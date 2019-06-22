眺望無敵海景！藏身枋寮絕美景觀餐廳　沙嗲蝦吃到停不下來

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點評：能夠賞海景好浪漫呀

文、圖／姐妹淘甜美食光

每次下墾丁經過枋寮的時候，總覺得這裡真的好純樸、好傳統、好鄉下，最多就是我轉車時會留下來駐足的地方...但是近幾年枋寮已經打破沙漠美食的稱號，在這偏鄉小鎮暗藏著不少推薦海景餐廳！在幾家知名的海景餐廳中，個人最愛這家最新開幕的枋寮椰們海景餐廳！

因為這裡...坐在室內就能欣賞絕佳的無敵海景，不限用餐時間，愛坐多久就坐多久，低消限制只要35元還不另收服務費！只要35元就能吹冷氣看海景到底哪裡找？更加分的當然是這裡的餐點，必點中的必點、絕無僅有的美味，就是吮指沙嗲蝦，包你吃完一盤還想再來一盤！

枋寮椰們海景餐廳外觀







枋寮椰們海景餐廳就在高雄到墾丁的中繼站！這裡距離高雄大約50分鐘的車程；距離屏東大約40分鐘；距離東港大約20分鐘；距離墾丁大約40分鐘左右





現場有提供一個超大的停車場，一次可以停15台車，遊覽車要來也不是問題！





從高雄一路南下到墾丁，路程很長很累，很適合在正中午來枋寮這裡小歇一下，而且在前院就可以直接瞭望海景，真的太愜意了啊！

枋寮椰們海景餐廳環境







枋寮椰們海景餐廳大概是我看過枋寮地區裡最高級的海景餐廳了吧！這室內的裝潢真的太美了！高級的程度跟高雄美術館附近的餐廳不相上下啊！整體色調以現在最流行的莫蘭迪色為主，座位數也頗多，大多以2-4人桌為主，還有長排的團體聚餐座位，也有適合單人的吧檯區。





在椰們這裡，在室內整片窗明几淨的落地窗，讓我們與海沒有距離，還能吹著冷氣、坐著舒適的椅子享受這片無敵海景。





每個時段都能有來椰們的好理由！看到這面酒櫃了嗎？這都是客人寄放的酒，還有附鎖可以保存！好適合晚上跟三五好友來這裡喝上兩杯呀！

除了酒櫃還有酒牆！是不是真的應該要來這裡喝上兩杯了？除了厚酒以外，店家還有提供調酒喔。酒精可以帶你去的地方，清醒的人可能永遠都看不到。快...帶我去！！！

如果天氣好想吹吹海風的話，這裡也有戶外座位喔！





樓上還有世外桃源，規劃成露營區的樣子，需要露天趴踢這裡也很適合！！！

而且上面的視野又更好了！還有椰子樹作伴，就像是南洋海島國一樣的渡假風情啊！真可惜這天來...天氣不耍美害我也只能乾瞪眼...

推薦吮指沙嗲蝦$600





來這裡極推必吃這道沙爹蝦！沒吃過就不算來過枋寮椰們海景餐廳的必吃程度！

已事先開背去腸的貼心舉動，不只讓我們輕鬆食用，還能讓沙爹醬深入蝦子裡。這白蝦長的超營養超大隻，搭配上充滿南洋風味的沙爹醬，濃濃的花生香氣襯托出香料的鹹香滋味，醬香濃郁，噢...這味道真的太香太好吃了！！！就算吃完蝦子也不放過我的十根手指！

滷肉飯$35







欸欸欸欸不是來，來這種海景餐廳吃什麼肉燥飯啊！！！你一定想這麼跟我說，但我告訴你...這裡的肉燥飯真的很值得點來吃！！！





選用新鮮的溫體三層豬肉，先用大火爆炒逼出多餘的油脂再去滷製，讓肉燥吃起來的口感，肥潤而不膩口，鹹香入味，獨特的八角香氣更增添層次感！，淋在香Q的白飯上，更能凸顯肉燥的美味！

推薦迷迭香雞腿排套餐$320





雞腿排套餐則是一般人大眾最多人點的，看著份量跟豐富度，我也忍不住點了...一份套餐裡有主餐、兩樣時蔬、海鮮、附餐、濃湯水果跟甜點！會不會真的太豐富了一點...





