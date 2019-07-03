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一開店就排隊！隱身水湳市場的黑冠炸雞　雞腿咬下皮脆又多汁

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：皮脆多汁超juicy的雞腿馬上征服我的胃
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▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

黑冠炸雞在台中水湳市場內，是水湳市場人氣美食小吃之一，黑冠炸雞每日現炸雞排、雞腿、雞塊等炸物，一起鍋就是眾人爭搶的目標，動作太慢的人，只能等待下一鍋。一早就是要吃炸雞！！

▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

台中北屯水湳市場一早就充滿活力，很多人來這採買雞鴨魚肉、蔬菜水果，我們也習慣來這買菜順便吃美食，不管你想吃滷味、豬腳、炸物、甜點蛋糕各式美食小吃，在這一早通通能買到。

▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

黑冠炸雞是市場中的老店之一，每次買菜經過時，總是能看到那滿滿的搶購人潮。

▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

一鍋鍋現炸的炸物，光看就讓人食指大動

▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

黑冠炸雞賣的品項很簡單，雞腿、雞翅、雞塊、雞排、薯條

▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

黑冠炸雞價目表

▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

雞塊是人氣商品，黑冠的雞塊是真正紮紮實實的雞肉，不是麥克雞塊那種。可以自己夾想要的份量，喜歡帶肉或帶皮的部位，任君挑選。很多客人都是100元為單位購買。

▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

雞排價位和一般鹹酥雞店價位差不多，黑冠的雞排不會刻意打薄，雞肉肉質紮實，咬起來有肉汁

▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

這次買了雞腿和雞排來解饞一下，畢竟一早就吃雞排，內心還是有點小小的罪惡感

▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

雞排雞肉紮實有厚度，緬衣帶點脆度，甜甜鹹鹹的口感很「刷嘴」

▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

雞腿皮脆，趁熱吃的話，要小心湯汁燙口，入口帶點甜甜的滋味，有點類似豆乳雞的感覺，單吃就很對味

▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

▲▼台中黑冠炸雞。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

炸雞還是要趁熱吃口感比較好，放冷了雖然也不錯吃，不過口感和風味還是有差一些

黑冠炸雞

地址：台中市中清路65巷56號
營業時間：07：30〜12：30（周一休）

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關鍵字： 黑冠炸雞 台中美食 水湳市場美食 達人美食 美食情報 Nini and Blue 玩樂食記

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