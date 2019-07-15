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免服務費！公益商圈平價太初麵食　必吃「香辣麵」豆腐會噴汁

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時..

點評：這個我可以～～
ETtoday餓勢力

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

文、圖／商妮吃喝遊樂

大墩路上超浮誇的百元平價麵食館～太初麵食搬家了，搬到公益路加入美食一級戰區，麵食好吃份量多通通百元出頭，環境超優還免服務費CP值很高，可說是公益商圈高級平價美食啊。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

低調的門面有椅子提供客人等候時可以坐下休息，很多人以為在公益路上價位一定不便宜，其實這是一家平價麵食，吃過的人都很推，生意非常好只要用餐時間幾乎客滿，不想久等可以跟我們一樣錯開時間來用餐。我們下午2點來避開用餐人潮，完全不必等就有位子了。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

推開大門裡面的空間不小，但是跟舊址相比大約少了一半的座位。採用大量竹子裝潢充滿中國禪風，用木製的小隔間把座位區分開來，以2－4人座位為主。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

太初麵食最新菜單Menu

餐點主要是麵食，香辣風味的辣子麵是招牌，牛肉麵也很讚!不敢吃辣的也有北斗家菜麵以及風味乾麵，米食餃子類也有，滷味小點更是不少。麵食主食類價格通通百元出頭，小點也都在百元以下，平日午餐跟每天宵夜時段有推出午宵限定香辣麵，比正餐少30元。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

一入座服務生便奉上兩杯冬瓜茶免費招待，外頭天氣很熱，喝著冰涼的冬瓜茶非常消暑。劃記好菜單先去櫃台買單， 在公益路上竟然免服務費耶，這種價位真的很超值，難怪生意這麼好。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

小點 招牌黑豆干38元

滷的蠻入味的，上餐時附上一小罐特調辣醬， 香辣好吃很提味。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

小點　滷米血68元

趁熱吃口感香Q有咬勁，帶點微辣再加上特調辣醬，好好吃一下子就我們KO。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

黃金餃子49元

現點現炸需要一點等候時間。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

黃金餃子其實就是炸餃子，餃子皮炸到金黃色澤，酥脆口感還不錯，內餡也夠飽滿。這三道點心滋味都不錯，就是份量少了點，吃完覺得有點空虛。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

麵食最慢上桌，但不會等候太久。吃完有點空虛的點心原以為100多元的麵食份量不會太多，結果出乎意料滿大碗的。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

午宵限定　里肌肉片香辣麵118元
午宵限定跟正餐都一樣大碗，唯一差別就是少了一片鴨血與一塊豆腐，價差30元。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

香辣麵有梅花牛肉、里肌豬肉、Q嫩雞柳三種選項，我們選的里肌肉片有裹薄粉，吃起來相當軟嫩口感很不錯，好吃好吃。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

鴨血跟豆腐各兩塊，鴨血口感很嫩又非常入味好吃，只是片的比較薄份量不多有點不過癮。豆腐吸飽湯汁，咬的時候還會噴汁也是非常好吃。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

里肌肉片香辣麵的湯頭比較甜不會辣，菜單上有備註一根辣椒，算是小辣程度，其實不敢吃辣的人也可以嘗試。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

麵條份量不少，可選拉麵、粗麵、冬粉、粿仔條，我們兩碗都選拉麵。口感不錯Q彈好吃。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

梅花牛肉片太初辣子麵148元

菜單上標記三根辣椒辣度十足，這碗有三片鴨血、三塊豆腐。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

牛肉片是火鍋肉片，不是牛肉麵那種厚切牛肉塊，吃起來就像麻辣鍋的感覺。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

辣子麵的湯頭花椒味比較重，香麻辣非常好吃！就像吃麻辣鍋一模一樣的感覺，尤其是麻辣湯加了大蔥超好吃的，愛吃辣的朋友推薦必點。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

正餐跟午宵限定的差別只有一塊鴨血跟豆腐，價位差了30元。如果是平日中午或者宵夜時段用餐，比較推薦午宵限定香辣麵，差額30元可以選小點CP值更高。

▲台中太初麵食。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

整體來說，太初麵食的主食份量多湯頭又讚，價位不貴還免服務費非常超值，營業時間到凌晨12點，想吃平價宵夜可以選這裡，CP值很高值得回訪。

太初麵食

地址：台中市南屯區公益路二段115號
電話：04 2319 5101
時間：11：00－00：00

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
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