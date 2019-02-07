高雄也能採草莓！1500坪超大空間免費入園　還有限定草莓牛奶

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點評：快把握草莓季來採一波吧～

文、圖／姐妹淘甜美食光

高雄也能採草莓！以前說到草莓第一個想到就是苗栗大湖草莓，現在不用再跑的老遠，在高雄大樹區就可以採草莓啦！高雄大樹區不只有佛陀紀念館、大樹舊鐵橋、鳳梨觀光工廠，現在還多了草莓園可以採草莓囉！富森草莓園園區占地1500坪，超大的活動空間，不管是小家庭的假日旅遊行程或是學校機構的戶外教學，就算是旅遊團包遊覽車來都不是問題！最棒的是入園不收入園費！讓你採多少算多少費用！另外園區內有許多貼心設置，讓你漂漂亮亮出門，快快樂樂回家～

今年過年就來採草莓吧！

富森草莓園外觀





高雄草莓園大概有....三家吧！在選草莓園的時候，我有認真爬過文...看哪一家比較好採、環境比較好、質感比較好

全部比一比...我最後選富森草莓園，為什麼呢...讓我們繼續看下去...

富森草莓園環境





第一。整體環境整理的很乾淨！而且外層有架黑棚，不會直接曬到太陽，相對來說也比較涼爽！（不然高雄的大太陽真的是...會直接中暑的那種...）





第二。富森草莓園是採高架種植，好處是不用蹲在地上踩的腰酸背痛，大人小孩都方便





第三。富森草莓園是唯一地板有鋪黑網跟鐵片，在行走過程中不會踩到爛泥導致鞋子報銷或是難走的情況能保持鞋子乾淨，要不然就是要換千百人穿過的雨鞋（這我真的不行哈哈哈哈）而且小孩子走這種鋪過的地板也比較不容易跌倒或是摔傷。





第四。富森草莓園的草莓品種有三種，大部分是蛋糕業者愛用的香水草莓，另外還有蜜香草莓跟最受喜愛的豐香草莓





第五。富森草莓園採用兩種不同的有機肥種植，第一種是白色的日本進口100天長效釋肥





第二種是台灣有機富耕一號肥，都是益菌有機肥，營養成分高，能讓草莓長得更頭好壯壯充滿營養！





也只有有機栽種的植物才會受到昆蟲的騷擾，有些草莓葉上會看到外層一圈乾枯的樣子，那代表他已經被紅蜘蛛侵犯過了...但這不礙事～





來看！兇手就在這裡！不仔細看很難注意到紅蜘蛛的存在，但不用擔心～每天早上園區人員都會先尋過一次，不讓紅蜘蛛擋住採草莓之路！





第六。這裡的草莓每顆真的都是健康好寶寶！一串都結好幾顆，顆顆碩大又飽滿，形狀也都是麻豆等級，長得很標準草莓樣啊～

以上就是我選擇富森草莓園的原因，我是懶人家，所以不用洗鞋、不用曬太陽、不用彎腰、一次體驗三種有機質栽種的草莓，這幾點都很誘人～





採草莓真的很好玩～邊採還能看到草莓的成長過程，草莓在生長的過程中會先長出一朵小白花，花謝之後才會開始結果實，就像照片裡的那棵綠綠小毛頭，就是剛出生的小小草莓baby啦～

走著走著又看到正在轉大人的草莓，由綠轉紅的樣子好像白草莓浪滿淡粉的顏色。





最後就會長成一顆顆碩大飽滿又紅潤的成人草莓（？）大草莓啦！你們看看～這棵是不是長得很麻豆！又紅又大又飽滿長的又很標準草莓的椎尖形！遇到這種就是要馬上把它剪回家啊！





再走著走著就遇到了草莓家族，一株裡面長了大大小小的草莓剛好排排站，真可愛～



入園須知＆採草莓小訣竅







入園前，請先詳閱入園須知喔！切記！勿奔跑、勿邊採邊吃、勿邊採邊吃、勿邊採邊吃，人家園區也是辛苦栽種，別因為不會被看到而貪小便宜哈！





※建議要先提前預約，可至粉絲團詢問是否有草莓可採，避免撲空喔！

※入園不收入園費，採的草莓磅重計價

採草莓小撇步





採草莓很簡單，只要掌握一個訣竅，就能採到又大又美又完整的草莓囉！

採草莓時，要拿剪刀剪到蒂頭的最底部，以免放到籃子裡時，上面那根去插到別的草莓，等到採完你的草莓籃就變草莓果醬了哈哈哈哈

如何挑選好吃的草莓







如果是採香水草莓的話，要盡量選果形大而長，表面光滑的樣子，那喜歡豐香草莓的就要選越紅的就會越好吃。但其實...我最喜歡採畸形果，因為畸形果吸收了最多的養分，而且是最好吃的！





