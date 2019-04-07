爽玩澎湖！3天2夜行程懶人包公開　邊喝咖啡邊賞無敵海景

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：每年花火節必報到，今年我還要再去一次澎湖玩！

文、圖／飛天璇

暑假快到了，很多人開始計畫到澎湖旅行，這篇整理了澎湖3天2夜行程規劃懶人包。包括機票、住宿、美食、景點和伴手禮推薦，提供給有計劃要到澎湖旅行的朋友哦！

Day1：台中（or其他機場） → 澎湖馬公機場 → 鮮食堂海鮮蒸鍋（晚餐） → 2019澎湖國際花火節 → 和田大飯店（夜宿）

我們這次是從嘉義水上機場搭機，整個航程實際飛行時間只要15分鐘，快到我們來不及喝飲料就要準備下飛機了。距離上次來澎湖至少有10年了，澎湖你好，好久不見！

在澎湖的兩天一夜我們都住在這間「和田大飯店」，隔壁就是全家便利商店，位處於馬公市中心地帶，地理位置還不錯哦！Check in之後先在房間稍微休息一下，剛好從房間看到窗外的日落，忍不住拿起相機拍了幾張照。

和田大飯店

地址： 澎湖縣馬公市民權路2號

電話： 06－9263936

稍微休息過之後，我們步行出去吃晚餐。這間「鮮食堂海鮮蒸鍋」的東西真的都很新鮮好吃，寫文的時候google了一下才知道原來「食尚玩家」也有來採訪過，滿足啊！我們這天總共10幾個人一起用餐，點的東西有點多，平均一個人不到＄800元，其實真的滿OK的啦！

鮮食堂海鮮蒸鍋

地址： 澎湖縣馬公市仁愛路81號

電話： 06－9267843

營業時間：17：30～23：30

2018澎湖國際海灣燈光節

晚餐過後我們步行到海邊觀賞「2018澎湖國際海灣燈光節」，這真的是巧遇，原本不在行程裡的耶！只能說現場超美！我用小相機勉強拍了幾張照片，效果沒有現場親眼看到的漂亮，不過我也盡力了。不過等你看到文章的時候，「2018澎湖國際海灣燈光節」已經結束了，想要看的話明年請早哦！

觀音亭

地址： 澎湖縣馬公市介壽路7號

終於又回到飯店了，我的房間是三人房，還滿大的，雖然設備不是很新穎，不過我看Agoda上面的房價也不貴，CP值還滿高的哦！

Day 2：和田大飯店（早餐） → 南寮古厝 → 南寮風車有機農場DIY美食（午餐） → 摩西分海→ 海漂物實驗室 → 菓葉灰窯 → 肪片龜與炸棗手作體驗 → 及林春咖啡。林投公園沙灘→ 島夫島食（晚餐） → 宵夜鹽酥雞 → 和田大飯店（夜宿）

「和田大飯店」是沒有提供早餐的，不過check in的時候會給＄100元的全家便利商店現金券，隔天早上自已到便利商店買想吃的東西。我們因為連續住兩晚，所以有兩張＄100元的現金券。

澎湖的隔天，我們來到「南寮風車有機農場休息站」，這裡可以體驗自已磨豆漿和炒花生哦！我們幾個都市人，第一次體驗磨豆漿和炒花生，可能不是很專業，不過還滿好玩的，而且還可以品嚐自已手工DIY辛苦磨出來的豆花。

我們午餐也是在這裡解決，簡單的在地美食，有飯也有麵，就很正常的家常料理。吼～終於有一餐不是吃爆表了。

南寮風車有機農場休息站

地址： 澎湖縣湖西鄉南寮村200號

營業電話： 0921291647

位於「南寮風車有機農場休息站」旁的「南寮社區」是2017年全球百大綠色旅遊地，居民利用很多廢棄的東西將小村子重新改造，是一個很適合散策的地方。

南寮古厝

地址： 澎湖縣湖西鄉南寮村200號

電話： 0921291647

午餐之後我們來到「摩西分海」，「摩西分海」位於「奎壁山地質公園」內，這也是我此行很期待的景點。不過這特別自然景觀可不是想看就可以隨時看的到，所以提醒在出發之前先上網查一下潮夕表，精準的捉好時間才不會白跑一趟哦！

奎壁山地質公園（摩西分海）

地址： 澎湖縣湖西鄉北寮村奎壁山

電話：06－9216445

營業時間：視當天潮夕

中間還有一些空檔，導遊臨時加碼帶我們到一個私密小景點「菓葉灰窯」。石灰窯是早期澎湖很重要的傳統產業，隨著石灰窯變成夕陽工業，「菓葉灰窯」一度荒廢了很多年。還沒修復前的「菓葉灰窯」就像是一座頹圮的城堡，政府於2015年進行拆除修復之後，現在成為澎湖很多重要文化遺產。

菓葉灰窯

地址： 澎湖縣湖西鄉菓葉村南邊海岸

電話： 06－9261141

「O2 Lab 海漂實驗室」距離「菓葉灰窯」並不遠，它是一個很特別的景點，海漂物實驗室收集了各種海漂物，使其再利用變成有價值的藝術品。裡面就展示了很多漂流物回收再製的產品，有的有提供販售，有興趣的人可以選購一下，也給為這塊土地做事的人一些鼓勵。

