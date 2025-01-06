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王品燒肉吃到飽插旗新店大坪林　1／17前加LINE好友送8折券

▲肉次方。（圖／王品提供）

▲王品燒肉吃到飽插旗新店大坪林。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」進駐新店大坪林，慶祝開幕，1月17日前成為品牌LINE好友，即可領取新店限定的「強擊の肉套餐8折券」。

肉次方是王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

▲新店民權店還新推出「現沖肋眼牛肉湯」，以牛肉高湯現沖肋眼牛薄切肉片。（圖／王品提供）

▲新店民權店還新推出「現沖肋眼牛肉湯」，以牛肉高湯現沖肋眼牛薄切肉片。（圖／王品提供）

肉次方原本全台有7家店，去年12月31日開出新店民權店，與聚日式鍋物和西堤牛排都在同一棟商辦大樓。慶祝開幕，1月17日前成為品牌LINE好友，即可領取新店限定的「強擊の肉套餐8折券」。

新店民權店還新推出「現沖肋眼牛肉湯」，以牛肉高湯現沖肋眼牛薄切肉片，選購798元以上套餐都能無限吃，搭配原本的現切肋眼牛排二吃（經典海鹽、配香蒜奶油），達成肋眼牛排三吃新體驗。

▲「京燒肉」主打精緻燒肉的和牛套餐與單點肉品，去年聖誕節進駐台中公益路一級戰區。（圖／記者黃士原攝）

另外，有「燒肉之都」稱號的台中市，最近又有新品牌加入，而且直接進駐公益路一級戰區。去年聖誕節開幕的「京燒肉」，主打精緻燒肉的和牛套餐與單點肉品，而且全程桌邊服務。

▲澳洲和牛厚切牛芯。（圖／記者黃士原攝）

京燒肉主打雙人套餐，提供3600元、4000元、5000元與6400元4款不同價位，讓消費者依照預算來選擇，每份至少600公克的肉量，除了伊比利豬、不同部位的日本A5和牛外，其他還有胭脂蝦、烏魚子、魚子醬、海膽、北寄貝、大草蝦等高級食材。

關鍵字： 美食雲 王品 燒肉吃到飽 肉次方

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