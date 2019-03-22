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排隊才吃得到！南投古早味肉圓店　搭配大骨湯超對味

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

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▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）

文、圖／飛天璇

讀書時代很常來水里，因為離家不算太遠，常常是一群人假日不知道去哪殺時間的好地方。而且水里又有二坪頂的枝仔冰可以吃，當時最常吃的套餐就是：董家肉圓＋二坪頂枝仔冰。不過自從來台中之後，反而比較少往南投跑了，一有時間就想出國，不然就是帶小櫻桃回阿嬤家躲避假日台中的觀光人潮。

▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）

▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）

一般人應該都有聽說「董家肉圓」在南投水里有三間店，分別由三兄弟獨立經營，營業的時間也很妙，都只差十分鐘。

這天從「烏松崙」賞梅結束之後，阿泰載我們到水里吃肉圓。原本打算吃的是「傳奇肉圓」，不過因為它沒營業所以後來來吃這間「董家肉圓」（三哥的店）。我記得當年來水里的時候吃的那間是位於轉角的店，問了阿泰才知道，轉角那間是（二哥的店），然後四弟的店最大，是一間透天厝。

▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）
▲「董家肉圓」（三哥的店）環境還滿普通的，就是一般的小吃店，平日下午生意還不錯。

▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）

▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）
▲「董家肉圓」的肉圓是用低溫油浸泡，這樣的肉圓比較偏軟嫩的口感。

▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）
▲這種粉紅色的醬汁＋醬油也是醬料的一絕，濃濃的古早味，真不虧是50年的老店啊！

我發現呈裝肉圓的碗也很吸睛，現在肉圓店多改為美耐皿的碗裝，很少用這種藍色彩繪的磁碗了。

▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）
▲50年老店不乏許多報章雜誌和電視台來採訪報導。

▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）
▲牆上還有教人家吃肉圓的方式，記得吃完皮之後把料留下，然後再加大骨湯，才是正宗的吃法哦！

▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）
▲辣椒辣的很認真，我有被他的辣度嚇一跳！

▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）

肉圓（2顆） ＄60元，阿泰問我們要吃一顆還是兩顆？大部份的女生都說一顆。我很堅定的說我要兩顆。拜託～我從小在肉圓之鄉─彰化長大的的捏，吃肉圓就是要認真吃啊！這種小肉圓都嘛是直接來兩顆的啊！

▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）
▲外皮算是很薄很嫩帶點透明感，吃起來軟Q軟Q的，算是一般最常吃的肉圓口味。

▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）

內餡就是豬肉和筍丁，豬肉有醃漬過，還滿入味的，而且筍丁也輕脆。最重要的是它的醬汁，使用了糯米磨製而成的米醬，再加上醬油，好吃入味不死鹹。

▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）

▲▼董家肉圓。（圖／飛天璇提供）
▲招牌吃法別忘了留下一點餡料再加大骨高湯，這樣才叫專業。

二哥的店

地址：南投縣水里鄉民族路342號
電話：049─2771157
營業時間：2：10開始

三哥的店

地址：南投縣水里鄉民生路275號
電話：049─2773030
營業時間：2：20開始

四弟的店

地址：南投縣水里鄉民族街205號
電話： 049-2770355
營業時間：2：00開始

飛天璇
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關鍵字： 董家肉圓 飛天璇 達人美食 美食情報 南投美食 南投肉圓 肉丸

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