O2 Lab 海漂實驗室

地址： 澎湖縣湖西鄉菓葉村160-2號

營業電話： 0931061169

接著又是一個DIY行程，這天的我們好賢惠！我們做了麵龜和炸棗，過程大概一個多小時，現場都有老師教導，其實沒有想像中的難，而且還滿好吃的說。

澎福古棗味

地址： 澎湖縣湖西鄉157之3號

電話： 06－9922422

營業時間：09：00～18：00

又是一個超棒的行程，總是有機會可以喝杯咖啡這樣！「及林春咖啡館」就位於澎湖林投公園內，是當地頗為著名的咖啡館，戶外座位區更是坐擁無敵海景。喝喝咖啡、踩踩細沙、聽聽浪聲、看看夕陽、吹吹海風，覺得人生其實很簡單，這正是所謂：知足常樂啊！

林投公園x及林春咖啡館

地址： 澎湖縣湖西鄉林投村1~3號

電話：06－9923639

營業時間：週一至週日10：00～19：00

晚餐來到這間彩色貨櫃車餐廳，它的名字叫：島夫島食（扛棒上面的字實在是有點看不清，所以我們一群人猜店名猜了好久）不過可能是因為我們一群人太龐大了，所以等待時間稍微有久了一些，還好口味確實還不錯，建議有時間等待的朋友再前往哦！

島夫島食

地址： 馬公市鎖港里澎南圖書館對面

電話：只提供粉絲頁預約

營業時間：17：30～21：00（週一週二公休）

終於又回到「和田大飯店」了，因為感冒的關係所以體力真的不太好，再加上隔天是一大早的班機，所以我很快的洗完澡就秒睡了。結果其他人居然在lobby又買了鹹酥雞吃！

阿梅鹹酥雞

地址： 澎湖縣馬公市三多路200號

電話：06－9267655

營業時間：18：00～23：30

Day 3：文康早餐街 → 篤行十村 | 張雨生故事館＋潘安邦紀念館 → 京典粵菜海鮮館（午餐） → 澎湖家竹黑砂糖冰 → 馬公機場 → 台中

因為班機的關係，所以第三天我先從澎湖搭機回台中，其他人繼續留在澎湖，當天再搭乘傍晚的班機回台灣，所以以下的行程和照片由旅伴愛吃鬼芸芸提供。

美好的一天，當然從早晨開始！我們直接從澎湖和田大飯店散步到文康街覓食，文康街就是傳說中的澎湖早餐街，一個早上吃個四五攤還好而已，很正常！算算也只有二信飯糰、擱再來小吃部、鍾記燒餅、益豐豆漿店 、王大可咖啡而已。不多不多，還不用出動到胃散！

本來只是打算散步吃個早餐，怎知吃完早餐之後直接被帶到篤行十村，連相機都沒帶耶我！這兒有知名的張雨生故事館、潘安邦紀念館，以及文創旅宿貳拾貳隱巷。正好張雨生是我很熟悉的歌手，小時候買了好多他的專輯，參觀起來格外有感觸，英年早逝，天妒英才，可悲可嘆！

篤行十村、張雨生故事館

地址： 台灣澎湖縣馬公市新復路2巷22號

電話： 06－9260412

營業時間：08：00～12：00、14：00～18：00

澎湖浮誇一哥不是叫假的，一聽到我們準備離開篤行十村馬上說要帶我們去吃午餐！自從第一晚給我們大量的海鮮攻擊之後，聽到澎湖一哥的名字我們就會害怕，但澎湖一哥決定在我們離開澎湖前繼續帶我們到非常厲害的海鮮餐廳用餐！我們明明早餐還在肚子裡撐著，還是忍不住一口口的把海鮮們都塞進肚子裡，這麼好吃的海鮮，回台灣吃不到了怎麼辦？

京典海鮮餐廳

地址： 澎湖縣馬公市臨海路1-2號

電話： 06－9277332

營業時間：11：30～14：00、17：00～21：00

大家一直哭著好飽啊、好飽啊！ 澎湖浮誇一哥說：走，飯後吃黑糖冰！我們：好啊！好熱好熱，吃冰去吧！於是，又多了一個行程。澎湖人愛的家竹黑糖冰！

家竹黑砂糖冷飲分店

地址： 澎湖縣馬公市臨海路5號之1號

電話： 06－9276722

營業時間：11：00～22：00

我們去的時候剛好遇到澎湖鐵人三項的比賽，所以機位很滿，回程因為班機時間的關係，我和小兔是飛台中，而其他人是飛嘉義。提醒旺季期間還是要提早訂票才不會因為臨時訂而訂不到哦！

從台灣到澎湖飛行時間不會超過一個小時，真的很近又很方便，而且澎湖不但空氣好，而且風景也很美，食物更是一間比一日美味。這次和一群熟悉的朋友一起放鬆渡假，一點都沒有在工作的感覺，真的覺得很放鬆，大家有機會一定要到澎湖走走哦！