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連冰棒棍都能吃！嘉義浮誇冰店　冰霸杯擠滿水果＋冰淇淋

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微..

ETtoday餓勢力

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

文、圖／萍子

夏天就愛吃冰，來到嘉義必吃冰店，萍子推薦冰的大本營─冰營ice winner，整間粉紅視覺夢幻系裝潢，獨角獸放滿屋內，可與公仔夢幻打卡合影，主打雪花冰、網美鮮果冰棒、冰淇淋球、刨冰，可內用與外帶，水果冰棒批發團購宅配，大推薦三天前得預訂10人份1200元冰霸杯，非常好拍，水果冰棒一滴水不添加，原汁原味新鮮水果果粒與台農鮮乳製成冰棒，消暑新鮮水果冰，少女心大爆發，冰品有興趣者，有開放技術教學，嘉義網美打卡名店，嘉義冰店推薦，網美IG熱門打卡，各大媒體採訪嘉義名店。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

如何造訪冰的大本營─冰營ice winner交通？起初第一間店開在嘉義市區，現今搬到此店地址：600嘉義市西區劉厝路205號，這裡屬於當地住宅區，距離嘉義熱鬧的市中心10分鐘距離，這裡比較方便好停車，可造就更多本地與外地觀光客可朝聖。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

光看冰的大本營─冰營ice winner，藍綠色招牌，沁涼消暑，放上店內所強力主打的水果冰棒，好有話題性，還未進入店內就被這繽紛視覺冰棒所吸引。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

推開玻璃門進入店內，會被眼前的裝潢，目不轉睛，整間夢幻視覺粉嫩色調，非常繽紛，這是一間嘉義提供販售多款冰為主題的冰店，取名冰的大本營─冰營ice winner，當之無愧，很有意義與特色，愛吃冰就是要來這裡啦。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

左右兩邊整大排座位區，中間是寬敞的走道，每個座位區彷彿有說不完的故事，獨角獸、史努比陪襯，讓你邊吃冰，邊可網美拍照打卡。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

每一角落都可以看到可愛的獨角獸、粉紅馬等視覺圖樣，這些娃娃公仔都可以讓你拿起拍照，創造話題性，喜歡IG打卡的朋友，絕對會拍到失心瘋，這些巧思都出自老闆娘的創意，好不簡單。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

另面牆面一大張海報，特別介紹冰的大本營─冰營ice winner，製作食材與原物料，天然新鮮水果，滿滿維他命c，原汁原味，給你滿滿吃冰的震撼，跳脫傳統想像。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

冰的大本營─冰營ice winner 菜單，簡簡單單，整大張A4設計，價錢從黑糖清冰25元開始販售，從牛奶雪花冰、鮮果冰棒、刨冰、多款冰淇淋，種類繁多，特別把每款冰棒都設計很長、很有趣的冰棒名，讓人會心一笑，想吃直接跟櫃檯點即可。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

連餐具都好浮誇，是獨角獸的可愛版，讓人再次少女心大爆發，若是親子家庭來用餐，絕對讓你尖叫到底。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

萍子特別推薦10人份的冰霸杯1200元（得三天前預訂），一上桌這大冰桶杯，讓人尖叫！太浮誇了吧，大冰桶杯裡頭依照當季水果推出，裡頭有20幾球冰淇淋，以及滿滿的新鮮水果（鳳梨、奇異果等），還有滿滿上頭一支支Pocky的草莓口味巧克力棒，超級浮誇，光拍就讓人好震撼。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

滿滿的水果，特別雕花呈現，也很有美感，下方堆積滿滿的每一球冰淇淋，有多種水果口味，讓你光看就很漸層視覺療癒性，若人多來吃冰，超級適合點這大杯冰桶杯，讓你吃到非常過癮。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

光看這繽紛多彩的冰淇淋球，冰淇淋球也是一滴水都沒添加，都水果製作，高成本。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

挖著冰杯裡頭的冰淇淋球，每種口味混著一起吃，也不唐突，冰淇淋水果味道本身就很濃郁，每一口都有滿滿的鮮奶香，好吃極了。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

