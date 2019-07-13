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點評：想去><

文、圖／大口老師的走跳學堂

台南美食已經是遠近馳名，但來到台南可不只小吃厲害，連餐酒館都非常值得一嚐!位於台南中西區、隱身於南美館二館五樓的「LUMIÈRE美．食光」餐酒館，正是奇美食品旗下經營的餐廳之一，說它是最美的玻璃屋景觀餐廳可是一點也不為過！

「LUMIÈRE美．食光」不僅擁有南美館二館最佳視野，每個座位區隨著不同光影的變化，所欣賞到的視野觀感都不一樣，從白天到夜晚變幻無窮的氛圍更是讓人著迷啊！這裡餐點以「分享」為主題，除了招牌的爐烤安格斯肋眼牛排非常受歡迎之外，並將在地的台南味融入餐點中，像是台南的肉燥飯、蝦仁飯、膨風豆、冬瓜茶、牛肉湯等小吃，巧妙地融入在西菜中，其中的創意與巧思讓人吃起來相當驚喜！

這裡的無酒精調飲與調酒也非常特別，很適合三五好友、情侶夫妻、家庭聚餐或同事一起來吃飯小酌，保證也能吃得飽足又滿足！

▼座落於台南忠義路與友愛街口的南美館二館於今年一月底正式開幕囉！南美館二館是由2014年普利茲克建築獎得主日本坂茂建築師及石昭永建築師所共同打造的藝術方盒，以各種角度錯落堆砌成半戶外的開放空間，更以台南代表花卉鳳凰花轉化為五角形碎形屋頂，以獨有的特色建構出專屬於台南風情的純白建築體。

▼「LUMIÈRE美．食光」餐酒館正位於南美館二館五樓，開車前往的朋友可以將車子停在B5區附近，就可以直接搭乘一旁電梯到一樓再轉搭透明電梯直達五樓。

▼坐電梯到達一樓後，別忘了到處走走看看，每個角落都非常好拍!接著就可以到中央搭乘透明電梯直達五樓用餐啦～

▼夜晚的話想要前往「LUMIÈRE美．食光」餐酒館也沒問題!大家停好車後可以直接從黃色箭頭所指的方向進入再搭乘電梯上樓～

▼想要將車子停在地下室的朋友也沒問題，停好車後先搭乘電梯到一樓，從梯間出來後推開玻璃門進入，再搭乘透明電梯上五樓即可！

▼從電梯出來右轉後，迎面而來的就是「LUMIÈRE美．食光」餐酒館的入口啦!門口還有一個花型拱門迎接著大家的光臨。

▼裡頭的座位區非常多元，從雙人座到多人座通通有，人多人少都沒問題。

▼另外也有靠窗座位區，還可以往下眺望台南市景，也是我們這次用餐坐的位置。

▼餐廳內部則是由丁尺建築師事務所與都市山葵/方瑋建築師事務所共同操刀，讓用餐氛圍也像是置身在當代美術館展覽中，讓藝術與生活巧妙結合在一起。

▼吧台區採用直條紋搭配木質感設計，看起來更增添不少現代時尚感!尤其後方的超大酒櫃更是壯觀又氣派，也是最佳擺飾。

▼在陽光灑落的折射光線下，吧台區變得更加明亮吸睛，在這裡隨手一拍都是最美的IG打卡照片！

▼坐在「LUMIÈRE美．食光」餐酒館裡頭，還能親臨感受到碎形屋頂與玻璃帷幕所帶來的光影效果，每一個座位都有不同的視覺享受。

▼用餐環境彷若置身一個超大玻璃屋，陽光從不同面向灑落其中，每個光影折射下來構成一副自然又寬闊的視野，光是坐在裡頭就足以讓人沉靜舒服。

▼「LUMIÈRE美．食光」擁有南美館二館全館最佳的視野，可向下眺望周邊司法博物館、新光三越、煙波大飯店等知名建築，並可從中感受到現代建築與歷史古蹟兼容並蓄的美感。

