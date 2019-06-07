只要10元！高雄超人氣正牌白糖粿　記得要拿號碼牌別傻排隊

點評：在台北還真的是到長大才知道有這種零食呢！

文、圖／橘子狗愛吃糖

「白糖粿」是我從小吃到大的街邊美食，10塊錢、20塊錢就有大滿足的小確幸，但這幾年我才知道，原來只有南部才吃得到這一味，中北部對白糖粿聞所未聞，這幾年越來越多人到南部旅遊，每每假日都能看到白糖粿攤前總是大排長龍，高雄有兩家白糖粿很受歡迎，這天到高雄就特地過來試試【正牌白糖粿】60年的風味。

白糖粿是從南台灣習俗衍生的小吃，七夕傳統習俗以白糖粿來祭拜七星娘娘，希望能求得好姻緣，由於香甜酥Q，所以早年一直都深受女孩子的喜愛。每到下午一點半，自強三路跟興中二路口就會看到這家【正牌白糖粿】站滿客人，網路GOOGLE評論511則依舊有著4.5的超高分，也難怪有生意可以這麼好！

我還看了下手機的時間確認一下，這天明明是平日下午人潮還能這麼誇張也很厲害。雖然一樣都在南部，可是台南跟高雄的白糖粿吃起來其實還是相當不一樣，在地據說已經開了60年的時間，歷久彌新的老味道，每到下午或傍晚下課下班肚子餓

就是會想買個油煎或炸的點心來裹腹解饞，如果我家附近有這麼一家我可能也會常報到！來到攤位前不要問太多，「先去拿張號碼牌」再說，是的，這裡是不用排隊也不用先點餐，拿到號碼牌隨意站等待叫號，等叫到你再開始點，妙的是這邊並不只賣白糖粿，

兩個大油鍋炸個不停，檯子上也堆滿各種炸物，但都是店家幫你夾（自己別動手）。

賣的品項不能說很多，但比我預期的還多，還有甘梅薯條、芝麻球、芋粿、蕃薯椪等等，而且價格都很便宜，才10元到15元而已，怪不得人可以連平日都多成這樣。

【招牌白糖粿 每塊10元│芝麻球 每顆10元│芋巧粿 每塊15元】



白糖粿其實都是很便宜的小吃，但跟我們台南一樣都賣10元，但高雄這個好大一塊，拿在手上就能感覺到紮實的厚度，外層麵衣也有點厚度，但咬起來非常香酥又不油膩，

特別的是這邊能選擇要沾哪種糖粉（原味／芝麻），我還蠻推薦芝麻糖粉的味道更好，裡面是非常紮實的Q黏口感，很像是咬整塊麻糬那樣，份量非常實在，10元相當超值！





「芝麻球」的話也讓我很喜歡，夠大顆咬開是甜香的芝麻餡，只是別太趁熱吃，真的會相當燙口，只要10塊錢真的很便宜；最後是「芋巧粿」，雖然也是蠻大塊的

不過吃起來就像是鹹酥雞攤買到的那種芋粿巧，不會不好吃但就是沒有太特別。（PS.其實現場看蠻多人都有買甘梅薯條的，有興趣的下次也許可以試試）

買完以後才發現，似乎同一條自強三路上有家叫正牌，有家叫老牌，都是白糖粿老店，但不少高雄網友都說，在地人比較推薦常買的是這篇介紹的「正牌白糖粿」，雖然我是誤打誤撞，不過正牌真的是便宜又好吃，很推薦有到高雄可以過來試試。只是網友也說最近這家排隊的人有越來越多的感覺，所以要先留點時間耐心等待囉！

正牌白糖粿 高雄苓雅區



◎地址：高雄市苓雅區興中二路106號

◎電話：0958-226729

◎營業時間：01:30Pm-10:00Pm

◎交通提醒：無鄰近捷運站，無店休日

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