店老闆加入巧思，特別加入了麵包與冰淇淋及水果放在下方作為基底，創造兩種不同風味與口感，扎實的麵包加入冰淇淋，又多了另種吃法，綿綿密密清爽好吃。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

招牌嫩仙草雪花冰70元，沒有用黑糖，純粹是關西仙草熬煮製成的仙草雪花冰，上面淋上奶油球，看似普通的一盤仙草冰都具有特色。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

光看漸層鮮色調的仙草冰，滿滿的餡料圍繞在整個圓盤中，色調繽紛漸層，視覺感十足。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

仙草冰的主要餡料以綠豆、紅豆、珍珠、粉圓為主，繽紛多彩，給的份量粉多，非常豪邁，挑選的穀類都是很養生的在地穀類，熬煮的粒粒分明，很有口感。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

仙草冰特別挑選來自新竹關西有名仙草熬煮製作，一大桶濃郁熬煮多小時仙草醬汁製作成冰磚，無添加水的濃郁仙草，仙草吃起來味道厚實，清涼退火，炎炎夏日很適合仙草冰這一味，舀下一口仙草冰，讓你一吃成主顧，難忘這好味道。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

特別一定要推薦的鮮果冰棒（全台首創，連冰棒棍都可以吃，還申請了專利），非這款浮誇又超值的網美冰棒為主，推出幾十種口味，每款冰棒從60～130元（依照口味不同，立體的水果雕花130元），水果冰棒團購宅配，每一款水果冰棒都出自店老闆們開發的巧思，挑選台灣在地水果製作成水果冰棒，每支冰棒不同水果風味，一滴水都沒有加入，挑選很貴的台農鮮奶製作，採日本急凍技術研發，不添加防腐劑，每一支冰品外觀就是水果本身口味，超級濃郁，絕對是全台最具有話題性，最高CP值的網美必吃必拍的浮誇視覺性冰棒。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

光看每一支鮮果冰棒，繽紛絢麗，每支冰棒都很有厚度，是有整個水果果肉在裡頭，不是只是傳統水果冰打成水果汁加水的製作方式，店老闆真是佛心來的，水果都是真材實料，連冰棒怎麼搭配每款水果都精心思考挑選過，連冰棒都是超級可口的厚實餅乾，可以全部吃下肚，超級用心。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

特別挑選限量推出的草莓冰棒，一支支冰棒鲍在精美的塑膠袋中，光看就好療癒。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

打開水果冰棒包裝，直接可見滿滿的草莓水果大大的果粒就在冰棒中，視覺超級討喜，太浮誇了，不得不說這是萍子看過全台最有創意的網美冰棒，還沒有吃，光看冰棒就可以感受滿滿的店老闆的好用心。這款草莓口味的冰棒，吃下濃郁的草莓本身帶點酸甜的清香，加入奇異果本身帶點酸的風味，兩款水果好搭，酸酸甜甜風味非常對味（全台首創，連冰棒棍都可以吃，還申請了專利），吃下這款冰棒，多了幸福感，滿滿的粉紅泡泡，清爽消暑。

▲▼冰的大本營─冰營ice winner。（圖／萍子提供）

萍子吃過冰的大本營─冰營ice winner，多款特色冰品，覺得不只好吃，也好好拍，還可吃到濃郁果汁、果肉，講求原汁原味，吃的健康及滿滿水果果粒冰棒，實在具有話題性，最厲害是店老闆佛心來的，賺微薄利潤，提供給愛吃冰的冰友多種選擇，讓你吃過後讚不絕口，很過癮，若您也來嘉義玩樂，或是嘉義本地人，別再錯過這間特色好拍的嘉義在地冰店，感受冰的大本營-冰營ice winner，滿滿的用心，IG打卡排隊名店，視覺性鮮果冰棒讓炎炎夏日消暑升級，若對於此冰品有興趣者，目前有開放技術教學，可以聯絡，把握商機。

冰的大本營─冰營ice winner

地址：600嘉義市西區劉厝路205號
電話：052861516
營業時間：11：00～20：00。（週一公休）

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！
本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。
熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。
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關鍵字： 冰的大本營─冰營ice winner 萍子 達人美食 美食情報 嘉義美食 特色冰品

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