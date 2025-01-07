北橫觀光新亮點來了！角板山行館園區新泵照明　點亮戶外雕塑

▲角板山行館園區夜貌戶外雕塑點亮。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府風景區管理處6日表示，該處執行「北橫故事-角板山觀光場域再造計畫」，已完成園區館舍、串聯步道、休憩廣場及平台等各項設施整備，並在兼顧自然生態下補強園區夜間照明，於梅園旁步道設置「感應式照明系統」，透過控制亮度、照射角度及暖色系照明，點亮了園區內12座國際級雕塑，期帶給民眾不同於白天的藝術體驗。

隨著北橫夜幕低垂，角板山行館園區將成為復興區夜間新景點，目前園區戶外開放時間將由下午5點延長至晚上8點，惟各館舍仍維持下午5點閉館，請民眾留意以免向隅。

角板山行館園區除了可以在白天欣賞穿梭於樹林及梅園間的各種鳥類及蝶類的身影之外，夜間的園區生態更是精彩。日落後，屬於夜行性的大赤鼯鼠開始覓食，伴隨著嗚叫聲，攀爬在樹梢或滑翔於林間；而園區裡除了蟲鳴，冬季期間也有台灣特有種台北樹蛙與翡翠樹蛙等蛙類在生態池附近鳴唱求偶，如同一場動物交響樂的演出，為原本寂寥的冬季夜晚增添許多生氣，民眾可以不必進入森林，就能有低海拔森林生態的觀察體驗。

市府觀光旅遊局局長周柏吟表示，過去少有遊客日落後仍留在山上，角板山夜間觀光不僅為北橫觀光增添了新的亮點，也為當地商圈的夜間經濟發展注入新的動能。未來將持續規劃夜間活動內容，讓角板山成為一個兼具歷史文化、自然生態和夜間觀光的魅力景點，也鼓勵民眾在北橫周邊景點留宿，白天遊山踏青或羅浮泡溫泉，傍晚夜訪角板山，探索雕塑之美、生態之美。