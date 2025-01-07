一人1322元起！住捷絲旅送貓纜、動物園套票　福容贈5千元新春禮

▲四人入住捷絲旅台北西門館精緻家庭房，每人每晚最低1,650元起。（圖／捷絲旅提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

準備訂新春和寒假旅宿的民眾注意，Just Sleep捷絲旅台北西門館及台大尊賢館祭出限時快閃優惠，即日起至1月13日，凡預訂3月31日前的客房，可獲贈台北知名景點的吃喝玩樂套票，每人每晚含稅、服務費最低只要1,322元起。而福容大飯店也於春節期間推出各式住房與餐飲專案。

▲四人入住台大尊賢館精緻家庭房，每人每晚最低只要1,322元起。



晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅台北西門館及台大尊賢館，即日起推出訂房送台北景點套票優惠。以台北西門館為例，四人成行入住精緻家庭房，每人每晚最低1,650元起；選擇四人入住台大尊賢館精緻家庭房，每人每晚最低只要1,322元起，房價已含每房每晚10%服務費及5%稅金。官網訂房加購高鐵車票，享全台最低78折起優惠。

▲周一至周三入住的房客，加碼贈「義饗食堂」人氣窯烤披薩兌換券。



捷絲旅台北西門館「新春享優惠」住房專案，周一至周三入住的房客，加碼贈「義饗食堂」人氣窯烤披薩兌換券，可兌換義饗時令海鮮、夏威夷火腿、瑪格麗特披薩等三種口味。捷絲旅台大尊賢館則以「台大迎新春」住房專案迎新春，周一至周三入住，即贈「動貓樂玩套票」，包含台北市立動物園、貓空纜車，以及園內遊客列車的免費體驗。

▲「動貓樂玩套票」包含台北市立動物園、貓空纜車，以及園內遊客列車的免費體驗。



北市過年期間有一系列活動，包含熱鬧的迪化街年貨大街、台北燈節2月2日正式點燈，以及古亭河濱花海、貓空樟樹步道魯冰花季、內湖樂活夜櫻季等，輕鬆漫遊充滿韻味且繽紛的台北市。

▲福容大飯店也於春節期間推出各式住房與餐飲專案。（圖／福容大飯店提供，下同）



而福容大飯店也於春節期間推出各式住房與餐飲專案。住房方面，福容台北一館推出每晚5,988元起的住房專案，再贈限量房型升等、熊好運手工皂等價值5,000元的迎春禮；福容福隆四人住宿11,888元起，雙人入住加贈好酒券與豪華晚餐，四人入住加贈活動體驗券和炸雞桶，可以浸泡在海洋溫泉徹底放鬆。

▲福容大飯店福隆店獨有的海洋溫泉。



福容桃園機捷A8則推出過年單人入住2,025元起，每日限量供應；福容台北二館1月24日至2月9日「小龍迎春 享福點燈專案」雙人入住5,288元，贈送賀聖宮法會點燈兌換券、海洋溫泉粉包禮盒乙盒和無尾熊聯名環保袋。此外，各飯店還安排揮毫春聯、民俗技藝等應景活動。