少，所以要好吃，食材就顯得更加重要。今天來到位在新店的這間品鍋物，主推的就是許多頂級優質的食材，和牛、生蠔、生食級干貝等優質肉品與海鮮，價位上也相當平實，不用花大錢就能享用。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

品鍋物料理位在新北市新店區，建國路143號，搭捷運的話，則是七張站大約步行10分鐘。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

一踏進品鍋物，暖色系的燈光，讓人感覺到相當暖心的氛圍，用餐區有方桌以及吧台座，不管是聚餐還是單人用餐都很適合。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

店內的一隅有蔬菜展示區，品鍋物除了海鮮與肉品之外，蔬菜的部分也是經過精心挑選，來自優質產地，種類豐富。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

品鍋物料理最讓人回味無窮的，就是這冰箱內的日本和牛，網羅許多產地、不同部位的和牛，每一種都有不同的迷人風味。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

附上菜單給大家參考，品鍋物料理有單人與雙人套餐，想要加料的話也有各種肉品海鮮、火鍋料可單點。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

當然想要小酌一杯也是沒問題的，日本酒、威士忌等等選擇相當豐富。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

點好餐之後服務人員送上熱茶，品鍋物料理提供的是黑豆茶，喝起來淡淡清香，十分清爽。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

湯頭的部分則是昆布湯，主打的是無添加，健康無負擔，此外更能吃出食材的原味。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

前面就有提到，品鍋物的蔬菜很豐富，不僅相當營養，配色上也十分好看，這鍋子分成兩邊其實湯頭都是一樣的，但是可以一邊煮蔬菜，一邊煮肉品海鮮，這樣湯頭可以比較清爽唷！

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

開胃菜與沾醬，喜愛吃辣的話，更不要錯過他們家的辣椒與椒麻醬，吃起來相當過癮，香氣十足，此外還有特別的昆布鹽可以搭配享用唷！

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

雙人海陸套餐，加價100升級美國牛小排，季節魚、草蝦、透抽、干貝、生蠔、牛奶貝，滿滿的肉品與海鮮一次滿足。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

美國無骨牛小排肉質沒話說，油脂非常豐富，香氣十足口感紮實

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

海鮮的部分也相當新鮮，像是生蠔、干貝都是可以生食等級，不用煮到太熟就能享用，保有大海鮮甜

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

今天的重頭戲則是這雙人和牛海陸套餐，除了A5和牛之外，海鮮盤更豐富，海鱺、龍膽石斑、國王蝦、透抽、干貝、生蠔、牛奶貝。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

A5和牛的口感比起剛剛的牛小排，肉質更上一層樓，油花分布更加均勻，牛肉吃起來非常多汁，咀嚼後鮮甜無比，迷人的香氣更讓人回味。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

龍膽石斑的肉質吃起來非常紮實彈牙，而海鱺則是很清甜，國王蝦甜度相當高，比起草蝦有截然不同的風味。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

除了雙人套餐之外，品鍋物也有單人套餐，美國PRIME沙朗牛、松阪豬份量也很充足，肉質也是沒話說。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

主食的部分有五種可以選，我個人挑了和牛滷肉飯，使用和牛邊角精心熬煮，搭配越光米飯，每一口都很滿足。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

招待的酥炸櫻花蝦，使用東港的櫻花蝦，獨特的香氣、香酥的口感，來杯啤酒更棒。

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

▲新店 品鍋物料理。（圖／尼豪提供）

餐後還有甜點、水果與冰棒，替這一餐畫下完美的句點。

品鍋物料理

地址：新北市新店區建國路143號一樓
電話：02-2218-6872
時間：11：30－14：00、17：30－21：30

關於尼豪
由於本身喜愛美食以及旅遊，從三年前開始經營部落格紀錄自己的旅程，足跡除了遍佈台灣各地，發掘台灣在地之美外，也把握時間與機會到國外走走，目標希望可以走遍世界，並且用相機把世界各地的美帶給我的讀者。
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關鍵字： 品鍋物料理 新店美食 新北市美食 捷運七張站美食 尼豪 達人美食 美食情報

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