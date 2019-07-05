點評：肚子餓了...





文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

立偉麻醬館麵食，從台中第二市場起家的傳統小吃老店，在太原路也有分店，並且提供內用區還有冷氣可以吹喔！立偉麵食 也有販售店家自己手作的菜頭粿、芋粿、麻醬、肉丸仔、肉羹、生麵條等冷凍食品，不只方便客人可以買回家自己煮之外，太原店也方便了客人不用再跑大老遠到第二市場購買，而且下午時段沒休息，來吃台式下午茶點心也很棒。

比較特別的是太原店在每周六還有抽獎活動，凡是國小以下的小朋友用餐，都有抽獎機會喔～據說小朋友們都很滿意獎品呢！立偉麻醬館麵食菜單Menu在文內

立偉麻醬館麵食太原店位在太原路快靠近北屯路附近，雖然這區小吃店很多很競爭，但每到用餐時段店內總是人潮滿滿。

熟客一來都知道先到旁邊劃單點餐，才不會待會人一多等太久。

半開放的料理空間，可以看到店家料理過程。

許多人超級推薦的菜頭粿＋米腸＋蛋＋芋粿，都是現點現煎，雖然比較耗時，但不會有炸起來等而放久影響味道的情形。

立偉麵食太原店是單獨一個不沾鍋煎菜頭粿，不只用的油不需太多、又可以保持油都是乾淨新鮮。

將菜頭粿、米腸從白色慢慢煎到很誘人的金黃色，可是要花不少時間等待，盡量避開正餐時段，早點來用餐才不用等太久喔！如果喜歡吃煎到金黃色雙面赤赤的人，可以特別提醒店家。如果沒有特別提醒的話，就會是正常版的微焦而已喔～

中午11點多來用餐，店家已經很忙碌的在準備外送、外帶的餐點，感覺這外帶的燙青菜份量也不少呢～





內用的一麵三吃是隨自己喜歡可以加很多的麻醬，而外帶的一麵三吃也不小氣，同樣會淋上很多的花生醬、麻醬。

立偉麵食 太原店店內用餐空間雖然不是很大，但是有冷氣可吹，這在夏天來說真的是選擇餐廳的必備條件啊！

才過沒多久，店內就客滿了！好在大家用餐速度不慢，即使需要等一下也不會太久。

立偉麻醬館麵食菜單Menu

整體單價都很平實，有麵、有飯、有羹、有清湯，還有好吃的菜頭粿和米腸，任君選擇。更重要的是，下午時段不休息，所以單純來吃菜頭粿+米腸+蛋+芋粿當下午茶點心也是很棒的喔！

一麵三吃（小）＄45

一麵三吃是立偉麵食招牌餐點，以小碗的份量來說很剛好，而且還加了地瓜葉，有麵有肉有菜很均衡。

所謂的三吃，就是加了肉燥、花生醬、麻醬，一次可以吃到三種風味。更厲害的是，店家把麻醬直接擺在桌上，讓客人想加多少就加多少，實在有夠大方的！一旁的辣椒醬油也別忘了加一點點，帶點辣味更是涮嘴好吃，但是醬油可別下太多，以免影響整個香氣。

不管是肉燥、花生醬或是麻醬，單純拆開來是我們本來就喜歡的醬料，把三種合在一起更是超級好吃，尤其妮妮、布魯吃麻醬麵偏愛有加點花生醬在裡面的店家，不只讓香氣更濃，醬汁也更容易巴附在麵條上，口齒留香意猶未盡啊！

肉丸仔飯（小） ＄40

不只有三顆肉丸仔，還淋上許多肉燥與撒上蔥花，非常豐富。

看到這肉丸仔就想起小時候Nini媽常煮的瓜仔肉丸，每次都能一顆配一大碗白飯，後來Nini少回家了，在台中也不常吃到，很是懷念。

立偉麵食的肉丸仔裡面加的不是瓜仔肉，而是芹菜、香菜還有許多胡椒，不同於獅子頭的扎實，它的口感帶點軟綿，很是濕潤不會太過乾澀，帶點微甜感不會太鹹，再搭配旁邊的油蔥肉燥很香很好吃。

隔間肉豬血湯 ＄40

吃肉燥飯或乾麵最適合配碗豬血湯，立偉麵食的湯頭可以選沙茶或是清湯，因為Nini點了味道濃郁的一麵三吃，所以就選了清湯均衡一下味蕾。

40元的隔間肉豬血湯真的是超高CP值的，裡面不只滑溜的豬血很多，隔間肉也不少，湯上還飄著滿滿的韭菜段，我的老天兒啊～如此豐盛不點上一碗就太對不起自己的胃了！湯頭清爽不油膩，而且味道清甜不會有豬腥味，讓人很滿足的喝光光。

綜合羹湯（小）＄60

裡頭有店家自己做的肉羹、蝦仁、花枝、魷魚、筍絲、木耳、紅蘿蔔、豆芽，配料相當豐富、擠滿整碗羹湯。

店家自製肉羹大塊飽嘴，魷魚切的大塊爽脆又Q彈，蝦仁、花枝給的量也都很多塊，整碗湯不是只有看起來是滿滿的配料，而是真的超滿的配料，讓你每一口都喝得到料。

羹湯不會勾芡的太過濃稠，帶點沙茶但卻是微甜滋味。

喜歡酸一點的，旁邊也有烏醋隨你心情想加多少就加多少。

燙空心菜＄35

即使只有點碗飯，也要記得點份燙青菜均衡一下喔！清燙後的空心菜只淋上肉燥與一點點蒜泥調味，不會過油過鹹，份量又多，很適合想清淡一點的人吃。

菜頭粿＋米腸＋蛋＋芋粿＄55

絕對不能錯過立偉麵食的菜頭粿、米腸，幾乎是每桌必點的菜色之一，也是朋友們極力推薦的小菜！不只可以當配菜，也可以下午時段來吃點心，真的是大大推薦！

蛋的部分，如果想吃半熟或是只吃全熟的，最好點餐時提醒店家。Nini偏愛半熟蛋，因為喜歡那金黃蛋液沾染在香酥的菜頭粿或米腸上，更是美味！

菜頭粿是純菜頭無油蔥酥，口感綿密微彈；很淡的藕紫色芋粿則明顯吃得到芋角在裡頭，這兩款粿都是店家自己做的，喜歡的人也可買回家自己煮更經濟實惠喔～

Nini有特別交代要煎到很赤，因為我最喜歡米腸的米粒煎到爆出來的感覺，外頭帶點微焦微硬像鍋巴一樣，特別的香；裡面則是軟糯的米香，超好吃！

立偉麻醬館麵食 太原店，整體餐點好吃、價格平實經濟實惠，難怪正餐時段總是人潮絡繹不絕，而且是會讓人一再回訪的好店！立偉麻醬館麵食 太原店 不只料理好吃，對客人也很用心，每週六還會讓來用餐的國小以下小朋友抽獎，而且為了不讓孩子失望，可是人人有獎呢!據說小朋友拿到獎品都很滿意喔～下次記得帶孩子來試試手氣

立偉麻醬館麵食太原店

地址：台中市北屯區太原路三段211號

電話：0422383006

營業時間：09：00～20：00（週日公休）

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