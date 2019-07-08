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每日新鮮製作！永和夢幻系「減點糖」　抹茶提拉吃到停不下來

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微..

點評：天啊抹茶！！！！！
ETtoday餓勢力

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

文、圖／萍子

沒想到永和也有好吃甜點店，萍子推薦減點糖Less Sugar，主打減糖甜點對身體好，店內抹茶三重奏、抹茶提拉、抹茶牛奶大推，減點糖低消一杯飲料，挑選京都小山園抹茶製作，店內裝潢粉嫩色調，小小空間，讓少女心大爆發，IG網美打卡甜點名店，頂溪站甜點下午茶推薦，新北甜點、新北下午茶、永和甜點推薦，抹茶控必朝聖，此篇提供減點糖交通、減點糖外帶、減點糖生日蛋糕，新北捷運美食地圖推薦。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

如何造訪減點糖減點糖交通Less Sugar、減點糖捷運？搭乘台北捷運到頂溪站1號出口，步行15分鐘，位於永和保福路二段上，離捷運站有段路唷，才可抵達。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

店面小小的，整大面落地窗，一覽無遺店內減點糖Less Sugar 全景，可見整個粉嫩色系呈現，絕對是會是許多少女喜歡的夢幻色調，少女心大爆發。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

店內座位就一整面靠牆的一人座位區位置，以及兩張2人座位，小巧精緻，若是假日來朝聖，得等候呀。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

周邊可見許多可愛精緻小物，非常療癒，會很好拍照，萍子好喜歡的原子小金剛這裡也有，可搭配甜點拍照呀。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

冰櫃呈現每日新鮮製作的減點糖Less Sugar 甜點，想吃什麼直接點，周邊並販售些馬卡龍、瑪德蓮、手工餅乾。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

餐具餐盤都自取，自助式，所以這裡沒酌收10％服務費。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

減點糖Less Sugar 菜單簡簡單單一張，只列為飲料為選擇，飲料有咖啡、抹茶、茶飲等，價格平均都100多元，蛋糕沒有列在菜單上，是直接到冰櫃前挑選唷，親切老闆娘會特別親切介紹，減點糖低消是一人一杯飲料，用餐限制90分鐘，也提供減點糖彌月蛋糕。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

點了這款：抹茶提拉160元（＋冰＄10元），外觀不討喜，因為看起來一坨坨好像不是很美味，宛如堆疊的組合的抹茶甜點款，光看就很壯觀，讓人好好奇，到底可多美味。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

中間可見有蛋糕為基體，以及滿滿濃郁的抹茶千層捲配上抹茶淋醬、抹茶粉，非常視覺系，整體蛋糕堆疊像山丘，光看很蓬鬆，又帶點厚實扎實外觀，視覺超級吸睛。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

切開可見內層滿滿水果，抹茶搭配芒果組合，好混搭，有巧思組合，一吃驚為天人，讓萍子好愛這一味，小山園抹茶苦帶回甘，加入愛文芒果的果香，上頭還有脆脆的碎餅乾，非常有層次，好好吃，吃完一份還想再來一份阿。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

搭配原子小金剛拍，滿滿元氣，超級有特色。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

這款焙茶莓莓130元，利用焙茶風味茶香，與新鮮藍莓為結合，剛好是藍莓季節，一顆顆飽滿黑到發亮的藍莓搭配碎餅乾，以及鮮奶油組合，激盪出另種蛋糕風味。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

淋上特調過的焙茶醬汁，整體麵包體因奶油多了滑順口感，焙茶非常濃郁，焙茶是低咖啡因，淋上醬汁，很有特色，可想見熬煮得花時間的醬汁，非常用心，萍子覺得此款甜點也很好吃，比較可惜是鮮奶油給太多，太膩了，若不愛吃那麼多鮮奶油的甜點控，可提早先跟店員說，蛋糕體沾著藍莓水果一起吃，酸甜風味，果香與茶香，超級搭，好適合迎接夏天的到來。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

當天老闆娘請吃的抹茶餅乾，抹茶味道厚實，餅乾很脆甜，另款甜點選擇：抹茶四重奏，一上桌，完全吸睛，非常澎湃豐盛，超有視覺感，上頭有可愛的新鮮水果點綴陪襯，主要用京都小山園抹茶，還沒吃就好讓人療癒。切下可見一層層堆疊蛋糕浮誇感，最外層用了鬆軟的抹茶蛋糕做基底，中間則是抹茶慕斯與布丁，還有許多芒果水果果肉、抹茶布丁在其中，QQ彈牙布丁口感，滑潤芳香，每一口抹茶香在口中劃開，非常好吃。（不同天去吃，照片晚點補上）。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

飲料選擇：抹茶牛奶140元，挑選京都當地抹茶粉製作，京都小山園抹茶，苦帶回甘，是這幾年台灣甜點很愛用的抹茶基本款，成本高，抹茶很香濃，店內特別加入點糖，多了甜度，讓甜點抹茶控更愛不釋手。

▲永和夢幻系減糖甜點！抹茶控必吃。（圖／萍子提供）

吃過減點糖lesssugar，萍子好愛，也好感動永和多了這間甜點店，讓人三不五時想吃甜點，就可輕鬆來這裡品嚐！店內甜點，絕對是抹茶控絕對不能錯過這裡超抹的甜點，加上減糖的控糖甜點設計，讓人吃的很安心，又健康，不定期推出許多特色甜點，讓愛吃甜點的饕客，在永和也可輕鬆品嚐到甜點，若店內全滿，建議可考慮減點糖外帶，好滿足，造就永和人的味蕾，快來朝聖吧。

減點糖Less Sugar

電話：02 8231 7605。
地址：新北市永和區保福路二段41號。
營業時間：12：00～20：00。（週一及四公休）

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！
本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。
熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。
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關鍵字： 減點糖 永和美食 美食情報 達人美食 新北市美食 萍子 捷運頂溪站美食

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