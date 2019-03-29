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彰化人的童年！超人氣古早味八寶冰　必吃圓仔冰、燒麻糬

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：好想吃吃看啊！
ETtoday餓勢力

▲▼ 蕃薯市八寶圓仔冰。（圖／飛天璇提供）

文、圖／飛天璇

只要有到員林，我通常會順路到「蕃薯市八寶冰」吃碗湯圓＋燒麻糬再回家，這樣才是完美的ending。不記得「蕃薯市八寶冰」到底開了多久了，只確定是在我很小的時候就有了，現在只能久久吃一次，回憶一下傳統的美食。

▲▼ 蕃薯市八寶圓仔冰。（圖／飛天璇提供）

「蕃薯市八寶冰」位於員林光明街和惠來街口，離熱鬧的「員林第一公有市場」很近，而且光是這一條路就有很多小吃美食哦！

▲▼ 蕃薯市八寶圓仔冰。（圖／飛天璇提供）

假日來的時候通常生意很好，不過還不至於要排隊，而且因為小吃類翻桌率快，吃不了15分鐘就可以閃人了。對面的「蕃薯市雞爪凍」也是他們家的，如果喜歡啃雞爪凍的話，別忘了順便買兩盒回家當伴手禮。

▲▼ 蕃薯市八寶圓仔冰。（圖／飛天璇提供）

內用有兩個區域，這邊比較小一點，隔壁比較大。

▲▼ 蕃薯市八寶圓仔冰。（圖／飛天璇提供）

▲▼ 蕃薯市八寶圓仔冰。（圖／飛天璇提供）

Menu如上，除了圓仔冰、燒麻糬之外，還有水果切盤和果汁類。

▲▼ 蕃薯市八寶圓仔冰。（圖／飛天璇提供）

這一鍋燒麻糬看起來超療癒的，肥肥胖胖的感覺很好吃。

▲▼ 蕃薯市八寶圓仔冰。（圖／飛天璇提供）

燒麻糬30元

有花生和芝麻口味，如果不知道要點什麼的話，那就點綜合的，每個口味各來一個吧！

▲▼ 蕃薯市八寶圓仔冰。（圖／飛天璇提供）

麻糬很軟Q古溜，有點不好凸起來，要吃之前先均勻的沾抹花生粉or芝麻粉，香氣十足而且非常好吃。我個人比較喜歡花生口味啦！而且芝麻吃起來容易嘴巴黑黑的。

▲▼ 蕃薯市八寶圓仔冰。（圖／飛天璇提供）

八寶圓仔冰30元

如果不是很冷的話，建議還是點冰的好吃！

▲▼ 蕃薯市八寶圓仔冰。（圖／飛天璇提供）

裡面有地瓜、紅豆、綠豆、大豆、Q圓，好像不到8樣吼？不過我覺得料很多，這樣一碗才30元，真的料多實在，剉冰是粗冰哦！吃起來會拷拷拷的，兩個人share一碗就很滿足了！

蕃薯市八寶圓仔冰

地址：彰化縣員林市光明街216號
電話：04－8336345
營業時間：12：00～23：00

飛天璇
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關鍵字： 蕃薯市八寶圓仔冰 飛天璇 達人美食 美食情報 彰化美食 古早味美食

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