點評：這麼多海鮮快要招架不住了啦

文、圖／規小孫

身為吃貨能遇到同為吃貨又一樣是海鮮控的朋友，實屬幸福啊～！自己非常喜歡吃海鮮，所以每每在網路上、IG上發現哪間火鍋有超狂的海鮮，我都會偷偷cue一樣愛吃海鮮的朋友～follow到這間位在太平的「拾鑶 私藏鍋物」許久（大里也有分店），最近終於喬到了時間一起來大啖痛風鍋XD

話說小時候總以為，要吃到這些海鮮一定要到海邊才能吃到，可能小時候的印象總覺得那兒比較新鮮、比較多吧？！但隨著台灣餐飲業的蓬勃發展，台中這幾年就燒起了一片海鮮火鍋的狂潮，要吃到龍蝦等生猛海鮮一點也不難了～這次我們就是為了「拾鑶 私藏鍋物」的「四人套餐（肆龍饗宴）」而來！

如果你（妳）也是海鮮控，肯定知道一隻龍蝦、波士頓龍蝦價格都不便宜吧～青龍、黃金龍蝦或者墨西哥龍蝦一尾都是上千塊起跳，波士頓龍蝦一尾至少也在五百元上下，但這套「四人套餐（肆龍饗宴）」居然只要＄3999，簡單來說每個人只要花個一千元，就能一人一隻波士頓龍蝦吃到眉開眼笑～如果想吃更高一級的龍蝦，也只需加價＄99／單隻 就可以升級成青龍等級的龍蝦！海鮮控肯定眼睛都亮了吧！一人一隻耶～完全不用搶、不用分享耶，我能說為了這龍蝦我愛死「拾鑶 私藏鍋物」了～XD

還記得第一次在 IG「拾鑶 私藏鍋物」時，自己對它的第一印象除了海鮮很誇張之外～就是這間店讓我想起了台南藍曬圖（天啊！我真的中了台南的毒好深啊），整間店裡裡外外有著藍曬圖的藍，門口還有一面藍曬圖風格的彩繪牆，大家來這可以來張網美 IG Style 喔！^~^

那天和朋友相約的時間偏晚，而且是個平日的晚上～店裡雖沒有到客滿的狀況，到人來人往的人潮可以見到「拾鑶 私藏鍋物」已經是太平這一帶在地人的口袋名單。除了年輕人會來這裡約會之外，也有許多阿伯阿姨相約來吃晚餐，看大家吃得好認真的模樣，讓我們整個肚子都跟著餓了起來～XD

「拾鑶 私藏鍋物」的設計風格有點文青、有點酷帥，不管是牆上逗趣的字，或者佐料沾醬的標示牌，可以見得它走的路線很低調、不鋪張，果然是「私藏」來著～連佐料名字都很有意思！藏蔥青、藏燻棕、藏胭脂，讓人連調製個佐料都情不自禁的多想了幾秒～真是有詩意啊！

和許多大餐廳相比，「拾鑶 私藏鍋物」走的是一種很精緻的路線～整體空間成往後延深的長條形設計，座位以兩側的方式呈現，兩個人來很寬敞、四個人來剛剛好！另外靠近後方還有六人的大桌區，一群朋友相約來這聚餐、辦同學會也很不錯呦～但記得訂個位比較安全啦XD

除了有無限暢飲的紅茶、飲料之外，「拾鑶 私藏鍋物」還有提供meji的冰淇淋～下方那款裡面有紅豆，深得友人的喜歡！是說女孩子真的很有趣，鹹食和甜食的胃總能分開，明明吃的很撐還是可以吃冰淇淋啦

｜Menu

大家可千萬別誤會「拾鑶 私藏鍋物」只有海鮮火鍋而已呦～其實他們家光是鍋物的湯頭足足就有八種，常見的昆布、麻辣、壽喜燒這裡都有！另外還有少見的新加坡叻沙、牛奶起司、養身藥膳、新加坡肉骨茶、麻辣奶奶湯底，除了昆布鍋免費外，其它也只要加＄30～59 就可以換購。而豬肉牛肉等肉品類的鍋物，還貼心的設計成了兩種份量（150g、230g），也可以另外單點肉品～