▼五角碎形屋頂搭配玻璃帷幕，讓整體空間感更加具有造型感，靠天井的雙人座位區也很適合情侶、夫妻或是閨蜜好友一起來用餐！

▼挑高的設計搭配自然光影的投射交疊，既能享受自然的光線又能悠閒用餐，不管是白天、夜晚都有不同的美感。

▼從我們座位區往下一看，還有一個觀景平台，晚上也有不少朋友會在這裡欣賞夜景及拍照。

▼這裡也有同步販售奇美食品的伴手禮，吃飽喝足帶一盒伴手禮回去跟親朋好友分享剛剛好。

▼桌上也有提供花瓶與水壺，有興趣的朋友還可以掃一下加入他們的LINE@。

▼菜單，以下有分為午餐菜單與晚餐菜單，基本上是全日供餐，大家可以參考一下。

▼晚餐菜單，也是我們這次享用的餐點內容。

▼我們點了一個四人分享餐、雙人經典分享餐及部分單點，不過其實內容滿相近的，只是四人份的餐點選擇更多元，都可以視人數多寡來點餐唷！

▼脆皮豬沙拉，採用的是豬五花部位，將外皮炙烤到焦香脆口，肉質軟嫩不膩口，搭配下方的鮮蔬與梅醋醬，酸香甜美又開胃。

▼洋菇溫沙拉，採用香菇、杏鮑菇與洋菇，先將菇類拌炒出香氣後，再搭配當季生菜、油醋醬等，跟以往常吃到的冷盤沙拉不太一樣！

▼吃起來除了有鮮蔬的爽脆口感，搭配香氣十足的綜合菇類下去提襯味蕾，味蕾變得更加溫潤和諧。

▼香酥鴨芋粿，採用的是法式千層洋芋的作法，先將芋頭切絲後在浸漬於鮮奶油中，並加入油蔥酥提味，低溫烘烤至綿密口感，搭配煙燻鴨肉更為提襯味蕾口感！

▼這道特別以煙燻鴨肉去提點芋粿的口感，鴨香味與芋頭香氣巧妙融合後，加入紅蔥頭更為畫龍點睛，是一道中菜西吃的概念。

▼切絲芋頭口感細緻綿密，搭配微酥的油蔥酥意外的合拍，口感層次相當多元。

▼蒜香烤洋菇，特別以洋菇結合蒜香麵包粉，以高溫烘烤帶出洋菇的鮮甜水份，搭配起來蒜香味十足！

▼洋菇吃起來不僅沒有生腥味，還非常啾西甜美，搭配微酥的麵包粉與蒜香提味，頗為開胃好吃！

▼法式煨田螺青醬麵包片，也是一道非常受歡迎的開胃菜。

▼田螺以醬料煨煮至軟嫩入味，單吃就非常香嫩夠味。

▼搭配香酥的青醬麵包片吃起來更是清爽脆口，多了青醬的香氣更為清新解膩。

▼府城燉飯，以台南最具代表性的肉燥飯為發想，以中西合併的做法，將台南小吃適時融合在西式燉飯裡頭。

▼吃起來仍帶點微微米心的燉飯口感，搭配肉燥、魚酥、香菜等配料，口感吃起來竟像是台南米糕的感覺，真的很神奇。

▼豬腩膨風豆燉飯，特別以五六年級生比較熟悉的膨風豆來入菜，一般常見的膨風豆都是以熬湯為主，這裡則是加入燉飯一起享用。

▼上頭的豬腩炙燒到外酥內嫩，表皮酥脆、肉質紮實飽滿，吃起來層次多元又帶有濃濃油香。

▼膨風豆經過燉煮後，香氣巧妙地融入了米飯中，吃起來清爽不膩，搭配豬腩肉味蕾頗為和諧。

▼牛頰奶油牛肝菌燉飯，特別以牛頰肉搭配牛肝菌、奶醬下去燉煮而成，牛頰肉非常軟嫩滑溜，豐富的膠質口感搭配牛肝菌提味，奶香味濃，吃起來香滑順口，連小口愛也非常喜歡。

▼Cioppino蝦仁燉飯，也是結合台南在地小吃蝦仁飯的概念，並巧妙地融入西菜中!這道吃起來不僅有濃濃的鮮美口感，軟嫩滑溜的米粒搭配蝦高湯更是超級入味，也是大口當天最喜歡的一道燉飯唷！

▼爐烤安格斯肋眼牛排（6oz），可說是店內的招牌菜色，採用安格斯肋眼牛排，以低溫爐烤來展現完美熟度，光是醃漬就需要2～3天，另外還得低溫烘烤至少4～5小時，費時費工，所以都是每日限量供應。

▼肉質約莫是五分熟的熟度，吃起來不會有血水的味道，反而是鮮嫩多汁，帶點彈嫩的口感，非常容易咀嚼~搭配醬料更為提味好吃。

▼嫩煎伊比利豬梅花，特別挑選伊比利豬的嫩肩部位，先經板煎再爐烤，一上桌就聞到濃濃的香氣。

▼切開一看，裡頭還呈現誘人的粉嫩色，吃起來外酥內嫩，而且非常~~~啾西，香嫩多汁的肉質搭配香料更為提香不少。

▼餐後飲料也非常有水準，像是左邊這杯芭娜娜花生拿鐵就非常特別，採用香蕉拿鐵搭配花生醬，喝起來既有香蕉的果香甜美還有花生醬的濃稠香氣，搭配爆米花更增添脆口感，喝起來超有飽足感的啊（嗝～）右邊這杯咖啡莫西多則是承襲經典Mojito，特別將酒精調整成咖啡，還保留經典中的清爽酸甜，喝起來毫無違和感，其實還滿不錯喝的。

