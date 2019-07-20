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點評：光用看的就快流口水了

文、圖／大口老師的走跳學堂

台中第二市場美食吃不完，這次又讓大口挖掘到一間超厲害的美味，趕緊跟大家來分享！創立於1992年的「嵐肉燥專賣店」在網路上已經有相當的知名度，也是我們的口袋名單之一，前陣子終於有空來朝聖！沒想到平日中午也得排隊，真的是人氣超旺～

這次點的是他們家的肉燥丸仔飯、餛飩湯及意麵＋雞捲，沒想到我們一吃就被圈粉，簡單的美味才是經典啊！據說他們家的梅花肉飯也很厲害，可惜當天賣完了，只好當作下次來的目標啦~~趕緊來看看他們家有多厲害吧！

▼這間創立於1992年的「嵐肉燥專賣店」在台中第二市場已經是非常夯的店家，嵐媽以傳統工序，搭配簡單天然的新鮮食材，製作出一道道讓人回味無窮的經典美味！我們是平日中午來訪，沒想到店門口已經排了滿滿人潮，所以來到這裡的第一件事就是要趕快到店門口拿菜單啊～～

▼「嵐肉燥專賣店」的店面帶點日式簡約的風格，搭配可愛的字體與手繪塗鴉，又帶點童趣的感覺！這裡的用餐方式就是先到櫃台拿點單點菜，內用的朋友等到叫號後先結帳再入座，外帶的朋友則是先結帳、依照叫號取餐即可！

▼這裡的用餐區並不多，扣掉一半的工作區，第一個店面的座位幾乎所剩無幾，好在右邊的店面還有一些座位可以輪流使用！

▼「嵐肉燥專賣店」獲獎無數，不僅深受肯定，也是不少在地朋友與觀光客的最愛！

▼「嵐肉燥專賣店」已經不只是知名攤商，也曾經榮獲滷肉飯節的殊榮，人氣相當旺啊！

▼菜單是重複利用的，直接在上頭劃記想吃的餐點即可!另外也有外帶菜單，上頭是紅色的，標示的相當清楚，也比較不容易拿錯！

▼我們是平日中午來排隊，等了半小時左右終於可以入座了（感人），想必假日人潮一定更多，建議大家可以避開用餐時間來用餐會比較好！牆上的餐點都是店內人氣商品，像是梅花肉飯就聽到不少朋友大推，可惜輪到我們的時候已經售完了！

▼另外一個店面的座位區，店家會依照來店順序分配座位，所以大家為了美味可得耐心等候！

▼一旁有提供各式醬料，大家可以依照個人口味來搭配享用！

▼豆瓣醬，想要來點微辣增添香氣的朋友可以斟酌加入！

▼入座後又等了一會餐點終於上桌，等到我們肚子都餓了起（笑）！

▼乾意麵＋雞捲，他們家是採用類似南投意麵的麵條，上頭再淋上自製肉燥，稍微攪拌均勻即可享用！

▼肉燥丸仔飯，也是人氣餐點之一，既能吃到招牌的肉燥也能吃到熱門的肉丸仔，看起來一整個超誘人啊！

▼餛飩湯，裡頭的餛飩給的相當大器，不僅粒粒飽滿、香Q又滑嫩，加上清爽帶點昆布香氣的湯頭更是超合拍！

▼他們的肉燥沒有加中藥、無味精，吃起來甘醇鹹香，甜美的滋味搭配粒粒分明的白飯更是超開胃，讓人忍不住一口接一口停不下來！

▼採用溫體豬肉製成的肉丸仔紮實又飽滿，微微鹹甜、樸實的滋味卻相當耐吃，有點像是在吃記憶中那種瓜仔肉飯的感覺，搭配白飯也是非常下飯！另外也可以加入在地朋友最愛搭配的醬料享用，微微香辣、酸甜開胃，更是提味好吃！

▼乾意麵，乍吃之下有股蒜香竄出，搭配甘醇鹹甜的肉燥更是香氣十足，簡單就很美味!雞捲比較偏紮實的口感，外酥內彈，鮮美的肉餡滋味頗為順口！

▼加上台中道地的醬料更是絕配，一整個香氣十足，涮嘴又開胃，大口覺得絲毫不比那些意麵老店遜色呢！

▼等了好久才吃到的美味當然要來合照留念一下，第一次吃就被圈粉，哈！

▼如果真的喜歡也可以購買他們家的肉燥及產品回家享用，另外也可以宅配到府唷！

「嵐肉燥專賣店」相較於第二市場的老店來說雖然是後起之秀，但是美味、用心與堅持的程度絲毫不遜色，讓人一吃就愛上，有機會來台中第二市場玩耍的朋友一定要來嘗嘗，如果真的吃不到或是喜愛他們家產品的朋友也可以買回家享用唷～推薦給大家！

嵐肉燥專賣店



地址：台中市中區三民路二段87號（第二市場內36、37號）

電話：04-22226010

營業時間：9:00～15:00（週一公休）

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