我們這次四個人就為了多人套餐裡的「肆龍饗宴 $3999」而來～！這個套餐真的超狂！除了附四種湯底、兩份綜合時蔬盤 與四份附餐外，主餐則一口氣包含了六種海鮮、六種肉品。海鮮包括：波士頓龍蝦Ｘ4隻、天使紅蝦、草蝦、南美白蝦、日本干貝、生鮮蛤蜊。

肉品包括：頂級肩胛小排、雪花牛、紐澳板腱牛、伊比利豬、台灣嫩肩豬、嫩雞腿肉。湯底我們選了：北海昆布湯底、牛奶起司湯底、新加坡肉骨茶湯底、新加坡叻沙湯底。其中「波士頓龍蝦」還可以＋99元／隻 升級成青龍等級的龍蝦（我們就換了兩隻）每個人都能獨享到一整隻的龍蝦～不用分食、不用斤斤計較誰吃的比較大塊XD另外還有伊比利豬、雪花牛、紐澳板腱牛、頂級肩胛小排等高等級肉品，這樣＄3999 吃下來真的很物超所值～

｜新加坡肉骨茶湯底

那天我們四個人很有默契的點了四種完全不同的湯底，少見的肉骨茶是昆布湯底之外，最讓我們喜歡的！老實說這還是第一次吃到肉骨茶湯底的火鍋呢～店員端上桌時，那股獨特的香氣瞬間就吸引著了我們～鍋裡有好大一包藥材在熱騰騰的鍋裡滾著，清晰可見的豬大骨讓人嗅到了這湯頭的用心與實在！如果你也愛肉骨茶這一味，這鍋底推薦你試試：）

｜牛奶起司湯底

喜歡牛奶、奶製品，甚至喜歡起司的人應該都愛上它吧～雖然「牛奶起司湯底」不是我們平常會點的鍋底選擇，但在座的女孩子還挺讚賞這鍋呢！直說濃郁的牛奶鍋好香、好濃，放進起司片煮滾之後還有一股迷人的起司香，她們說拿來煮青菜超好吃XD

｜北海昆布湯底

肯定不會有錯的「北海昆布湯底」，不管是煮青菜、涮肉片或者煮海鮮都好吃得可以～湯頭清新溫潤，隨著食材的不同也會變化出不一樣的味道！煮過海鮮的鮮甜、煮過青菜的清爽，在這湯裡皆能嚐到：）

｜新加坡叻沙湯底

剛上桌時有種神奇的氣味，後來一問才知道那是叻沙裡的蝦膏在烹煮過後散發的特殊味道～叻沙是新加破美食中很經典的料理，其經典的味道就是利用蝦膏與椰奶等食材烹煮而成！個人覺得這一味也是見人見智，如果你（妳）和我們一樣喜歡東南亞美食、新加坡美食，那「新加坡叻沙湯底」肯定會是你的菜XD

接下來就讓我們直接進入重點！哈哈～我們期待已久的「肆龍饗宴」海鮮盆來囉～ 你沒看錯～就是這樣一大盆，老實說友人兩隻手要抱起它都覺得沈重，上頭可是足足有四隻龍蝦呢～（有兩隻波士頓龍蝦被上頭的龍蝦壓住了）除了四隻龍蝦，這一大盆還包括了滿滿的南美白蝦、草蝦、天使紅蝦，前頭還有日本干貝八大顆，以及好多好肥美的大蛤蜊～

｜青龍龍蝦（＋99元換購／隻）

身為海鮮控當然眼裡只剩下這些龍蝦了！而且「拾鑶 私藏鍋物」的「肆龍饗宴」超棒，一人可以獨享一整隻龍蝦耶～就是這樣一大尾，大概和手臂一樣粗的青龍放進鍋裡就變色了！哈哈～變成紅通通的青龍啦！因為這龍蝦真的太大隻了，所以放進鍋裡煮龍蝦頭很容易超出鍋外～所以記得一定要給牠每個角度都翻翻身喔XD

