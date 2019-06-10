清爽不油！高雄鹹酥雞店雞排「沒裹粉」　搭配中藥粉超對味

點評：假日就想去高雄吃吃看這家炸物，超期待！

文、圖／萍子

高雄美食多多，越夜越美麗，萍子推薦臺灣好鄭鹹酥雞taiwan jheng，位於車水馬龍的高雄三民區建興路上，每日新鮮採買，嚴選好食材油炸，主打無裏粉大雞排，每片雞排都挑選過上等好肉品質，鮮嫩無比，更推薦高雄黑輪、甜不辣、炸蔬菜等多款小物，炸雞皮限量推出，散發淡淡炭烤香，獨家用心研發並新鮮現磨多款中藥粉醬料提味，炸後脫油，造就鹹酥雞不油不膩無負擔，多了酥脆炸物健康養生吃法，高雄美食推薦，高雄鹹酥雞必吃，中藥研發鹹酥雞口味，IG高雄夜宵深夜排隊美食。

如何造訪臺灣好鄭鹹酥雞taiwan jheng 位於高雄三民區，萍子建議可直接開啟導航，地址：807高雄市三民區建興路273號。這裡比較不好停車，建議可能騎車來比較方便，若真要開車來，可能要打雙黃燈警示，買完快閃。

在這一整排美食商家中，可見非常醒目的黃色招牌，黑色字體，紅色字印章有炸物2字，斗大招牌寫上的臺灣好鄭鹹酥雞taiwan jheng。

跟一般鹹酥雞店家一樣是有著鹹酥雞外觀的攤位，與眾不同是臺灣好鄭鹹酥雞taiwan jheng 攤位是老闆自己設計過的，比較寬敞，想讓來買鹹酥雞饕客，可以直接一覽無遺挑選自己想要吃的鹹酥雞等炸物好物。

臺灣好鄭鹹酥雞taiwan jheng 這裡每款炸物價位非常親民，價錢實惠，讓人買起來無負擔。

從基本款常見的鹹酥雞、雞排、甜不辣、四季豆、玉米筍、杏鲍菇外，還有少見的炸雞蛋豆腐、銀絲卷、香腸、洋蔥等，讓人期待。

萍子想特別介紹是高雄在地大黑輪與小黑輪（只有高雄才有可見的限量款食材）、高雄甜不辣、魚板必點款，讓你吃過念念難忘。

光看檯面非常乾淨整潔，讓人食用起來不用擔心，更讓人期待這裡的炸物美味飄香。

雞皮必吃，內行人才知必點款，沒有天天都有賣，若你剛好來訪，架上有擺放炸雞皮，表示你是幸運兒，今天可點來品嚐。

想吃什麼可先拿取，或是直接跟店老闆點餐，隨後會把每款自己點的炸物放置籃中，每款炸物都需要花點時間等候。

這裡炸物是用大火油炸，店老闆嘗試過很多種炸物器物，經過研發與實驗，知道這樣的大鍋大火油炸，炸物品質最穩，最美味，且這裡的油很乾淨透徹，不是用好幾個月才換的油，講求油品質，讓你吃的健康。

炸好後的油炸物，都會用脫油機去油，讓炸物因炸過酥脆口感外，還少了油膩感。

雞排是臺灣好鄭鹹酥雞taiwan jheng 老闆每天自己清晨去挑選每一塊肥大好品質的雞排，不是組合的雞肉，買回來後，還得花時間來自家醃製，醃製也是自己研發多款醬汁，挑選很高檔的日式醬油，醃製肉的好味道，並強調醃製完幾天內一定得把雞排賣完，非常講究健康與雞排本身的味道。

雞排部分，一般鹹酥雞攤位老闆賣的都是炸有裹粉的，大家的接受度比較高。要不裹粉可以跟老闆說，不裹粉的雞排炸得等比較久，這裡的雞排，萍子超級大推不要裏粉雞排，沒有裏粉的雞排油炸過後，是台灣少見的雞排炸法，店內一大賣點與特色。

