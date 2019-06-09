吃得到限量版旭蟹！高雄超浮誇涮涮屋　飲料、冰淇淋任你續

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點評：好多肉！！

文、圖／高雄美食地圖



牛豬雞鴨 高品質肉肉吃到飽

期間限定 肉控們快快吃起來吧！

平日期間限定肉肉吃到飽套餐（6/1～6/30）

$499吃到飽：安格斯培根牛、台灣黑毛豬、宜蘭櫻桃鴨及黑羽雞肉捲四種肉肉任意點！

$399吃到飽：黑羽雞肉捲

基本湯底為和風昆布或田園蔬菜任選，也可免費升級四川麻辣、蒙古蒜香或起司牛奶湯底任選喔！2人都點吃到飽餐再送一份蔬菜盤。另外，飲料吧冰沙冰淇淋，都無限享用！

活動期間店內用餐打卡，每個人送一尾超大的天使紅蝦，雞鴨牛豬海鮮全部一起享用囉～

什麼叫做霸氣

旭蟹 龍蝦 和牛 一次全吃就叫霸氣

快用龍蝦海鮮極品肉肉犒賞自己





鼎食三人海陸套餐共有3大類，分別是海鮮盤、肉盤、配料菜盤。在這澎湃飽滿的海鮮拼盤當中，最搶眼的就是中間這一身橘的傢伙－野生超大旭蟹。





▲鼎食三人海陸套餐，套餐價3980元。

深海超大旭蟹 怎麼給人一種卡通趣味的感覺







全身鋪平幾乎一個成人臉型大小的超大旭蟹，有人形容說很像戰車，我怎麼看都覺得牠很像卡通漫畫裡面跑出來的，樣子有點可愛ㄟ。





旭蟹其實主要棲息在較深的海底，因為捕捉不易所以格外量少珍貴！它的殼薄肉多，最重要的是它口感很鮮甜，肉質細緻絲軟，一定要試試看。

主角也可以換人當 貝里斯龍蝦也想登場







貝里斯龍蝦是比較常聽到吧？但可也是屬於珍珍貴貴的頂級龍蝦。貝里斯雖然是活凍進口，蝦肉依然保持著鮮脆甜口，而且肉質屬於比較扎實細緻的，讓人很難抵擋不住它的魅力。

霜降牛肉 巧克力和牛 逮丸黑毛豬 極品肉肉一盤盤



海鮮盤厲害，肉肉盤也不簡單。除了有舞古賀招牌的1855 Prime霜降牛肉9盎司，還有很可愛名字的巧克力和牛6盎司，也不會忘記愛吃Ｑ軟豬肉的朋友們，所以備上了台灣黑毛豬裝拼肉9盎司，這分量滿多的呢。







▲1855 Prime霜降牛肉（9盎司）。這款肉不需多說，一直是經典選項，肉質結實又鮮嫩，筋脂分布均勻，不油不膩得超好吃。







▲巧克力和牛（6盎司）。巧克力和牛真的是用巧克力餵養的，肉質上乘微甜，它可是牛肉品市場上的奢侈品等級。







▲台灣黑毛豬裝拼肉（9盎司），台灣黑毛豬的油花分布很均勻，特別軟嫩多汁。







有海鮮有肉，少不了手工鍋料拼盤，再加2份菜盤、3份附餐，整個套餐吃下來是既營養均衡又霸氣八方呢～最近何時還能去吃大餐啊？ 那個誰誰誰快點約啦！





美國1855牧場 Prime極品牛肉Ｘ浮誇系蝦魚貝蠣 鮮美滋味勾人靈魂出走

▲擺好擺滿一次全上！龍蝦、天使蝦、草蝦之蝦軍列隊抄上路，生蠔、蛤蜊走下路，鯛魚片殺進中路，「舞古賀涮涮屋」這澎湃痛風海鮮滿盤，誰敢來戰？

火鍋各有其派別，「舞古賀涮涮屋」選擇以「痛風系╳浮誇系」切入市場，所推出的「痛風蝦爆套餐」，堅持讓顧客以最親民的價格享受最頂級的肉品與海鮮，讓人輕輕鬆鬆爽吃極品肉及海鮮！

▲饕客嘴再刁都不怕，「舞古賀涮涮屋」嚴選各種海鮮食材，以及美國1855 Prime級肉品，還可以拿菜換肉，堪稱肉肉控的天堂。

1855 Prime級肉品

是肉質滋味更優於一般牛肉的承諾！每一階段都經過嚴格品質控管，牛肉都經過重要階段熟成。因此肉質更軟嫩、牛肉香氣與風味更濃郁！（攝影：阿雄／文字採訪：伊娃／高雄美食地圖版權所有）

▲圓木斷面鋪拼成高牆，挑起十足霸氣高貴，溫暖的燈光則令人感到舒適放鬆，活龍蝦水族櫃大辣辣展現所謂的新鮮。

▲室內用餐空間乾淨寬敞，沙發區的座位坐起來舒適柔軟。

▲自取區備有醬料、冰品、飲料任君挑選。

「舞古賀涮涮屋」的鍋底湯頭共有6種，包括和風昆布、田園養生、四川麻辣、蒙古蒜香、牛奶起司以及韓式泡菜等，選擇算是滿多的。套餐指定搭配和風昆布與田園養生這2種湯底，也可加價每鍋80元升級另選其他4種風味。

