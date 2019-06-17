35元就能爽吃！嘉義人氣串燒店　必吃「烤小卷」Q彈又清脆

點評：下班後馬上手刀去吃一波

文、圖／萍子

來到嘉義西區文化路圓環旁的車水馬龍巷弄，萍子推薦燃手串嘉義rankushi，嘉義必吃串燒，串燒種類繁多，價格不貴，主打炭火串燒及許多外面串烤店吃不到的手路菜，銅板美食串燒，好吃到連食尚玩家都推薦過嘉義美食，是間非常文青串燒店，小小店面醞釀日式風格，IG打卡嘉義名店，嘉義必吃美食，嘉義文化路燒烤推薦，嘉義烤肉串，燃手串訂位，燃手串外帶。

如何造訪 燃手串嘉義rankushi 交通？位於嘉義西區仁愛路圓環旁的文化路上，建議可以設導航，附近雖有文化夜市停車場，但若開車來訪，建議可在附近周邊看到停車格就要停車，這區非常熱鬧，不好停車，地址：600嘉義市西區文化路157號。

燃手串嘉義rankushi 位於車水馬龍的嘉義圓環旁，整排店面林立，整個潔白的底、黑色字體Logo反倒變得醒目，整個走文青風，讓人印象很深刻。

燃手串嘉義rankushi 門面如麻雀雖小，卻五臟俱全的小店，格外有特色，店面整個很有質感，創造話題，現今串燒店也可以設計如此有設計感，跳脫一般傳統串燒形象。

冰櫃陳列停靠在門口，想吃什麼就拿取什麼，上頭標示整個白色招牌，正是燃手串嘉義菜單，光看項目就知道選擇性很多，讓人胃口大開。

串燒一串串的串好，非常整齊陳列，依照自己喜歡挑選，從蔬菜、肉品、海鮮都提供，價位35~50元左右不等，真是所謂的銅板串燒，光看這些備料就可知道非常下重本，挑選很好的食材，許多外頭串燒店少見的食材，更讓萍子期待了。

想知道價目，可洽詢服務人員會告知。

桌上也特別擺上介紹，店內主要賣點與挑選的肉品選擇，光看就知道非常用心講究。平價的串燒店食材用的很好，雞肉使用自然放養的桂丁雞，伊比利豬、30日熟成的起司牛肉，不同於坊間路邊串燒店。

拿取夾子、竹簍盤，竹簍盤挑選很日式風，很好看，採竹編的設計，跳脫一般串燒店常見的塑膠盤，萍子喜歡。

不一會兒拿取自己想吃的串燒，隨後給服務人員，馬上會結帳。

進入店內的左手邊，飄出陣陣烤肉香，服務人員在這裡直接烤物。

燒烤串燒之所以好吃，這裡主要是碳烤，不是瓦斯烤唷，更多了碳香，烤物之所以好吃都在於烤的火侯、溫度以及本身是否保有水度，挑戰著味蕾。

燃手串嘉義rankushi 店內一景，提供六、七張桌子，兩人、四人座位區陳列，人多得併桌，非常文青風的日式設計，大量運用木頭目的板，上頭垂掛許多日式燈籠，座椅很有巧思，是啤酒桶製作成的椅子，格外有型。

三五好友聚在這樣的小空間吃串燒，讓萍子感受在日本居酒屋的氣息，好棒的氛圍。

走到底則是廁所空間，特別用簾子垂掛，避開這尷尬空間。

一盞盞高掛的日式燈籠，點上燈後，意境真美。

牛肉串燒超級有特色，有牛肉洋蔥、牛肉泡菜、牛肉蔥，太有創意了，連豬肉也有多種選擇，挑選這幾款蔬菜包覆在肉品中，的確是有巧思，可增添肉的好味道。

烤培根麻糬必吃款，培根把麻糬包覆著，這裡的烤麻糬非常大卷，上頭還會灑上青蔥，光看一抹綠視覺感之好，麻糬烤過後，爆漿QQ的，與培根很搭，中間加入海苔在其中，畫龍點睛，多海苔香，非常對味，一般烤麻糬容易烤黑烤硬，這裡掌握恰恰好，無敵好吃。

在現代這年代，還能吃得到炭火的烤肉香，獨特的木炭香氣，讓串燒更美味了，烤豬肉串，肉不會乾乾柴柴，非常粉嫩，丸子烤過後，咬下會噴汁，超燙口。特別要介紹這支雞肉使用自然放養的桂丁雞，可見整支雞肉用串燒插著，咬下肉質很緊實，不乾不老，很嫩，愛吃雞肉也是必點款。

蔬菜類必吃節瓜，節瓜在許多串燒店很少見，這裡的節瓜有分大小款節瓜，烤過後，整個節瓜脆脆的，裡頭還可吃到節瓜的甜度，好美味。山藥也是萍子覺得必拿取，山藥烤過，整個表面看起來帶點部分烤過的褐色，咬下也很脆帶點綿密扎實感，好吃。雞軟骨烤過帶點硬硬，咬下QQ的，也很有口感。

烤小卷，也是海鮮必吃款，串燒店很少見，當然也要來一支，烤過的小卷，表面整個帶點脆度，咬下小卷，非常Q彈，連海鮮烤的都可以如此美味，真的好不簡單。

不一會兒，點了整大盤，幾百元就可以讓晚餐如此美味，澎湃的視覺享受，讓人滿足這小確幸。

萍子吃過燃手串嘉義rankushi，不得不說真是太會烤了，非常具有水準，是目前從北到南，吃過串燒類小店，排行榜的前幾名，非常不簡單，若您也在嘉義，也想夜晚小酌一杯，吃幾串燒烤串燒，這裡絕對是你必吃的嘉義美食，吃過後，念念難忘好味道。若您居住在台中、新竹，燃手串rankushi分店，滿足口慾，非常過癮。

燃手串嘉義rankushi。

電話： 05 223 3808

地址：600嘉義市西區文化路157號

營業時間：18：00～00：30。

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！

本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。

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