搭配店老闆自家研發獨家的幾十種中藥粉調配而成，多了淡淡的碳烤香外，中藥粉的獨特香氣，非常香濃厚實，與外頭鹹酥雞味道很不同。光看老闆獨家研發的調味粉，上頭都會有一整層，外頭的粉絕不會如此，是因為粉帶點濕度，貨真價實會上頭一整層，讓你吃的健康。

雞排剪後，呈現一塊塊，非常大片，適合一家人或三五好友食用，雞排粉嫩彈牙，咬下還多了肉汁，好好吃，宛如舌尖上跳舞。

愛吃海鮮類的小卷也是必選款，老闆不賣魷魚，因魷魚是化學浸泡物，這裡只吃得到小卷。

每一口吃下小卷，QQ彈牙，很有咬勁，非常新鮮可口。

其他炸物推薦：炸甜不辣、炸黑輪、炸鹹酥雞、炸馬鈴薯等好物。

炸過的這些炸物，光看就很金黃色澤酥脆，一點都沒有油膩感，胃口讓人大開。

老闆大推地瓜，這裡地瓜與外頭販售的很不一樣，地瓜咬下完全不會乾乾的，可想見這炸物水準。

咬下一口地瓜，可吃到地瓜綿密的細緻口感，完全不乾柴，愛吃地瓜怎能錯過。

鹹酥雞，一口一口可吃到肉汁鎖在雞肉的層次，裏粉也不會太厚，可吃到雞肉的風味。

少見的類似魚板與黑輪，切成一條條，咬下有餅乾的脆度，每一口酥酥的，配上調味粉的香氣，超像是吃餅乾的層次感。

甜不辣，萍子很愛的一款，甜不辣咬下有種酥脆聲，在嘴中咀嚼的層次很分明，超好吃。

炸馬鈴薯片，吃起來就很像是吃波片口感，脆脆的，一點油都沒有，喜歡吃餅乾那種脆口感，絕對會吃的涮嘴，炸的真的很有水準。

接著又送上雞皮與帶皮馬鈴薯，一起繼續大口吃美食。

炸雞皮，非常費時費功夫的一款食材，店老闆自己買整大塊的雞皮回來自己處理，每一片雞皮都得自己用器物刮開，把上頭雞皮微血管刮掉，只剩下健康薄薄的雞皮，這樣的雞皮不只有脆度，處理才夠健康新鮮，大火下去油炸後，雞皮整個脆脆的，咬下會咔咔咔聲響，像是餅乾口感，吃起來很過癮，跳脫一般吃到的雞皮噁膩感，讓人驚艷。

帶皮馬鈴薯，本身就是很好的一種食材，這裡沒有提供乾梅粉，乾梅粉大多都是化學調配的醬料，這裡也不用，直接灑上店內的中藥粉，吃到天然原味。

炸蔬菜是少見的鹹酥雞店家會有販售的，大推臺灣好鄭鹹酥雞taiwan jheng 這裡炸四季豆、小黃瓜、洋蔥，還有限量版推出的炸大蒜，蔬菜一點都不乾，保有水份，加上獨家調配的中藥粉提味，讓炸蔬菜多了脆度，非常好吃。

吃完所有的鹹酥雞，可見底盤都不油膩，特別挑選木盤裝鹹酥雞，就是要看看到底有多油，藉由這測試，更可安心大口吃鹹酥雞啦。

萍子吃過臺灣好鄭鹹酥雞taiwan jheng，不得不推薦這裡的鹹酥雞，高雄人真是太有口福，這裡絕對是讓人值得推薦的深夜食堂，加上開到凌晨一點，半夜嘴饞想吃炸物，來這裡買就對了，吃過後，你一定跟萍子一樣想念這裡，老闆獨家研發的中藥粉配炸物的好味道，讓你越吃越涮嘴，三不五時想來購買，好吃到想推薦食尚玩家一定要來採訪，這飄香來自高雄鹹酥雞的好味道。

臺灣好鄭鹹酥雞taiwan jheng



地址： 高雄市三民區建興路273號

營業時間：17：00～01：00（每週四公休）