雞腿排肉質相當滑嫩彈牙，用迷迭香事先醃漬過的滋味，吃起來皮脆肉嫩，軟嫩多汁！





旁邊竟然還附了一顆帶殼鮑魚，不是蚵仔不是蛤仔而是鮑魚！淋上泰式酸辣醬的鮑魚吃起來更有不同的風味







還有附上兩樣炒青菜！身為菜控看到蔬菜就是滿足！一個是炒高麗菜，另外一盤是炒木耳菇菇





濃湯裡的配料也不少！湯頭奶香濃郁又不膩口，每一口撈起來都是滿滿的配料～





水果竟然有附芒果！還這麼大塊躺在那！果然是芒果故鄉隔壁的枋寮，能夠吃到當季又香又甜的芒果，就是幸福！





甜點則是自製果凍，果凍口感帶有嚼勁一些，味道稍微偏酸酸甜甜的梅子味。

推薦美國嫩肩牛排套餐$500







喜歡吃牛排的我比較推薦美國嫩肩牛排，選用choice等級以低溫舒肥還特別挑筋處理。

※套餐內附：湯品、小菜、飲料及甜點





外表煎烤上色，帶點脆度的外層，搭配軟嫩不乾柴的肉質，嫩度有點像菲力牛的口感，挺好吃的吶～

牛小排海陸套餐$720







想再吃更好一點就可以選擇這份超澎湃的海陸雙拼！裡面有牛小排、大草蝦、鮭魚肚、生菜沙拉、濃湯、麵包還有甜點跟飲料。





這麵包挺厲害的，用軟法麵包加上一顆半熟蛋，柔軟的口感配上濃醇的半熟蛋黃，又香又好吃！





這鮭魚肚真是不哩啊大塊，這根本是一個正餐的份量啊！超級厚切，不跟朋友分食真的吃不完。





用煎烤的方式帶出鮭魚的香氣鎖住海味的鮮甜，豐富的鮭魚油脂讓肉質口感紮實卻不乾、不柴、不硬。





一樣選用choice等級的牛小排，牛肉都調理的算不錯，稍微沾點玫瑰鹽就很好吃，肉質上比嫩肩牛來的有嚼勁一些，如果是喜歡吃嫩度的建議選嫩肩牛，喜歡吃有嚼勁的就選牛小排。

燒烤豬肋排$580





這份烤豬肋排也是個狠角色，這麼大份量是想塞飽誰！！建議一桌點一份分食比較剛好。





豬肋排先以香料醃製再以低溫熟成4小時後，進烤箱燒烤上色，鎖住肉質的風味，肉質吃起來紮實彈牙，香料醃製入味，外層酥脆的口感吃起來更增添風味！





喜歡大口吃肉大口喝酒的人很適合點這道，這如果再來一杯啤酒就完美了！

蒜香松阪豬$380





這也是適合多人點來分食的餐點，松阪豬本身不用過多的調味就很好吃了，而這裡加上自製的蔥蒜醬來提味，用自製的豬油爆香蒜頭、薑、青蔥，再加上鹽巴、胡椒提味，脆甜彈牙的松阪豬加上鹹香的蔥蒜醬超對味，忍不住會讓人多扒兩口飯來吃！





肉吃太多還是需要點蔬菜來解解膩，這盤沙拉給的很有誠意啊，還附上三種不同的水果，又有我最愛的芒果了～～～



招牌胡桃巧克力蛋糕$120





這蛋糕絕對是枋寮椰們海景餐廳的必點之一！特地從歐洲帶回的蛋糕食譜，在台灣幾乎吃不到同一種的蛋糕呀！





上層放了滿滿的胡桃，不是核桃喔！這兩種的價格完全不在同一個層次，胡桃吃起來口感偏輕軟脆的感覺，嚼起來帶著淡淡的甜味～搭配底層的巧克力蛋糕，口感綿密濕潤，搭配上層的焦糖醬，鹹甜鹹甜的滋味，讓整體的味道甜而不膩～加上金箔的點綴，讓整體感受更上一層樓，貴婦來著啊！

套餐甜點







芒果奶酪做的小巧精緻，上層手工熬製的芒果醬，芒果香氣濃郁不死甜，底層的奶酪，奶香濃郁、口感滑嫩，搭配當季當地的水果就是好吃！



套餐飲料-紅茶







每個套餐都會附上飲料，用高腳杯看起來更有質感，個人很喜歡他們的紅茶，香甜不澀口。





但是我更愛他們家的調酒，這次點了闆娘特調及老闆特調，看這個枯say就覺得等等的調酒一定很讚讚。

椰們闆娘特調$200







這杯是以椰子味基底的南洋夏日風情，味道上一入喉椰子的味道及香氣非常明顯，聞起來帶有淡淡的檸檬酸香，沒有明顯的酒味，但喝下去後，會有一點熱熱的感覺～

椰們老闆特調$200





個人比較喜歡這杯彩色的調酒，這顏色好美吶～最上層是濃濃的威士忌（我最愛威士忌了...）但奇妙的是，整個搖勻後，味道融合在一起，威士忌熱辣的味道消失了，隨之而來的是淡淡甜甜的酒香，尾韻才會感覺到身體熱熱的～

枋寮椰們海景餐廳菜單





招牌胡桃巧克力蛋糕、蒜香松阪豬、燒烤豬肋排、牛小排海陸套餐、迷迭香雞腿排套餐、吮指沙嗲蝦

枋寮椰們海景餐廳-後記





又發現一家祕境海景餐廳了！枋寮地區其實有蠻多家類似的海景餐廳。但是！說真的沒有一家比枋寮椰們海景餐廳舒服！因為我去過，所以我知道哈哈哈哈（威～不是啦～。因為後面幾家大多是戶外空間，要室內的座位通常都看不到海景，但坐戶外不是太陽太大不然就是會遇到午後雷陣雨，想要遇到好天氣真的不是很容易（不然就是我太賽）更重要的是...一般海景餐廳低消大約落在90-150之間，東西都普通偏...不怎樣哈哈哈，但是在椰們...只要35元35元35元！

讓你無限坐，從中午坐到夕陽下山變星空都不是問題！！！而且餐點的部分價格合理又好吃！好吃是重點，而且服務態度又好卻又不收服務費！坐室內吹冷氣還能看海，這麼棒的地方真的找無第二處了啦！

屏東枋寮椰們海景餐廳



營業：11:00-22:00

電話：08-8780123

地址：屏東縣枋寮鄉沿海路17-1號

平均：$300-350／人（低消$35元） 【可刷卡】

推薦：吮指沙嗲蝦、招牌胡桃巧克力蛋糕、椰們老闆特調

服務：吸菸區、插座、有素食、投影幕

姐妹淘

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