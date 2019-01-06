軍事迷必朝聖！屏東軍事主題餐廳　還有野戰體驗套餐

文、圖／姐妹淘甜美食光



說到全台灣最完整的博物館級軍事主題餐廳，我一定先想到麗貞館。集結世界各地的軍品、以懷舊為環境主題，勾起男人們當兵的回憶。



俗話說的好:人不能只有外表，還要有內在。



麗貞館的內在也是非常有料，不管是用餐步驟的小趣味還是料理的美味，我想麗貞館都是非常成功的。

趁著休假遠離都市，靜靜地品嚐這裡的一點一滴，享受寧靜和文化的洗禮，我想這裡非常適合。

從火鍋到下午茶輕食，麗貞館都有供應，和三五好友一起來用餐超有趣！而且餐點分量其實蠻足夠，有餐有飲料還有甜點，一趟下來身心都好滿足 !

麗貞館軍事主題餐廳外觀







五年前麗貞館落腳在屏東勝利新村，以舊眷村房屋改建而成，景點搭配餐廳，為這個地方帶來新的色彩。

麗貞館軍事主題餐廳餐廳環境







餐廳外面的座位區，有3組位置可以10個人用餐。座位還貼心的附了小洋傘！







走進屋內，脫了鞋，濃濃軍事味道映入眼簾。一尊尊軍裝模特兒和具有時代意義的照片

(雖然當時一度有這是古董服飾店的錯覺)

只要轉身都是新的發現，視覺饗宴，真是太棒了。牆上的照片每一張都訴說著自己的故事，盯著看彷彿也回到了過去一樣的那麼生動。店裡撥放著柔和的輕音樂，很像戰爭過後會撥放的平靜感配樂，有時帶點榮耀感！







最吸引我的就是這個櫥窗了。有著歲月痕跡的木頭，把帶著各自故事的物品一一收納著





直走到底，穿著不同軍服的人偶並列著，軍服筆挺的樣子真的很帥！











轉過身一樣有穿著軍服的人偶，好熟悉的數位迷彩，當過兵的我瞬間好熟悉

莫名的感動湧上心頭!麗貞館人排排站的樣子，耳邊彷彿響起長官喊立正的聲音。看著的同時我也被後面的槍牆吸引。







店裡到處都有穿著制服的人偶，這一尊讓我想起以前國小的替代役，牆上依然掛著許多老照片！







走進火器堂，裡面有兩張桌子，這是8人座的包廂，採光非常好！獨立的空間保有隱私，蠻適合朋友間的八卦小聚會。





牆上的槍都是生存遊戲的BB槍，看起來就像一面百科全書，非常有氣勢！不過門外漢的我不認真看應該分不出差異







走廊玄關的小房間有更衣室，裡面有各式各樣的軍服可以換裝體驗，不需要簽下去，馬上體驗一日軍官系列!





回到玄關後的另外一個用餐空間，4張小桌併成大桌，我身後還有一個沙發座位，都是以4人為一個單位，幸好椅子不是長板凳







牆內的空間展示著各國的軍裝和軍包，琳瑯滿目，看到現在從不冷場，軍事迷來到這裡應該會很興奮吧我想。





德軍公發非常帥，有些古著服飾店也有在賣，我自己就有一件外套，看到的時候非常熟悉親切





最後的展示櫃放的東德雨點迷彩，其中軍包也是我在古著店常見的商品之一，下面都還有標示國別，非常貼心。



推薦野戰體驗套餐 $200





我最喜歡的就是這個野戰套餐了，使用德軍野餐餐盒，完整體驗二戰的德軍吃飯打開餐盒的流程，以及吃飯的方式。老闆細心拿著平板跟我們解說故事和操作方法，感受到這家店的用心。

野戰套餐包含主餐、小菜、濃湯、飲料和甜點，餐紙還是店家特別設計的，非常有特色!









套餐附的濃湯，喝起來很像奶粉泡出來的牛奶，有一股很香濃的味道在嘴裡散開！湯頭喝起來很濃郁，帶點鹹甜。裡面有馬鈴薯、玉米和紅蘿蔔，感覺很營養！舀一口配麵包丁吃好讚，整個開胃！







野戰套餐有好幾樣可以選擇，我們這次點的是紅燒牛肉燴飯，雖然打開的時候感覺很鹹，但如同人不可貌相，這牛肉燴飯超好吃，一點都不覺得很鹹。

牛肉非常軟嫩，煮的入口即化帶點嚼勁，牛肉的香味在嘴裡翻滾，裡面還有一些青菜，吃起來脆脆的好入味。

紅蘿蔔口感微脆，帶點紅蘿蔔的味道但沒有很重，搭配白飯一起吃好順口！

醬汁吃起來稍微甜甜的，我蠻喜歡吃鹹甜口味，這道紅燒牛肉燴飯超合我胃口，一口一口吃，完全停不下來。





把蓋子打開之後下層是白飯，裡面有花椰菜和玉米，沒有過多的調味，吃起來很清爽！

玉米感覺有微量醬汁，吃起來有點鹹味好好吃，老闆說要把飯倒蓋，讓飯在比較淺的盒蓋上，比較淺比較好食用，但那天顧著拍照太興奮都忘記了





黃豆芽和海帶，吃起來酸酸甜甜的，口感微脆清爽，非常刺激食慾







附餐飯後甜點的抹茶紅豆凍，看起來很像布丁，小小的好可愛！





軟Q軟Q的口感好像小嬰兒的臉頰一樣，吃進嘴裡在舌尖抖動好滑順，而且抹茶味道蠻重的，配上紅豆一起吃感覺很日式~

推薦雞肉焗烤飯套餐 $250







野戰套餐的另外一個選擇，這個便當盒是美軍的，和德軍不同的是，美軍餐盒是收在包包中，所以不需要上油漆來偽裝，形狀也很可愛!