▼隨著夕陽西下，夜幕升起，整個餐酒館的氛圍又截然不同啦~看起來繽紛又燦爛，搭配玻璃帷幕更增添絢爛效果。

▼吧台區也相當有FU啊～在這裡跟三五好友一起喝上幾杯調酒，彷彿像是置身高級酒吧一樣，搭配絕美夜空更是浪漫不少！（未滿十八歲請勿飲酒）

▼各個角落搭配特殊建材及不同光影的投射，看起來更增添不少繽紛浪漫感，每個視角都非常迷人啊！

▼我們也很愛晚上這種跟白天截然不同的氛圍，白天看起來清透明亮，晚上則是絢麗繽紛，各有各的美好。

▼這裡也有Bartender為大家服務，可以選擇調酒或是無酒精調飲通通難不倒她!百香莓氣泡飲，採用百香果、柳橙搭配蔓越莓，喝起來酸酸甜甜，就好像初戀的滋味一樣，也深受不少女孩兒喜愛。田野氣泡飲，採用小黃瓜、檸檬、青蘋果下去搭配氣泡水，喝起來清爽又暢快，一整個消當消暑解膩。（未滿十八歲請勿飲酒）

▼金桔薑汁美式，採用清香的金桔搭配蜂蜜、美式咖啡，喝起來酸香甜美，還多了一股微微的咖啡香氣，清爽又順口!蘋果芭樂醋氣泡飲，一旁還搭配仙楂菓，裡頭採用芭樂、蘋果醋與氣泡水，杯口的地方再塗上一層梅粉，喝起來有股熟悉的古早味啊。

▼每一杯飲品都非常獨特有巧思，讓人在視覺、味蕾上都能獲得大大滿足。

▼晚上還可以來杯調酒小酌一下，這裡不定期會推出不同口味的限定調酒，像是府城沙瓦就是採用冬瓜茶搭配威士忌，非常有台南味啊!另一款莓洛天仙則是以琴酒為底，採用莓果搭配洛神花，喝起來酸甜酸甜，搭配上頭的小花更是連視覺都滿足了啊！（未滿十八歲請勿飲酒）

▼現場也有販售鮮釀啤酒，新鮮又順口，很適合炎炎夏日來上一杯啊！（未滿十八歲請勿飲酒）

▼大口建議可以從小麥啤酒、大麥啤酒、蜂蜜啤酒、黑麥啤酒依序享用，從清爽喝到濃重，味蕾也會更多層次。（未滿十八歲請勿飲酒）

▼乾杯啦～三五好友聚在一起就是開心啦！很適合來一杯順道搭餐享用～（未滿十八歲請勿飲酒）

▼另外也可以點一些較重口味的餐點來搭酒享用，像是蒜味番茄炒淡菜，濃郁的蒜香搭配鮮美的淡菜真是絕配！（未滿十八歲請勿飲酒）

▼此外還有蟹肉鹽雪可樂餅、新橋薯條、馬鈴薯麵線、府城油封鴨腿等菜色都非常不錯，其中大口很喜歡他們家的蟹肉鹽雪可樂餅，外酥內軟還吃得到鮮美蟹肉口感，趁熱吃超好吃!!另外小口愛則是很愛他們家的薯條，酥脆中又帶點蒜香，一旁現炸的蒜頭也可以直接享用唷。

▼吃飽喝足大家都非常開心又滿足，尤其在這麼美好的夜色與優雅浪漫的環境裡用餐，更增添不少愉悅的氣氛，最後當然要來張大合照留念啦！

「LUMIÈRE美．食光」餐酒館雖然無招牌、還隱身在南美館二館五樓，但還是吸引不少饕客熟門熟路前往，大家可別以為南美館二館打烊了就沒辦法前往，還是可以搭乘電梯上樓享用。

他們家不管是環境、餐點、飲品都非常誘人，來到這裡也能享用到台南特色美食，飲品更是多元又豐富，用餐空間彷彿置身展場中，讓人目眩神迷啊!有興趣的朋友不妨可以來一趟，或許也能跟我們一樣，不管是味蕾或是身心靈都能獲得大大滿足唷！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

LUMIÈRE美．食光餐酒館



地址：台南市中西區忠義路二段1號5樓（南美館二館五樓，附有地下付費停車場）

電話：06-2233288

時間：11：30－21：00（週一至週五，7/1起改週一公休）、10：30－21：00（週六、週日）

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