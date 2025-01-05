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北市2大花海免費賞！茶花展1.2萬鬱金香迎賓　導覽時間先筆記

▲2023台北茶花展「看見花開」今（6日）至1月15日開跑。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「2025台北茶花展」1月10日起開幕，僅展出10天。（資料圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

「2025台北茶花展」1月10日起在花卉試驗中心登場。公園處表示，今年一共展出109個盆景，目前仍在含苞中，氣溫回升的話，預計開幕時可開到5成。大門口同樣有12000株的鬱金香，外加2000株風信子、葡萄風信子等球根花卉，讓民眾徜徉優雅的花卉盛宴。

公園處表示，今年集結公園處、中華民國茶花學會、台灣育種學會等單位，展出109個盆景藝術，今年茶花展以「愛與夢想的生活」為主題，融入了迪士尼公主的精神象徵，必看品種包含「貝拉」、「姬」和「金花茶」。

▲茶花貝拉品種。（圖／公園處提供）

▲品種「貝拉」如《美女與野獸》中的主角，蘊含勇氣與力量。（圖／公園處提供）

公園處介紹，「貝拉」如《美女與野獸》中的主角，蘊含勇氣與力量；「姬」是日本小公主，帶有純白高貴氣質，寓意希望與純潔；「金花茶」是金黃色花朵，讓人聯想到灰姑娘的南瓜馬車，象徵夢想的起點，期盼旅客在徜徉花朵中延伸想像，藉此重獲希望與力量。

▲「花卉試驗中心」內鬱金香及櫻花2/5花況。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「花卉試驗中心」門口今年也有12000株鬱金香。（資料圖／記者彭懷玉攝）

至於民眾喜愛的鬱金香，今年在園區大門旁也有種植，同樣以溫帶花卉為主，包含鬱金香12000株、風信子2000株，還有葡萄風信子200株，為綠意增添亮麗色調。「2024台北茶花展」自1月10日至1月19日展期間，每天皆有一場導覽，平日為上午10:30，假日是下午2點開始，活動前15分鐘於展覽館服務台現場報名，每場限20人，一人報名即成團。

▲古亭河濱花海去年12/30花況。（圖／網友蔡麗媛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼古亭河濱花海去年12/30花況。（圖／網友蔡麗媛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲古亭河濱花海去年12/30花況。（圖／網友蔡麗媛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

另外，古亭河濱花海即將進入最美花期，據網友通報，花海以粉色醉蝶花為大宗，黃色火焰雞冠花點綴；可以站上去年元旦完工的「船型眺望台」，俯瞰壯麗花海，或到白色三角帳篷拍照，花況預計到2月下旬。不過，目前還未正式開放，請民眾遠遠觀賞，勿踏入圍欄內取景。

▲古亭河濱公園3000坪花海,古亭河濱公園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲可以站上去年元旦完工的「船型眺望台」，俯瞰壯麗花海。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 台北市旅遊 陽明山旅遊 2025台北茶花展 茶花隧道 花海旅遊 賞花旅遊 花卉試驗中心 古亭河濱花海

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