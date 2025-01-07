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清境奔羊節活動1／20起跑　2／14邀情侶羊群齊奔、脫單者有獎

▲清境農場「櫻舞飛羊-奔羊情人節」系列活動1月20日起登場。（圖／清境農場提供，下同）

▲清境農場「櫻舞飛羊-奔羊情人節」系列活動1月20日起登場。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

清境農場年度盛事「奔羊節」將於2月14日登場，有別於往年只辦一天，今年特別結合春節和西洋情人節規劃「櫻舞飛羊-奔羊情人節」系列活動：從1月20日到3月2日，將連續舉辦開幕晚會及藝文展、新春揮毫、Malusu原民文化體驗、夢幻泡泡秀、奔羊情人節以及一日牧羊人體驗。

清境農場指出，奔羊節系列活動將從1月20日開幕晚會以及藝文展覽開始：邀請普台高中禪鼓隊、雲火火舞團以及最應景且富饒年味的營北國中舞龍隊於國民賓館前停車場演出；在農曆年前夕的1月25日，則邀請南投在地知名書畫家陳進展、黃昭祥到國民賓館現場揮毫，房客都可免費索取墨寶，帶回家張貼、增添過年氣氛。

▲清境農場將於2月14日舉辦「櫻舞飛羊-奔羊情人節」。（圖／清境農場提供）

另清境地區實為賽德克族的傳統領域，2月1到4日的Malusu（馬魯蘇，賽德克語「你好」之意）體驗活動將和南投縣仁愛鄉Tapung文化產業協會、南投縣都達原住民文化產業推廣協會合作，把原汁原味的射箭、燧石取火、賽德克原民服飾、搗麻糬，以及原民特色市集以及農特產品搬上青青草原；2月9、10日，則分別在北票口（上午）以及國民賓館（晚上）現場帶來泡泡、魔術以及摺氣球表演。

▲清境農場將於2月14日舉辦「櫻舞飛羊-奔羊情人節」。（圖／清境農場提供）

▲清境農場將於2月14日舉辦「櫻舞飛羊-奔羊情人節」。（圖／清境農場提供）

而2月14日奔羊節當天為配合情人節的氛圍，清境農場特別安排「114對」綿羊，搭配沿途盛開的櫻花，帶著情侶們跟著羊群們一起在台14甲線上浪漫奔跑，而民眾若於當天活動現場求婚，或向曖昧對象表白成功，農場將準備小禮物共同見證；活動期間每周六日也都有富含食農教育意義的「一日牧羊人」的活動，適合學齡孩童來與綿羊互動、學習羊知識，相關資訊都可以在清境農場官網上查詢以及報名。

關鍵字： 清境農場 奔羊節 情人節 賞櫻

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