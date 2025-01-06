苗栗梅園秘境「華陶窯」藏動人故事！參觀採預約制　單人即成行

▲苗栗苑裡鎮「華陶窯」睡蓮池畔的梅花盛開。（圖／華陶窯提供）



記者彭懷玉／綜合報導

苗栗苑裡鎮藏了一處如詩如畫的梅園秘境！「華陶窯」種植近百棵老梅樹，冬寒時節開得正美，就依偎在植物園池畔邊，不過花期僅10天左右，若要前往賞梅，務必事先預約，單人即可成行。

▲近百棵老梅樹依隨地勢山形，栽植在華陶窯的池畔步道。（圖／華陶窯提供）



華陶窯將近百棵老梅樹依隨地勢山形，栽植在池畔步道，在進入寒冬之際，花朵接續綻放，為綠意渲染上雪般情調。在藍天映襯下，梅花與枝條更顯孤雅蒼勁；當山風拂過，梅花花瓣漫天飛舞，映落於疏影橫斜的小池塘，撒落如雪的細緻花瓣，讓梅花散發知性且感性的氛圍。

▲如雪般的梅花點綴枝頭，與落羽松、荷塘、陶藝家的創作陶相互交織。（圖／華陶窯提供）



不只冬季，「華陶窯」春有蘭花、夏有荷花，到了秋天輪到金楓登場，為火炎山單純林相增添生機。時至冬日，如雪般的梅花點綴枝頭，與落羽松、荷塘、陶藝家的創作陶相互交織，形成饒富美學意味的詩性空間，吸引無數文人雅士專程造訪。

說到華陶窯的「華」，其實是花的古字，創辦人陳文輝為了花藝家的愛妻陳玉秀，於民國73年起，在荒蕪的火炎山坡蓋柴燒登窯，並以相思木燒製陶器。

▲地錦紅葉與相思柴燒陶板。（圖／華陶窯提供）



華陶窯創辦人陳文輝的胞妹-陶藝家陳美華回憶道，「兄嫂陳玉秀是南投水里人，娘家後山整片都是梅樹，當初兄和嫂在戀愛時，大嫂總穿著一襲風衣，從一片潔白如雪的梅花背景裡走來，好美！而後她從水里嫁到苑裡，從山嫁到海，如果沒有看到梅花，心底應該會很難過，於是，哥哥就在園林的水池旁，種一排梅花，除了可以讓嫂嫂當花材，更稍解思鄉之愁。」原來，這片梅樹林，竟是創辦人年少時白梅漫天飛舞而來的相思。

▲欖仁葉與陶藝家陳美華的創作陶，在晴空下格外醒目。（圖／華陶窯提供）



40年時光荏苒，當年栽種花材的小花園，已鬱鬱成林。正因有情，這一枝一葉都格外令人著迷。這也是做陶之前，必先入園林的原因：捏陶創作，不怕手拙，只怕沒有想像力。華陶窯以詩詞入景：杜牧《山行》裡「霜葉紅於二月花」的意境，結合陶藝家陳美華的陶藝創作，在山林裡揮灑寫意，整座園林儼然就是座人文與自然的陶演舘，滿滿的相思和斯土有情，豐富著土地，滋養了創作者的心靈。

作家三毛《我的寶貝》書中曾寫道：「那座窯，叫做華陶窯。什麼時候才能丟開一切的一切，去做一個做陶看野花的人呢？如果真有那麼一天，大概才算快樂和自由的開始吧。」

華陶窯的梅林秀雅精緻，有園林造景的美學景深，卻又不失自然野趣，行走其間，更耐人尋味，有興趣的民眾，造訪前記得先預約。

華陶窯

賞梅預約專線：037-743611

地址：苗栗縣苑裡鎮南勢里二鄰 31 號