等到煮得紅通通的、煮熟之後，再沿著龍蝦殼輕輕的一剝，那龍蝦肉彈出的一瞬間，內心真的會「啊嘶」的一聲～超鮮甜的龍蝦肉真的吃過就很難忘！那肉質之彈、之甜的，很難有什麼海鮮可以匹敵這一味，「拾鑶 私藏鍋物」的海鮮讓人豎起大拇指了！

｜波士頓龍蝦

如果不想額外＋99元換青龍龍蝦，其實波士頓龍蝦就足以滿足許多海鮮控的味蕾～（其實有龍蝦我都可以XD「拾鑶 私藏鍋物」的「肆龍饗宴」一次都會有四隻這麼大隻的波士頓龍蝦，所以四個人一樣可以一人獨享一隻喔！

煮起來比龍蝦更紅的波士頓龍蝦，是許多五星級餐廳常用的龍蝦種類，剝開龍蝦殼見到龍蝦肉的那瞬間，愛吃海鮮的我們嘴角都上揚了～入口咀嚼那是何等的享受啊！鮮甜又彈牙，越是咀嚼越能嚐到那龍蝦肉裡的飽滿滋味，為了它再來「拾鑶 私藏鍋物」我願意：）

｜天使紅蝦、草蝦、南美白蝦

好啦！我承認我真的很現實，有了龍蝦就把這些天使紅蝦、草蝦、南美白蝦給放到一邊去了～等到我們一口氣享受完了自己一整隻的龍蝦後，我們才回過頭來品嚐這些小蝦小將！（喂～有點囂張喔XD其實從這些海鮮就讓我發現，「拾鑶 私藏鍋物」真的很不簡單！每一種海鮮食材都很新鮮、很肥美，不管是草蝦、天使紅蝦都超大隻、超新鮮的～剝下了蝦殼，一尾接著一尾吃起來，Q彈的口感吃到了新鮮，也吃到了海鮮控永遠吃不膩的上癮滋味！

｜日本干貝

就連很挑海鮮的友人，也對「拾鑶 私藏鍋物」的海鮮讚不絕口！其中就包括這「日本干貝」！還沒下鍋就一顆顆晶瑩剔透、飽滿肥美的模樣，下鍋之後外彈內嫩，一口咬下好 Juicy 啊～～～那嘴裡瞬間就是一陣干貝獨特的鮮甜，多汁、嫩口，好吃的讓我捨不得一口把它吃光！分成兩三口慢慢吃，每一口都好享受～

｜生鮮蛤蜊

好大顆好肥美的「生鮮蛤蜊」啊！友人最愛的海鮮就是蛤蜊了～所以她去吃義大利麵時也常常點有蛤蜊的義大利麵～蛤蜊下鍋一定要記得不要煮太久，蛤殼打開就可以把它們全部撈起來囉～瞧瞧那飽滿多汁、晶瑩剔透的模樣，蛤蜊純粹鮮甜的滋味是蛤蜊愛好者絕對會懂的美味！聽說許多小朋友都很哈這一味！XD

｜頂級肩胛小排

介紹完海鮮，嘿嘿～馬上來看看這「拾鑶 私藏鍋物」的肉盤們～首先「頂級肩胛小排」就是牛肩胛肉，簡單來說就是在肩胛骨上面的肉。這個部份吃起來富有油花，卻不失彈牙、紮實與軟嫩多汁的口感！記得下鍋燙個5～7秒就可以享用囉～

｜雪花牛

油花比例大概30～40％的雪花牛，肯定是許多愛吃牛肉火鍋的人的最愛～那宛如大理石般的油花，在輕輕涮過之後粉嫩粉嫩的模樣，著實令人著迷！放進口中慢慢咀嚼，吸附了濃郁湯汁的雪花牛，有著牛肉的香也有著油脂的誘人滋味，不管放進哪種鍋底都好適合：）

｜紐澳板腱牛

一頭牛只能取出大約兩公斤左右的板腱，它最獨特的就在那中間分布的嫩筋！這嫩筋使得肉質更加的脆彈，和一般常見的牛筋很不一樣，不是那種咬不動的牛筋XD一樣下鍋涮個五六秒即可入口，油花分布較少、嫩筋分布更均勻，咀嚼起來的口感不只軟嫩、彈牙，還是塊令人百吃不膩的部位～

