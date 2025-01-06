桃園「地下水宮殿」開箱！LED燈倒映水面、八角窗透出耶穌光美翻

▲桃園大樹林滯洪池「水の秘密基地」媲美日本、土耳其的地下水宮殿。（影／記者彭懷玉攝）



▲桃園大樹林滯洪池分為相互連通的A、B及C三池，B池「水の秘密基地」需提前預約。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／桃園報導

媲美日本、土耳其的「地下水宮殿」就在桃園後火車站！大樹林滯洪池一共有A、B、C 3池，其中，B池「水の秘密基地」為地下滯洪池，採預約參觀，巨柱撐起高9米的空間，變色的LED燈光照亮水面，形成魔幻的光影效果。幸運的話，還有機會瞥見耶穌光。

▲揭曉「水の秘密基地」真面目之前，預約者將先到管控中心欣賞8分鐘介紹影片。（圖／記者彭懷玉攝）

揭曉「水の秘密基地」真面目之前，預約者將先到管控中心欣賞8分鐘介紹影片，接著掃描QRcode，了解地下水宮殿用途，無專人隨行，採自由參觀，建議導覽時間為50分鐘。

▲沿著鏤空階梯，走進地下三層的地下水宮殿，會驚呼這座約一公頃的空間，有身在異國之錯覺。（圖／記者彭懷玉攝）

沿著鏤空階梯，走進地下三層的地下水宮殿，會驚呼這座約一公頃的空間，有彷彿身在異國歷史建築之錯覺，水池和水池間設有木棧道可行走，參觀者可以自由取景，地下水無臭無味，甚至還會發現魚兒悠游。

▲▼水池間設有木棧道可行走，地下水無臭無味，甚至還會發現魚兒悠游。（圖／記者彭懷玉攝）



水務局科長鍾源康介紹，因空間不足，僅能做地下結構式的滯洪池，從規劃到完工，大約花了四年時間，整體工程耗資四億元，「因考量地下水上浮力問題，底部以透水設計，但是沒有硬底面可以支撐，對於9米高的頂版施工是一項挑戰，所以選用混凝土豆腐塊作為支撐底面，各項設計都有其功能。」

▲LED燈照亮充滿古典氛圍的巨柱；5座8邊形「萬寶龍觀察窗」映照出如寶石般的圖樣。（圖／記者彭懷玉攝）



除了會變換色彩的LED燈，照亮充滿古典氛圍的巨柱。抬頭一看，近頂端的牆壁上方，共有30個圓形溢流孔，若水位高時，超過的水量能溢流回原河道。頂端水泥挖空設置5座8邊形的天井，是為「萬寶龍觀察窗」，陽光從採光井傾瀉而入，映照出如寶石般的圖樣，若陽光充裕、基地內的空氣懸浮物質較多時，有機會見到耶穌光乍現。

▲若陽光充裕、基地內的空氣懸浮物質較多時，有機會見到耶穌光乍現。（圖／記者彭懷玉攝）



▲燈光變換呈現出不同氛圍。（圖／記者彭懷玉攝）



大樹林滯洪池成立的目的，主要是為了改善東門溪流域桃園區後站及龜山工業區一帶淹水情形。鍾源康說明，因地下水一年四季高低不一，台灣以5到11月為防汛期，只有在非防汛期（12月至4月）開放民眾參觀，「在預約民眾到訪之前，水務局都要進行抽水，直到合適的低水位，方能安全無虞的參觀，因此平時不對外開放。」鍾源康強調，「水の秘密基地」是水利防災建設，環境教育和觀光是附加價值。

▲一樓外設置5座8邊形的天井，是為「萬寶龍觀察窗」。（圖／記者彭懷玉攝）



大樹林滯洪池分為相互連通的A、B及C三池，除了上述介紹的B池「水の秘密基地」，A、C池為下凹的開放式滯洪池，平時作為公園綠地，大雨來時，則化身防災滯洪設施。C池的連通管也是作為加強排水的設施，池內有魚、鴨自在悠遊，步行綠意之中，讓身心靈徹底放鬆。

▲A池為下凹的開放式滯洪池，平時作為公園綠地，大雨來時，則化身防災滯洪設施。（圖／記者彭懷玉攝）



▲C池的連通管也是加強排水的設施，池內有魚、鴨自在悠遊。（圖／記者彭懷玉攝）

大樹林滯洪池

地址：桃園市桃園區延平路368號旁

「水の秘密基地」預約網址