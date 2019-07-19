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濃湯、沙拉任你吃！草屯平價頂好牛排　雞腿排紮實+肉汁多

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：好划算喲
ETtoday餓勢力

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

頂好牛排是南投草屯老字號平價牛排館之一，身受到附近在地居民喜歡，除價格接受度高以外，店家服務任情而且有濃湯、飲料、沙拉吧吃到飽，雖然近年南投草屯開了很多家牛排館，像是成功牛排、布丁牛排、孫東寶牛排等，頂好牛排的生意一直還是不錯，吃飽還可以到虎山黃昏市場走走或是到中興新村繞繞。

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

近年南投草屯開了很多家牛排館，像是成功牛排、布丁牛排、孫東寶牛排等，讓人默默想起小時候常吃的圓環牛排，朋友推薦在虎山路也有一家老字號牛排，頂好牛排搬過位置，不過生意一直不錯，假日常常客滿，趁著一開店就跑來用餐，人潮少一點。

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

頂好牛排可以單點牛排、豬排或是選擇雙拼，肉食控可以選擇大盎司來大快朵頤

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

頂好牛排　菜單

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

後方自助區有沙拉吧、飲料、濃湯

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

飲料、濃湯區

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

玉米濃湯撈的到很多玉米粒

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

牛排＋雞腿排

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

雞腿排現點現煎，等待時間會久一點，趁著空檔時間可以吃沙拉、喝濃湯墊墊胃

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

選擇雙拼選項，鐵盤也會升級成圓盤，端上桌的視覺效果很好

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

牛排入口不會太過軟嫩或是大塊到很誇張，相對來說，牛排口感帶點筋性，以這價格來說很合理。

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

雞腿排有貼心幫大家去骨，雞皮煎到帶點焦香

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

雞肉口感紮實保有肉汁，雖然淋上綜合醬汁，醬汁不會搶走主角的風采

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

頂好牛排的麵條走軟Q路線，是小朋友會喜歡的口感

▲▼ 南投草屯頂好牛排。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

頂好牛排餐點價格合理，喜歡吃牛排的人不要錯過，下次來中興新村踏青、南投旅遊，草屯虎山路上可是有很多美食小吃，等你來發掘大冒險。

頂好牛排

地址：南投縣草屯鎮虎山路510號
營業時間：11:30～13:30 17:00～19:00
電話：0983 587 885

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關鍵字： 頂好牛排 南投美食 草屯美食 達人美食 美食情報 NINI AND BLUE 玩樂食記

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