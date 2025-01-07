六角併購翰林茶館　董座喊「1+1大於2」：補足日出茶太2大不足

▲六角國際6日宣布以總金額2.72億元正式併購翰林茶館。（圖／記者蕭筠攝影，下同）

記者蕭筠／台北報導

日出茶太母公司「六角國際」6日宣布以總金額2.72億元併購「翰林茶館」，雙方今（7）日召開記者會，六角集團董事長王耀輝表示，十分看好此次結合，「希望1+1大於2」，也盼透過翰林茶館的加入補足日出茶太在複合店、茶食部分的不足，「是很好的結合。」

▲六角集團董事長王耀輝、翰林茶館董事長王麗玉。

王耀輝透露，此次併購契機除了翰林茶館二代沒有意願接班外，最大原因為翰林茶館是全世界發明第一杯珍奶的品牌，希望「1+1大於2」。

他指出，日出茶太經營模式為外帶，翰林茶館除茶館外，還採複合式經營模式推出「茶棧」，提供茶飲加關東煮的組合，「基本上在台灣還有很大的成長空間。」針對翰林茶館發展目標則強調經營團隊是很重要的部分，將持續去發展，其次則為滿足消費者需求。

六角國際旗下擁日出茶太、春上布丁蛋糕、英格莉莉、烘焙密碼等品牌，目前日出茶太在全球有逾1400家店，其中以印尼市場為最大宗，共有420家店、占比達3成；其次為菲律賓180家店、占比約13％；台灣則有26家店、占比約近2％。

翰林茶館董事長王麗玉則說，翰林茶館在台灣有很好的茶飲地位，品牌是核心價值，今年將以「品牌年輕化」、「經營團隊的穩定」作為主要目標，希望未來2至3年內每年遞減5歲，例如透過社群經營、菜單優化等方式完成目標，也盼透過組織整合資源讓今年營收可達4億5千萬元，獲利約7至8%。

翰林國際創辦人涂宗和於1986年開出全台首家「翰林茶館」，開業已有38年歷史，不僅連2屆成為國宴指定珍奶，有南台灣「國宴珍奶始祖」之稱，目前在台有40間直營門市包括茶館18家、茶棧（茶飲+關東煮）22家，美國則有3家加盟店；針對展店部分也希望每年以雙位數成長。