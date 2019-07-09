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老媽炸雞酥脆入味！陽明山,凱莉餐廳　還有大片草原可以野餐

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：很適合一家人一起去餒～
ETtoday餓勢力

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

文、圖／飛天璇

這天和朋友一起到陽明山的「美國度假村」度假，隔天中午就在「美國度假村」裡面的「凱莉餐廳」解決，原來「凱莉餐廳」也是「美國度假村」旗下的產業，從「美國度假村」步行過來不到3分鐘，真的很近，而且旁邊還有一個停車場，對開車族來說也很方便！

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

路口就有可愛的指示牌，看到「凱莉餐廳」四個字覺得很有親切感，因為我的英文名字就叫Carrie啊！（和餐廳那個Cary發音是一樣的！）

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

「凱莉餐廳」是由美軍宿舍改建的，外觀就是一棟平房，很居家的美式風格，門口還有小庭院，那個紅色的小郵筒特別可愛！

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

據說門口這車子和摩拖車都是老闆本人的收藏，和建築物本身的風格很搭，難怪網美也很愛來這裡拍照！

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

「凱莉餐廳」的空間不算大也不算小，裡面是很簡單的美式裝潢，而且還有一個小舞台，據說假日有時候也會有live band的演出。感覺也是一個可以提供聚會場所使用的好地方！

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

還有收藏NBA的籃球（球上面有好多名人的簽名耶！可惜我都不認識！）

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

Menu主要以提供美式餐點為主，一般常見的早午餐、漢堡、義大利麵和薯條都有，而且還有甜點和飲料！

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

夏威夷早午餐＄228元，這個供應時間只到12點哦！很傳統的美式早午餐，有附生菜沙拉、法式吐司、炒蛋、培根和火腿。有人知道法式吐司起源於哪一個國家嗎？不是法國而是美國哦！會叫法式吐司的原因是因為當初發明的人叫French，所以才會取名為French toast！以致於一般人都會以為法式吐司是來自於法國呢！

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

凱莉炸雞 $238元，這份是套餐，有附沙拉和薯條，也有單點的選項，3支炸雞只要$228元！這個麵衣非常的酥脆而且充滿香氣，炸雞吃起來很啾西，而且雞肉很入味，這個大人小孩都很愛哦！

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

老媽炸雞＄228元，這個真的有「老媽」的味道耶！我媽在家自已炸雞都是這樣炸的，雞肉先醃漬過後，外皮裹上太白粉，非常的香酥好吃！「凱莉炸雞」和「老媽炸雞」最大的不同是兩種的麵衣不太一樣，凱莉炸雞就是美式作法，而老媽炸雞比較像台式作法。我個人是比較喜歡老媽炸雞，因為它是我記憶中的味道啊！而且老媽炸雞吃起來也比較啾西入味，口味偏重哦！

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

酥炸雞柳條＄168元，這個也是炸的很不錯，外皮呈現金黃色，而且瀝油的工作做的很好，所以吃起來不會有油膩感！

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

主廚手作夏威夷牛肉漢堡＄248元，到了美式餐廳不吃漢堡好像到了鼎泰豐不吃小籠包一樣讓人寂寞！

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

還沒拍完小櫻桃的小手手就迫不及待過來了，真是～欠打！

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

芝加哥白醬培根筆管麵＄238元，這道很好吃哦！醬汁有收乾，而且麵條帶點麵心，吃起來是略帶彈牙的！再加上培根和乳酪提味，很濃郁又很好吃，我們後來又續點了一盤。

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

紐約小印度咖哩香飯＄268元，以薑黃飯為基底搭配印度咖哩，這道看起來雖然賣相有點普通，不過據說味道是很不錯的哦！

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

蜂蜜奶油鬆餅＄128元，很簡單的美式pancake，上面有一陀奶油，很邪惡又很迷人的美味呀！我們這天8大1小吃了一整桌，以台北特別是陽明山地區來說，餐點價格還滿平易近人的，也難怪生意會那麼好！

▲凱莉餐廳。（圖／飛天璇提供）

「凱莉餐廳」除了用餐氛圍很好，而且建築物又很有特色，所以吸引很多附近住戶和觀光客用餐，這天假日早上幾乎整個客滿！後方還有一大片草皮可以跟餐廳借野餐墊來這裡用餐哦！而且還有兒童遊戲器材，真的是陽明山很棒的一間美式餐廳！

凱莉餐廳

地址：台北市士林區凱旋路61巷2弄2號
電話：（02）2862－3232
營業時間：11：00～17：30（星期四公休）

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
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關鍵字： 飛天璇 達人美食 美食情報 台北市美食 陽明山美食 凱莉餐廳 美式餐廳

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