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慶翰林茶館加入六角！「4大品牌買1送1」限時3天開跑

▲▼日出茶太。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太宣布併購翰林茶館。（圖／日出茶太提供）

記者蕭筠／台北報導

日出茶太母公司「六角國際」大手筆砸下2.72億元併購台灣珍奶創始品牌「翰林茶館」，為歡慶再添生力軍，六角集團旗下4品牌祭出「買1送1」超殺優惠，1月10日起限時3天開跑。

慶翰林茶館加入，六角國際旗下4品牌齊推限時優惠，1月10日起至1月12日凡在翰林茶館不限金額消費，即可憑發票至日出茶太、英格莉莉、春上布丁蛋糕、烘焙密碼BAKE CODE享「指定品項買1送1」。

▲▼Engolili 英格莉莉粉撲鬆餅。（圖／Engolili 英格莉莉提供）

▲英格莉莉送粉撲鬆餅。（圖／Engolili 英格莉莉提供）

日出茶太可享「買太極111送厚茶拿鐵爆米花1份」，每店限量兌換，送完為止；春上布丁蛋糕享「買任一口味蛋糕送原味蛋糕1顆」，每店每日限量30組，送完為止，快閃門市不列入此活動。

英格莉莉享「買任一英式早午餐送粉撲鬆餅1份」，每店每日限量20組，送完為止；烘焙密碼享「鹽可頌買1送1」，每店每日限量兌換，送完為止，園區門市不列入此活動。

日出茶太目前在全球有逾1400家店，其中以印尼市場為最大宗，共有420家店，其次為菲律賓180家店；台灣則有26家店；翰林茶館在台有40間直營門市包括茶館18家、茶棧（茶飲+關東煮）22家，美國則有3家加盟店。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 六角國際 翰林茶館 併購 買1送1

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