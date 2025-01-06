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迷客夏「就是蜂蜜系列」全新上市　還推蜂蜜黑糖粉粿新配料

▲▼迷客夏推出全新「就是蜂蜜」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲迷客夏推出全新「就是蜂蜜」系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「迷客夏」推出全新「就是蜂蜜」系列，使用100%純正龍眼蜜、百花蜜搭配人氣娜杯紅茶打造4款全新限定飲品，還有「蜂蜜黑糖粉粿」新配料，1月8日起於全門市上市。

▲▼迷客夏推出全新「就是蜂蜜」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲創意甜點系飲品「小孩愛吃 蜂蜜蛋糕」是使用手作奶油蜜結合焦糖布蕾（右）。

迷客夏最新「就是蜂蜜」系列來了，一共有4款飲品選擇，皆是使用2種不同純蜜調製而成，包括香氣、甜味濃厚的「龍眼蜜」及帶有微微果酸的「百花蜜」。

首推創意甜點系「小孩愛吃 蜂蜜蛋糕」，以娜杯紅茶結合綠光鮮奶為基底，再加入門市手作香甜奶油蜜、焦糖布蕾，每一口都能喝到絲滑綿密的口感，中杯售價75元、大杯85元；「祕密的蜜蜜」則精選福岡水之森特級玄米抹茶為基底，結合百花蜜再佐以檸檬，限大杯售價75元。

▲▼迷客夏推出全新「就是蜂蜜」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲還有蜂蜜紅茶、蜂蜜拿鐵選擇。

還有龍眼蜜搭配娜杯紅茶的「就是蜂蜜 紅茶」，售價60元，以及娜杯紅茶結合綠光鮮奶、龍眼蜜的「就是蜂蜜 拿鐵」，中杯售價70元，大杯80元；更加碼推出新配料「蜂蜜黑糖粉粿」，帶有蜂蜜、黑糖香的粉粿口感Q彈，推薦搭配單茶飲品最適合，以上新品將於1月8日起在全門市開賣。

▲▼迷客夏新配料「蜂蜜黑糖粉粿」。（圖／迷客夏提供）

▲又有新配料「蜂蜜黑糖粉粿」。（圖／迷客夏提供）

為歡慶新品上市，凡購買蜂蜜系列飲品可獲得檔期限定「蜂蜜杯套」；至1月31日前凡持悠遊卡、悠遊聯名卡消費全品項飲品2杯加碼送蛇年開運聯名紅包袋1份2入，不累計，限量40000份，送完為止。

▲▼大苑子莓好時光、莓好花漾。（圖／大苑子提供）

▲大苑子草莓季開跑。（圖／大苑子提供）

另外，大苑子近日迎來「草莓季」，使用100%大湖新鮮草莓製成2款限定飲品，「莓好時光」是草莓搭配特A級許慶良鮮乳的組合，每一口都能喝到濃郁果香及乳香，「莓好花漾」則是結合清爽文山青茶，再佐以滑順愛玉增添咀嚼感，每間門市草莓飲品每日限量提供，售完為止，同步開放致電門市詢問、預訂。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 迷客夏 大苑子

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