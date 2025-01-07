2025必去活動！瀨戶內藝術祭、澳網開賣　赴日賞櫻機票1.1萬起

▲加州Coachella音樂節。（圖／Eric Ward via Unsplash）

記者蔡玟君／綜合報導

大型音樂季、藝術節與運動賽事已成為許多人為此出國玩的目的，旅遊電商KKday即日起就開賣2025年度不可錯過的大型活動門票，包括澳洲網球公開賽、三年一度的瀨戶內國際藝術季、F1日本大獎賽、加州Coachella音樂節等；搶先規劃今年櫻花季，也開賣東京機票1萬900元起、大阪來回機票1萬1888元起。

▲日本瀨戶內國際藝術祭今年再次登場。（圖／KKday）

日本今年有多場大型盛會陸續舉辦，其中4月就有三年一度的「瀨戶內國際藝術季」在多座島嶼登場，數百件藝術作品分佈在各島嶼間，讓旅客透過跳島，感受不同島嶼的魅力，KKday即日起推出「特別早鳥優惠套票」，每人795元起。

▲澳洲網球公開賽。（圖／KKday提供）

而網球迷不能錯過的年度4大網球賽事之一的「澳洲網球公開賽」，1月底將在墨爾本登場，門票搭配住宿套票每人5萬9935元起；而將於4月在美國加州登場的「2025 Coachella音樂節」，今年有Lady Gaga和Post Malone，以及BLACKPINK的Lisa和Jennie，3日門票即日起開搶。

▲京都七谷川櫻並木（和らぎの道）盛開時風景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本岡山旭川櫻花道。（圖／記者蔡玟君攝）

為了讓旅客能提早規劃今年赴日賞櫻，KKday即日起開賣櫻花季機票，東京5日來回機票1萬900元起、大阪5日來回機票1萬1888元起、名古屋5日來回機票9888元起；也有機加酒選擇，如大阪5日機加酒1萬3900元起、名古屋機加酒1萬1900元起。。

▲土耳其航空獲金氏世界紀錄認證為「飛最多國家」的航空公司。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，土耳其航空宣布從2025年起，只要購買台北出發經伊斯坦堡轉機的國際線機票，且轉機時間超過20小時以上，就提供經濟艙旅客可享2晚4星飯店免費住宿，商務艙旅客可享3晚五星飯店免費住宿，所有旗下航點均適用，但不包括轉機土耳其國內線航點，以及代碼共享航班。

土耳其航空才剛獲得金氏世界紀錄認證為「飛最多國家」的航空公司，航點遍及全球120個國家。現在航空公司進一步宣布，從2025年起，只要購買台北經伊斯坦堡轉機前往其他國家的國際線來回機票，且在伊斯坦堡轉機時間超過20小時以上，就提供經濟艙旅客2晚4星飯店、商務艙旅客3晚5星飯店免費住宿。