採完滿滿一整籃的草莓後就可以回到拿籃子跟剪刀的地方秤重結帳囉！





入園前要先來這裡領籃子跟剪刀，同樣的採完之後也要來這裡秤重結帳唷！





店家會提供小箱子讓遊客帶草莓回家，秤重的時候會把箱子重量扣掉，這點是不用擔心的～





園區內有休息的座位區，有蓋布棚可遮陽、可擋風，採完後可以坐在這裡小歇一下

獨家限定草莓牛奶







園區內有販售闆娘特製的新鮮草莓牛奶！真心大推只要有來絕對要帶一公升回去喝！濃郁香醇的草莓香氣尬上純濃鮮奶，酸酸甜甜的滋味比初戀還讓人值得回味！只要打卡就送200cc的草莓牛奶（需消費滿一台斤）如果是當月壽星則會贈送一瓶350cc的草莓牛奶，如果你跟我一樣喝一罐不夠的也可以跟店家購買唷，一罐只要80元！





使用有機肥栽種的草莓，只要清水洗過之後就可以直接食用囉！※除了採草莓以外，也可以直接跟店家訂購草莓唷～





這次我採的草莓大多是香水草莓！果形大而長，表面光滑，口感偏脆而有嚼勁一些～





吃起來甜度很剛好，酸甜適中，不偏甜也不偏酸，但是草莓的香氣倒是很明顯～難怪叫香水草莓哈哈哈，而香水草莓也是許多蛋糕業者喜歡用的品種，想當然我這個小廚娘要來發揮一下天份，來炸廚房啦！！

香水草莓優格





嗯...在我踏進廚房的那一刻就被我老媽阻止了...我只好去冰箱翻出優格來自製草莓優格啦！把草莓切片後貼在杯邊，然後把優格倒進去...再放上一顆草莓，就完成啦！！！小廚娘是我！

草莓煉乳







如果你比我還怕麻煩，其實也可以擠個煉乳蘸著吃就好，香水草莓甜度不高，搭配煉乳一起吃更增添風味！





或是搭配蜂蜜也很可以～





小廚娘炸廚房PART2，把草莓切片後，擺上吐司就完成啦！是不是很美～～～





好歹我也是烘焙系出來的～我終於開鍋了！自己的草莓果醬自己煮！甜度自己拿捏，酸酸甜甜的很剛好！

懶人如我，直接去全聯買一個蛋糕，上面擺上草莓...就變草莓蛋糕啦！我真是好聰明哈哈哈

如何到達富森草莓園







其實很簡單！如果從高雄市區過來的話，先到佛陀紀念館正門出來左轉後第一個路口右轉。（也就是正門對面的停車場旁的產業道路）





也就是看到這塊「嶺口交流道」的牌子之後放慢速度





在前面會看到那根柱子，從那個路口彎進去（就是跟著那台貨車的方向彎進去）直走到底，看到高屏溪右轉直行2公里即達園區





沿著高屏溪的河岸一直直走兩公里左右。

就會看到富森草莓園的指牌彎進去就到囉！簡單來說...佛陀紀念館正門出來左轉後第一個路口右轉，順著高屏溪旁產業道路右轉直行2公里看到指示牌即到達園區。





直直走到底就會看到富森草莓園囉！車子可以直接開進園區內，園區占地1500坪，就算開遊覽車來都有位子可以停唷！

富森草莓園-後記





採草莓真的好好玩～尤其選對草莓園會更好玩！非常適合全家大小一起外出旅遊的行程！富森草莓園外搭黑棚及鋪設地板，讓人在採草莓的過程中能更舒適更好行走！採高架種植的方式不管大人小孩都能輕鬆的摘採，而且入園不收入園費，只以所採的草莓秤重計價，所以在此再提醒各位，切記不要邊採邊吃唷！像這種適合親子遊樂的行程，其實也適合學校單位安排來此辦戶外教學，富森草莓園的園區相當廣大，不只有停車位還有滿坑滿谷的草莓可以採，具有教學意義又好玩！重點是價格也不貴距離市區也不遠！快趁草莓季衝一發啦！

高雄富森草莓園

營業：09:00-17:30（週一公休）

電話：0927298755

地址：高雄市大樹區溪埔里溪埔路（靠近低水護岸附近）

平均：$200-400/人 【無刷卡】

壽星：當月壽星贈新鮮草莓牛奶350cc一瓶



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