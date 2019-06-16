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超萌熊熊融化了！高雄火鍋必點超長肉盤　還有手掌大的牛奶蛤

高雄美食地圖 高雄美食地圖

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋..

點評：海鮮真的多到會怕捏
ETtoday餓勢力

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

文、圖／高雄美食地圖

文青風吹進麻辣鍋裡 打卡餐廳全新標的
招牌超長肉盤 萌翻南瓜牛奶熊 最狂不夠還要最萌

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

愛食鍋麻辣鴛鴦鍋是高雄地區2018年新竄起的熱門火鍋品牌。在餐飲一級戰區的裕誠商圈開第一家店，一推出造成轟動火速搶佔市場；第二家新田店緊接著開了，前進到南高雄的漢神商圈再下一席。

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

▲新田店內裝走文青咖啡館風格的愛食鍋，看似有點跳tone，但正好符合網美風打卡的年輕潮流，重點是這兒的麻辣火鍋湯頭作法很堅持正統。

愛食鍋共有麻辣、養身、南瓜、原味四種湯底口味，其中最具代表性的四川麻辣湯底，講究「三香三椒三料．七滋八味九雜」。堅持選用來自四川當地的乾貨，精心調配數十種藥材食材，還派師傅到四川去實地學製，細細琢磨出這道辣得很舒服，藥膳飄香、順口又好喝的麻辣湯底。

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

除了真功夫湯底及超級視覺長肉盤，還有超萌熊熊陪吃鍋！

(攝影：阿雄 ／ 文字採訪：伊娃 ／ 高雄美食地圖版權所有）

◆ 超長浮誇肉盤 堪比茱莉亞勞勃茲44吋長美腿

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

是說愛食鍋到底是有什麼厲害的？能讓大家如此痴狂？Well, 當我看到服務人員用很帥氣的姿勢，呈上很霸氣的超長肉盤時，瞬間令我點頭如搗蒜，懂了。這麼說好了。茱麗亞羅勃茲在《麻雀變鳳凰》裡有句經典台詞：「我有說過我的腿長有44吋嗎？」44吋就相當於112公分。這愛食鍋的肉盤就差不多有茱莉亞勞勃茲的招牌美腿那麼長、那麼浮誇。只能說美腿人人愛，浮誇又霸氣的擺盤同樣人見人愛。

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

▲綿羊梅花豬、雪花牛、以及無骨牛小排，每盤大多都有23~25片，份量很夠。

也不只是噱頭夠或視覺效果佳，愛食鍋的肉質都很有水準。不論豬牛肉品，都是肉質香甜、油花潤口、軟嫩無比。特別是入選全球最美味豬肉排行榜的匈牙利國寶頂級綿羊豬，肉質軟嫩致極，輕涮數秒即可以食用，微粉色的8分熟最完美，堪稱是火鍋新寵。

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

▲一片片依序夾入鍋裡焯煮時，我有種參加大胃王比賽消滅肉片的錯覺，娛樂感十足。

◆ 酸菜鍋底

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

麻辣鍋好夥伴～ 吃了夠味麻辣鍋來配個夏天最開胃的酸菜鍋，酸味自然、平衡口感解膩夠勁！

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

◆ 鮮嫩啵啵雞鍋 99顆蛤仔 REMIX 跑山雞 共譜雙鮮新曲

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

這是一種很美妙的結合。跑山雞肉配上幾乎有手掌大的牛奶蛤11顆，再加文蛤88顆，而且都是保證新鮮的活體文蛤，這樣一鍋鋪好鋪滿一上桌，就已經人開始口水分泌。

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

▲超大顆的牛奶蛤，外殼帶有漂亮的灰白色澤，肉質特別飽滿肥美，風味濃郁極了。

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

▲快快快！快點滾起來！看著滿桌的蛤蜊一顆顆啵啵啵啵的彈開，實在是很療癒、很暢快。

99顆鮮甜碩大的蛤仔，釋放出海味湯底濃鮮無比，帶著淡淡蒜頭香氣，這樣的湯讓人可以連進好幾碗。

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

跑山雞也非等閒之輩。和蛤蜊們攜手共浴之後，肉質竟然軟嫩有如田雞腿般令人驚艷。不論是新疆孜然羊大骨或鮮嫩啵啵雞，都有搭配肉盤、海鮮、鮮菇和蔬菜等多種拼盤組成套餐方案，更方便顧客依人數多寡做選擇。

◆新疆孜然羊骨鍋底

羊骨味甘、性溫，富含骨膠原，對補腎、強筋骨、治療虛勞等都具有相當明顯效果。

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

愛食鍋的「新疆孜然羊骨鍋」，選用帶骨髓帶肉的粗厚羊大骨，根根肉厚骨粗。用上20多種的中藥材，細火慢燉，湯汁漂浮淺淺一層油，但喝來竟是肥而不膩的順口，完全沒有腥羶味。容易手腳冰冷的誰誰誰啊，快來愛食鍋進一碗避寒溫補的羊肉湯吧！能在主打鴛鴦麻辣鍋的火鍋店裡，出現這味新疆孜然羊大骨湯，讓火鍋餐聚多了更多不同的選擇。

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

▲直接整支大骨抓著啃，只是最標準的吃法，豪邁、很有快感。肉啃完，還沒完。舀些許羊肉湯注入大骨裡，取吸管略略攪翻，然後就能吸到這珍貴稀少的羊骨髓了，這才是最內行的吃法。

◆ 生食等級海鮮大拼盤 食材太猛不吃哪對得起自己

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

羊大骨、嫩雞啵啵、超長肉盤接連著上，已令我目眩神迷，再來這盤超猛的豪華海鮮拼盤，我是否該開始擔心痛風的問題。

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

▲霸氣豪華海鮮拼盤，食材更上一層樓。

波士頓龍蝦、藍鑽蝦、鮑魚、生牡蠣、中卷、草蝦、淡菜、牛奶蛤、扇貝、鯛魚片、北海道干貝，滿滿的新鮮食材，幾乎都是生食等級，都只需要稍稍川燙就可以吃了。

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

▲不論羊大骨或嫩雞啵啵鍋的套餐組合，都可以搭配海鮮拼盤，走一種海陸雙拼的霸氣吃法，超讚。

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

▲套餐加附鮮菇拼盤與蔬菜拼盤，高麗菜、野蓮、青江菜、木耳、南瓜以及多種菇類，營養更均衡。

愛食鍋從經典的鴛鴦麻辣火鍋出發，順應節氣推出新疆孜然羊大骨鍋與嫩雞啵啵鍋兩款暖冬滋補聖品，難怪受到老饕食客們的熱愛。

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

貼心多樣的辛香味與調醬料，喜歡怎麼配都隨意，還有免費招待的小菜，無限續加的鴨血豆腐鍋底，用細心與貼心，征服顧客的心。

▲▼高雄愛食鍋麻辣鴛鴦。（圖／高雄美食地圖 提供）

愛食鍋麻辣鴛鴦

新田店
地址：高雄市前金區新田路252號
電話：07-2210288
營業時間：平日17:30-01:30 / 假日11:30-01:30（最後收客時間 24:00）

裕誠總店
地址：高雄市左營區裕誠路297號
電話：07-5585811
營業時間：平日17:30-01:30 / 假日11:30-01:30（最後收客時間 24:00）
消費方式：用餐時間二小時／酌收10％服務費／每桌低消688元

高雄美食地圖
作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁部落格

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