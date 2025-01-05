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丸亀「炸物免費吃」限時20天開跑！加碼送萬元現金券、百碗烏龍麵

▲▼丸亀製麵。（圖／丸亀製麵提供）

▲丸亀製麵祭出炸物免費送優惠。（圖／丸亀製麵提供）

記者蕭筠／台北報導

連鎖品牌「丸亀製麵」最新限時優惠來了，即日起連20天「炸物免費送」，只要購買指定丼飯即可免費吃炸物1個；加碼推出「尋找官方LINE帳號第100萬寵兒」活動，可獲得1萬元現金抵用券、100碗烏龍麵免費吃等限定好康。

丸亀製麵即日起至1月24日祭出「天丼送免費炸物」優惠活動，期間凡於全門市購買天丼飯1碗，就送價值40元以下（含）的炸物1個，提醒優惠須出示加入官方line好友畫面，每筆訂單限用1次。

加碼推出「尋找第100萬位加入官方LINE好友」活動，即日起只要加入官方帳號就有機會成為第100萬幸運兒，可獲得「1萬元丸亀製麵餐點現金抵用券」、「釜揚烏龍麵兌換券100張」及「長田本庄軒百元餐點抵用券10張」。

100萬得主前後各5名顧客也同享好康，可領取「丸亀釜揚烏龍券50張」及「長田本庄軒佰元抵用券5張」；當好友人數超過1,000,006人，業者將擇日在官方粉絲團公布幸運兒名單，得獎者須於7日內主動聯繫主辦單位。

▲敘日餐廳推出「2025新年」餐飲優惠。（圖／敘日全日餐廳提供）

另，敘日餐廳即日起至1月27日則推出新年餐飲優惠，消費者出示官方粉絲團元旦活動貼文截圖，即可享雙人同行平日午餐2025元+10%，與原價每人1380元+10%相比，等同73折；平日晚餐則加價200元為雙人2428元+10%（約75折）、假日午晚餐加價600元為雙人2828元+10%（約84折）。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 丸亀製麵 敘日餐廳

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