▲蒙古蒜香用了枸杞、紅棗、蒜苗、蒜仁、草果及孜然等數種中藥，辛香清甜又養生；四川麻辣有辣度，順口，有燈籠椒、乾辣椒、八角等多種四川辛香料和中藥材，辣油飄香，入口微麻不嗆。





▲素白的奶色鍋是牛奶起司，鍋邊鋪附一整片起司，融進湯底後奶香更濃郁。

這裡不全然要大吃特吃豪華餐！喜歡一人一鍋、或享受個人用餐的，也有個人套餐！

▲單人套餐：包含高品質肉盤、和風湯底 （可加價換口味）、菜盤、麵或飯、附餐等。

▲Prime頂級牛小排套餐搭配加價80元升級四川麻辣湯底 。牛小排肉質口感軟嫩多汁，略帶嚼勁！

▲Prime美國霜降牛套餐加價80元升級蒙古蒜香湯底，霜降牛肉鮮甜美味、肉汁四溢！

痛風系╳浮誇系雙主修 超狂妄海陸套餐霸氣開嗑

▼江湖人稱的「痛風蝦爆套餐」究竟有什麼名堂？

好的，老師來為您介紹一下本痛風系的選修內容。「痛風蝦爆套餐」雙人套餐，有主海鮮食材三選一，貝里斯大龍蝦1隻、波士頓龍蝦1隻、或是手臂大海虎蝦4隻。然後標準配置天使紅蝦2隻、自然小草蝦1份約16隻、生蠔2大顆、蛤蜊約6顆、鯛魚片約5片，還有兩大盤肉盤，分別是安格斯培根牛6盎司，以及台灣黑毛豬6盎司，最後是新鮮蔬菜盤2份，以及白飯或讚岐烏龍麵或王子麵與雞蛋的附餐2份。這樣全部吃飽飽兩人價1980元，多人聚餐則可以搭配加點些單點食材就無比豐盛了。（套餐內搭配之海鮮蝦貝類食材，會因應季節性稍有調整品項或數量，但保證樣樣都是精選新鮮美味。）

▲沉到端不起卻也不願放下的「痛風蝦爆套餐」海鮮拼盤，可能要用生命去品嘗。

▲喜歡哪種龍蝦呢？貝里斯或是波士頓？（說得好像很熟，其實根本很難得有機會吃過。）貝里斯是活凍進口，肉鮮脆口；波士頓則是活體現宰，就從剛剛進門大廳的水族缸裡撈起直接處理。

▲貝里斯龍蝦切成兩半，除了煮起來方便，看起來更令人亢奮，讓人迫不急待想吃那飽滿澄黃的蝦膏。

▲貝里斯龍蝦「上半身」既已失守，接著轉攻「下半身」實不為過。龍蝦肉怎麼會這麼好吃啊？又脆又軟又嫩，細細咀嚼時在口中持續釋放甜味，而且份量超多，非常令人滿足。

▲草蝦個頭雖然不大，但肉質非常彈牙！因為是嚴選採用自然養殖法的小草蝦；至於生食級的天使紅蝦，微微燙煮到蝦身變彎就可以取出食用了，肉清脆入口卻又軟綿，甜味無法擋。

▲生蠔的殼都徹底清洗過，放心煮進火鍋裡吧！只要涮一下下就好，這可都是生食等級的新鮮肥嫩呢！

▲特選大Size的活蛤蜊，兩側肉膜狀的小氣室吸飽湯汁，吃起來非常肥美濃郁，但請先做好被爆汁燙嘴的心理準備。

▲左邊油花分布均勻的是台灣黑毛豬，軟嫩多汁；右邊則是安格斯培根牛，肥瘦分明嫩口極富彈性。

▲配菜橘黃綠白的顏色配搭，方與圓造型，整體看來很有美感。（美感不能吃，但沒有美感不想吃。）

堅持使用當季新鮮自然健康的蔬菜瓜果，天天產地直送，將加工火鍋料的比例降到最低。特選高山高麗菜、高山大陸妹、金針菇、紫洋蔥、大黃瓜、玉米、芋頭、凍豆腐、手工生豆皮等，配著海鮮肉肉讓口感營養都均衡。最可愛的是主動提示大家，嘿！菜菜可以換肉肉喔〜如果真的不想要菜盤，別客氣就請店員幫你換成黑毛豬或培根牛吧。

海鮮如果爆盤，肉將積塔成山。

「舞古賀涮涮屋」還有一絕，肉塔山重奏套餐。日本A5宮崎和牛、極黑美國和牛、雪藏豬梅花此3選1；Prime牛小排、霸王牛、松阪豬此3選2，份量各為6盎司。

▲肉塔山重奏雙人套餐，是依照所選肉品單價組合，價格約落在1580〜2950元之間，如此肉肉軍陣仗驚人，6大嚴選夢幻肉品高級到翻。

▲Prime翼板霸王牛，肉汁飽滿肉質滑嫩。

▲附證明書的日本和牛之首-A5級宮崎和牛，油脂豐富細膩，軟嫩到升天，果然是天下第一。

▲爆滿的痛風套餐與頂級和牛肉品，龍蝦現點現宰新鮮現吃，扇貝嚴選北海道生食級，就連牛肉的等級也都是星級名廚指定百年品牌1855的頂級牛肉，「舞古賀涮涮屋」的確夠狂，痛風系╳浮誇系歡迎海鮮控肉肉控同學來選修喔〜

舞古賀涮涮屋

地址：高雄市鼓山區華榮路50號

電話：07-552-9397

時間：週一～週五 11:30～15:00；17:30～22:00 週六及週日 11:00～22:30

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作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁、部落格