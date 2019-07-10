點評：下班就可以去！

文、圖／規小孫

不知道是不是到了一個年紀（到底是多老？），最近越來越愛夜晚窩進小酒吧的感覺～之前和大家分享過兩間我們很喜歡的台南酒吧（The Syzygy、Bar TCRC），這次來間不一樣的～躲在中山區雙連站的台式小酒館：「酒菜市場」！相信我，這晚上經過真的很容易錯過XD光是那門口黑不拉機的模樣，不認識它的人完全不可能知道裡面賣什麼的？但偏偏我們就愛這種，一種吸引真的懂它的、想來的饕客們、愛好者聚集的秘密基地，深夜裡的台式小酒館～

還記得那回去台北我們是開車上去的，但懶得開車、想走走路的那個夜晚，我們一路從捷運中山站走到了雙連站，逛了上次人滿為患的誠品南西店、吃了好吃的老上海生煎，最後再一起散步到「酒菜市場」坐坐～很喜歡在不同城市用走路的方式感受當下的我們，永遠記得那個夜晚走過的點點滴滴，還包括某處的一陣強風（笑）。

發現「酒菜市場」是因為 Instagram，確定要來卻是因為看見朋友的分享，只能說 IG 上的照片往往都是美食，著實難感受到一間餐廳裡的氛圍，那回看見了朋友的分享，自己便默默地把它收進了必訪的名單裡：）因為確定是「酒菜市場」，所以推開大門也沒有懷疑，但那一瞬間人客好多的狀況卻讓我們緊張了！還好一問之下還有兩個人的座位，雖然沒有坐到自己很想坐的吧檯，但有位置就好！能坐下來喝杯酒就好XD

喝酒的地方我們去過不少，但像「酒菜市場」這樣氛圍的卻不算多。嚴格來說它不算酒吧、甚至連一個 Bartender 都沒有，但這裡有許多台灣少見的精釀啤酒，搭配的酒菜更是一道道的功夫菜～如果你（妳）也被這樣的氛圍燒到，不用懷疑！它絕對值得你找個夜晚去坐坐，肯定會讓你愛上的：）尤其老闆切滷菜、煮麵的那個專屬吧檯，讓我看著它發呆了好久好久～好美的一個角落，好台灣味的象徵，它絕對是這間「酒菜市場」的靈魂啊！！

拍下了「酒菜市場」的 Menu 給大家，店裡的「私房菜」都是網路上很多人推薦的創意料理！但我們那天來只剩下「蜜汁魚干與起司脆片」了啦～XD還好還好，其他常見的滷味都還好！所以我們一口氣點了：豆干、毛豆、甜不辣、嘴邊肉等。

兩支啤酒為：北台灣精釀張懸（左）、北台灣精釀芭樂（右），記得之前有 follow 到「北台灣精釀張懸」是限量的！全台只有兩萬支喔～北台灣精釀芭樂真的有淡淡的芭樂香，比較不苦澀，很適合不喜歡啤酒會苦的人～而「北台灣精釀張懸」則有著濃厚的麥芽香，還有淡淡的果香、橘子香，自己偏愛這支！話說這些杯子也太有 fu，害我瞬間台客魂都回來了（乾啦～～ ^_______________^ ／

還沒出發就已經研究好 Menu 的自己，萬萬沒想到那天居然好多都完售了～超想吃「酒菜市場」的「鹹豬肉佐桂花蜜」和「鴨胸佐甜椒金桔醬」，這次只好小遺憾的搖搖頭了！還好「蜜汁魚干與起司脆片」也是自己有興趣想試試看的小食，聽見還有當然就點啦XD

這道「蜜汁魚干與起司脆片」真的很特別，是一道在外頭不太可能吃到的滋味～超大尾的魚干炸的酥香，其餘那一片片的便是非常特別的起司脆片！單吃有種鹹香鹹香的感覺！有趣的是在這些魚干、脆片上頭，淋上了好多好多的蜂蜜，多到盤子底部堆積了一公分的厚度。最後自己愛上了拿魚干、脆片沾滿蜂蜜一起吃的滋味，鹹甜鹹甜的好順嘴！

沒吃到其它「酒菜市場」的私房菜，只能用這些滷菜當作那天的酒菜～毛豆、豆干、甜不辣、嘴邊肉都是現點現燙過再上桌的，所以每一份都是溫熱溫熱的幸福滋味。雖然有一點遺憾沒吃到其它網路上很多人推薦的私房菜，但桌上這一小盤一小盤的滷味也讓我們吃得很開心、很滿足～對了！「酒菜市場」有自己特製的辣椒，喜歡吃辣的人別忘了拿點來沾，那可會讓人上癮的～

用一張我最愛的「酒菜市場」照片做為這篇的句點，那天窩在這間「深夜食堂＋台式小酒館」裡，我竟然有一個衝動，如果能開一間這樣的深夜食堂，能讓每個晚上想窩進這裡的人開心的聚著、聊著，那該有多好～

喜歡跑咖啡店的自己，沒想過想開一間咖啡店的衝動，卻被這迷人的台灣味給吸引！不得不說俺啊～其實真的是「假文青真台客」啊！它可能有點像麵攤、有點像小酒館，而這些都無法完全代表它，擁有獨特氣質的「酒菜市場」值得喜歡老味道的你，一起窩進微醺裡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

酒菜市場

地址：台北市中山區中山北路二段77巷25-1號

電話：02 2581 7579

時間：17：30～01：00 六～02：00（日休）

享受生活不無聊。規小孫 FB