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Mister Donut「草莓季」開跑！還有4款春節限定蘋果甜甜圈

▲▼Mister Donut草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut草莓季報到。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜甜圈品牌「Mister Donut」迎來「草莓季」，一次網羅7款限定甜甜圈，不僅有裹上草莓、藍莓雙莓的雙色波堤，還有撒了珍珠糖搭配乾燥草莓碎粒的脆脆波堤，1月7日起正式上市；同步推出4款新春限定「蘋果甜甜圈」，以蘋果象徵「平安」寓意超應景。

▲▼Mister Donut草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲雙色莓果波堤吃得到草莓、藍莓醬；藍莓優格歐菲香則是藍莓與優格的組合。

Mister Donut以「雙莓饗宴」打造今年草莓季，首推4款全新甜甜圈，包括「雙色莓果波堤」，選用人氣波堤半邊各別裹上草莓可可沾醬、藍莓可可沾醬，一次就能吃到酸甜雙苺，售價45元；「藍莓優格歐菲香」則選用帶有磅蛋糕口感的歐菲香作為主體，再沾上優格可可沾醬及藍莓可可沾醬，售價50元。

▲▼Mister Donut草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲2款波堤甜甜圈分別搭配草莓、藍莓。

▲▼Mister Donut草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲3款人氣草莓口味熱銷回歸。

「草莓脆脆波堤」選用香甜草莓波堤為基底，撒上酥脆珍珠糖及乾燥草莓碎粒，「黑巧跳跳藍莓波堤」則是Q彈波堤裹上酸甜藍莓可可沾醬，搭配可可跳跳糖，2款甜甜圈售價皆為48元；除外還有3款熱銷回歸口味包括「蜜糖草莓波堤」、「3重草莓波堤」、「草莓棉花糖波堤」，售價45元起。

▲▼Mister Donut草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼加碼推出4款春節蘋果甜甜圈。

▲▼Mister Donut草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

為迎接春節，Mister Donut也推出4款寓意「平安」的蘋果甜甜圈，「蘋安巧貝」、「果好年巧貝」以蘋果造型巧貝分別裹上紅蘋果、青蘋果可可沾醬，內餡再分別擠滿帶有真實果粒的蘋果卡士達醬及蘋果果醬，售價皆為55元；「蘋果棒棒糖」及「青蘋果棒棒糖」則是以小巧棒棒糖甜甜圈分別沾裹紅蘋果及青蘋果可可沾醬，最後再以優格可可沾醬點綴，售價皆為39元。

▲▼Mister Donut草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲草莓季還推出3款草莓現做飲品。

除外還有3款草莓季現做飲品，包括使用瑞穗鮮乳搭配酸甜草莓果泥、草莓丁的「哞~草莓牛奶」，售價99元；「草莓伯爵果粒茶」是伯爵紅茶與草莓果丁的組合，售價80元；「草莓伯爵茶」則是以帶有果肉的酸甜草莓醬結合熱伯爵紅茶，售價70元。

以上新品將於1月7日起於全門市開賣，至1月12日前可享「甜甜圈買5送2／買6送3」共2大優惠，提醒須內含1款指定甜甜圈，限送39元甜甜圈，可補差價換購價高商品；至1月24日前還有「現作飲品買1送1」，優惠飲品為草莓伯爵茶、草莓伯爵果粒茶、伯爵厚乳茶歐蕾及Cona's雪降跳跳糖可可，限當場一次領取。

▲▼ChizUP!推烏魚子起司蛋糕。（圖／ChizUP!提供）

▲ChizUP!推限量烏魚子起司蛋糕。（圖／ChizUP!提供，下同）

▲▼ChizUP!春節限定-起司杯杯。（圖／ChizUP!提供）

▲還有超可愛起司杯杯。

另，美式起司蛋糕名店「ChizUP!」則推出春節限定「開運春聯蛋糕」，起司蛋糕印有「發」字搭配「財神到」、「財富自由」、「荷包滿滿」等標語，十分應景，除了提供招牌黃金、酸甜藍莓起司、鐵觀音等口味外，今年更推出限量「烏魚子起司蛋糕」，蛋糕以濃郁奶油起司為基底，拌入經過微火烘烤的烏魚子，每一口都能吃到鹹甜濃郁滋味，且可享88折限時優惠。

除外還有輕鬆食用的「春節限定-起司杯杯」，造型小巧可愛，一共有6種口味結合新年開運字酪印，開放消費者自由搭配；即日起於官網開放下單預訂。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut ChizUP! 草莓季

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