｜台灣嫩肩豬

台灣豬好棒棒！而且「拾鑶 私藏鍋物」選的台灣嫩肩豬特別迷人～一上桌那粉嫩粉嫩的模樣，油花大約 10~20% 的比例，很剛好、很均勻，下鍋涮到全熟放入口中咀嚼，迷人的豬肉香頓時襲捲味蕾！話說俺覺得它和我的肉骨茶湯底好搭啊，害我不小心都忘了自己一連吃了多少片XD

｜伊比利豬

連豬肉界的勞斯萊斯「伊比利豬」都吃得到！你（妳）說說這「拾鑶 私藏鍋物」狂不狂～不只有好新鮮的海鮮，就連這幾年火鍋界超夯的「伊比利豬」都直接放進套餐裡，讓你一次享受到豬肉界的天王！自然不用說的好吃～鮮嫩、甜美，油花比例宛如和牛一般，咀嚼起來還有種淡淡的果香～難怪「伊比利豬」可以與松露、鵝肝、魚子醬並列為歐洲「夢幻傳奇食材」！它還有「會走路的橄欖樹」之稱喔

｜嫩雞腿肉

除了前頭的紅肉（牛、豬），套餐裡還有白肉（雞）！如果同行的朋友不能吃四隻腳的，這個「嫩雞腿肉」絕對是很棒的選擇～而且大家有沒有發現「拾鑶 私藏鍋物」的「嫩雞腿肉」處理的超美、超乾淨的！應該是肥油、雞皮都處理掉很多的關係吧XD下鍋煮到熟透，粉嫩的紅轉成了誘人的白，一口咬下彈牙軟嫩，完全就是雞肉裡最好吃的雞腿部位無誤！

｜蔬菜盤 x 2份（一份份量為兩人份）

「拾鑶 私藏鍋物」的「肆龍饗宴」四人套餐會附兩份綜合菜盤，基本上一份兩個人分享很足夠！菜盤裡有高麗菜、青江菜、玉米筍、金針菇、南瓜、玉米、紅蘿蔔、芋頭、凍豆腐、魚餃等十幾種以上的新鮮時蔬與火鍋料～每一種食材都很新鮮，不管是哪種湯底都很適合烹煮這些簡單而純粹的食材！但說真的，我們基本上已經快被那些海鮮、肉盤餵飽了～XD

｜魚鬆飯、蒸煮麵、烏龍麵、關廟麵

副食的部分我們選了魚鬆飯、蒸煮麵、關廟麵和烏龍麵，沒想到我們這麼有默契都選了不一樣的XD其中讓我們最驚艷的就是左上的「蒸煮麵」了！有一點像是王子麵的捲曲模樣，咀嚼起來相當的彈牙、有麵香～另外烏龍麵是友人的愛！關廟麵煮牛奶起司鍋朋友也很喜歡！大家來可以挑選自己喜歡的試試喔～

有一起喜歡吃美食的朋友（酒肉朋友？！XD）真的是件很幸福的事！相約不需理由，只需要一間誘人的餐廳就可以馬上相約一起去吃美食～就像發現「拾鑶 私藏鍋物」一樣，這驚人的「肆龍饗宴」讓我們大呼過癮！網路上的夯店果然名不虛傳啊～人人都有一整隻的龍蝦可以獨享，兩隻手都很難抱起的海鮮盆讓人驚呼連連！

六大盤的肉盤從豬肉界的勞斯萊斯伊比利豬，到頂級肩胛小排、紐澳板腱牛都可以吃到～日本干貝、天使紅蝦、南美白蝦更不用說了！如此豐盛的、新鮮的食材讓我們一吃成主顧！真心覺得物超所值啊！海鮮控想吃龍蝦海鮮等過過癮，就相約來「拾鑶 私藏鍋物」大快朵頤吧！我能說這絕對是痛風鍋無誤XDD

拾鑶 私藏鍋物



營業時間 11:30～14:30；17:00～21:30

地址：（太平店）台中市太平區中山路四段177號

電話：04 2395 6300

（大里店）台中市大里區中興路二段93-3號

電話：04 2483 8542

享受生活不無聊。規小孫 FB