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開店就爆滿！台中「花蓮瑞穗臭豆腐」又酥又嫩 飲料、熱湯免費喝

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：最愛台式泡菜！！
ETtoday餓勢力

▲花蓮瑞穗臭豆腐。（圖／NINI AND BLUE玩樂食記提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

花蓮瑞穗臭豆腐是台中人氣臭豆腐攤，早期在台中力行路雙十國中對面生意就搶搶滾，花蓮瑞穗臭豆腐搬到台中東區干城旁的自由路三段，生意一樣爆棚，下午時段來吃臭豆腐的人絡繹不絕，還有湯品飲料喝到飽，喜歡吃台中臭豆腐的人，成功臭豆腐、潭子臭豆腐、梁婆婆臭豆腐、一心臭豆腐也都是台中人店家！

▲花蓮瑞穗臭豆腐。（圖／NINI AND BLUE玩樂食記提供）

第一次吃到花蓮瑞穗臭豆腐時，那時候還在雙十國中對面，當時除了紅茶吃到飽，還有泡菜可以續加，生意好到誇張，後來店家考量成本，取消了泡菜續加的優惠，不過生意還是很好。

▲花蓮瑞穗臭豆腐。（圖／NINI AND BLUE玩樂食記提供）

花蓮瑞穗臭豆腐 菜單／價目表

▲花蓮瑞穗臭豆腐。（圖／NINI AND BLUE玩樂食記提供）

入座點好臭豆腐後，一旁有紅茶和湯品可自助享用，可能天氣太炎熱了！大家還是喜歡紅茶居多！

▲花蓮瑞穗臭豆腐。（圖／NINI AND BLUE玩樂食記提供）

每天提供的湯品不同，有出現過豬血湯、筍片湯或菜頭湯等。

▲花蓮瑞穗臭豆腐。（圖／NINI AND BLUE玩樂食記提供）

每次來吃總是習慣大份（6塊），吃起來才過癮！

▲花蓮瑞穗臭豆腐。（圖／NINI AND BLUE玩樂食記提供）

花蓮瑞穗臭豆腐一旁的泡菜量給也算有誠意，滿滿的一搓佔據了盤子一個角落。

▲花蓮瑞穗臭豆腐。（圖／NINI AND BLUE玩樂食記提供）

▲花蓮瑞穗臭豆腐。（圖／NINI AND BLUE玩樂食記提供）

桌上提供蒜泥和辣醬，建議蒜泥要加一些，蒜泥和臭豆腐就是這麼搭！

▲花蓮瑞穗臭豆腐。（圖／NINI AND BLUE玩樂食記提供）

喜歡吃辣的人，當然不能錯過辣醬！

▲花蓮瑞穗臭豆腐。（圖／NINI AND BLUE玩樂食記提供）

臭豆腐炸到外酥內嫩，不會太過酥脆導致內部太柴、保留嫩度和水分。

▲花蓮瑞穗臭豆腐。（圖／NINI AND BLUE玩樂食記提供）

配菜偏向台式口味，酸酸甜甜帶有脆度，將泡菜塞到臭豆腐中間，更能吃出不同滋味！

▲花蓮瑞穗臭豆腐。（圖／NINI AND BLUE玩樂食記提供）

下次來台中秀泰廣場站前館、台中公園、一中街，台中東區自由路三段可是隱藏很多美食，喜歡吃小吃的人，不要錯過這一條路！

花蓮瑞穗臭豆腐

地址：台中市東區自由路三段151號
營業時間：14：00／13：00～19：30（平日／星期日）
電話：0939 796 035
公休：星期二&不定休

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關鍵字： NINI AND BLUE 玩樂食記 達人美食 美食情報 花蓮瑞穗臭豆腐 台中美食

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