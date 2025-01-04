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60年地標「大阪新阪急飯店」結束營業　未來成萬博外國人員宿舍

▲▼大阪新阪急飯店。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▲大阪新阪急飯店已在地經營60年歷史。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

記者蔡玟君／綜合報導

已經營60年歷史的「大阪新阪急飯店（大阪新阪急ホテル）」，隨著梅田地區再開發計劃，於今（4日）結束營業，不過在大阪萬博期間，將作為外國工作人員的宿舍使用。

▲▼關西機場利木津巴士。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼飯店旁就是前往關西機場利木津巴士，對面是連鎖電器行Yodobashi，位置超方便。（圖／記者蔡玟君攝）

日本知名連鎖電器行Yodobashi Camera（圖／記者蔡玟君攝）

只要到大阪玩過，即使沒有住過，也一定會看過「大阪新阪急飯店」外觀。飯店就在JR大阪車站，與阪急梅田站、阪急三番街商場共構，一旁還是直達關西國際機場的利木津巴士車站，對面就是知名連鎖電器行Yodobashi，地理位置極爲優越。

▲▼大阪新阪急飯店客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大阪新阪急飯店客房。（圖／記者蔡玟君攝）

飯店於1964年開幕，當時因應東海道新幹線開通、東京奧運舉辦帶來的訪日潮，以「關西第一的商務飯店」為主打迎賓。館內擁有623間客房、大型宴會廳、餐廳，包括剛逝世的美國前總統吉米卡特、前總統福特都曾於訪日期間在此用餐，更是許多老一輩大阪人結婚的場所，承載許多回憶。

隨著梅田地區的再開發計劃，大阪新阪急飯店也因建築老舊，宣布結束營業，但根據日本媒體報導，在投入再開發計劃之前，將作為大阪萬博期間外國工作人員的宿舍使用。而根據阪急阪神集團的規劃，未來這裡將成為結合轉運站、商店、餐飲與辦公大樓的建築。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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