不鏽鋼餐盒打開來可以當成握把，再把另外一邊連接上呈現扁擔的樣子，可以一手拿著吃很方便，蓋子打開可以當作餐盤，這些設計超有趣的~~





雞肉焗烤飯的真面目，焗烤香味撲鼻而來！上面有甜椒、番茄和花椰菜，顏色非常繽紛可口。





雞肉焗烤套餐一樣有附濃湯、飲料、甜點和小菜，整套吃完其實飽足感蠻夠的，實在滿足!







剛烤好的焗烤，用叉子挖一口，起司牽絲的畫面超療~癒！

驚喜的是，菜單沒有寫口味，所以挖開來才知道雞肉焗烤飯裡面是青醬！

青醬飯吃起來嘴裡滿滿的起司味道，以及味道適中的青醬與起司結合，口味很剛好，不會互搶特色！

而且起司有鹹度，所以我覺得青醬淡一些剛剛好，不會吃到很膩，雞肉也很嫩有嚼勁，整體來說我也好喜歡。

美軍顧問豪華套餐 $320







簡單來說這是一份牛排套餐，是麗貞館的招牌餐，使用美國板腱牛肉，牛肉煎的恰到好處，裡面的蜜地瓜外皮微硬但內軟，我很喜歡這種紮實口感，而且裡面甜甜地吃起來好清爽。

牛排套餐內含主餐、沙拉、飲料和甜點。





店家已經將牛筋去除，所以整塊吃起來超軟嫩的。很容易就可以切開，而且在咀嚼的時候很順口，帶有嚼勁不是很鬆弛那種口感！

牛排沒有煎到全熟所以又更軟嫩了，義大利麵好軟，吸附醬汁吃起來鹹鹹甜甜，麵條的部分很Q不會煮得過於軟爛

店家用自製紅醬來調味讓整個餐點有特色。





套餐附的沙拉，淋上醬料酸酸甜甜，但個人覺得比較偏甜微酸

吃下去開胃又清爽。





套餐的附餐小焗烤飯，老闆說是有些客人吃不飽，所以他才會加這個小焗烤飯，烤的焦香的焗烤跟麵包蒜味撲鼻而來

咬下去外酥內軟大蒜瞬間在嘴裡取代其他味道。







一樣剛烤好的焗烤都能夠牽絲，我超愛這種軟嫩帶點Q的口感，裡面的飯是自製紅醬，不會很鹹膩，蠻好吃的。





附餐濃湯一樣是麵包丁濃湯，濃濃奶香味非常順口好喝~

推薦韓式部隊鍋 $300







老闆說部隊鍋的由來是部隊交換食物而創造發明的，裡面含湯底、菜盤、蛋、沙茶醬、火鍋肉、飲料和甜點。





火鍋湯頭對我來說是微辣，因為我不愛吃辣，但對於常吃辣的人來說這可能無感~

加入起司之後湯頭變得很香濃，鹹中帶甜，感覺湯頭經過店家熬煮過，麵條吃起來QQ的很滑順。

而且煮很久都不會爛爛的，感覺很適合我這種動作慢的人！吸附湯汁之後麵條有湯頭的味道好好吃。





附餐飲料紅茶、綠茶、冬瓜三選一，杯墊還是軍徽，很有創意。

紅茶有淡淡茶香喝起來不苦澀，綠茶無糖很解膩清爽，冬瓜茶微甜很解渴。

麗貞館軍事主題餐廳菜單

麗貞館菜單，菜單鮮紅色的，很像公務文件要上報的樣式





這次點了野戰體驗套餐 、雞肉焗烤飯套餐 、美軍顧問豪華套餐 、韓式泡菜部隊鍋，下次想點點看蠔油里肌燴飯和雞腿排套餐



麗貞館軍事主題餐廳-後記

比當兵好吃一百倍。

我當下吃完的想法是這樣，不僅食材用心，老闆的細心和店家的特色都感受的出來，我覺得餐廳不一定要高級，但一定要有特色！

尤其是像這樣子有著獨立特色的店家更為難得。

我很愛這裡的野戰套餐，太好吃了！那牛肉的味道和口感真令人難忘，還好高雄過去很近，價位也很親民。

CP值我認為算蠻高的，吃完只有滿滿的幸福而已

屏東麗貞館軍事主題餐廳

營業：11:00-20:00(週二、三公休)

電話：08-7324554

地址：屏東縣屏東市康定街6號

平均：$250-300 /人 低消$ 70【無刷卡】