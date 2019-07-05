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不怕吃不到！北海道人氣鬆餅「椿」將在麗晶精品開設永久店

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▲不怕吃不到！北海道人氣鬆餅「椿」將在麗晶精品開設永久店。（圖／記者黃士原攝）
▲北海道人氣鬆餅「椿」將在麗晶精品開設永久店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自北海道的超人氣鬆餅「椿Tsubaki Salon」在4月快閃麗晶精品地下二樓，原本計劃只快閃2個月，由於反應很好，「椿Tsubaki Salon」打算在繼續快閃到9月底，同時也計劃麗晶精品開設永久店。

椿Tsubaki Salon是在日本北海道最受歡迎的鬆餅店之一，不僅是日本遊客遊北海道必吃名店，就連台灣也有不少遊客慕名前去，標榜使用最好的食材製作，全部使用來自北海道當地新鮮食材，是純北海道出產的美味，不使用膨鬆劑等化學添加劑，熱騰騰剛出爐的厚鬆餅非常鬆軟還會晃動，從北海道札幌起家紅到全日本。

▲不怕吃不到！北海道人氣鬆餅「椿」將在麗晶精品開設永久店。（圖／記者黃士原攝）
▲波隆肉醬與舒芙蕾般蓬鬆軟綿鬆餅意外的搭配。（圖／記者黃士原攝）

Tsubaki的「厚鬆餅」高約三公分，使用的麵糊是混合北海道麵粉、鮮奶油進行打發，最後放於鐵板煎烤而成，外型與口感如舒芙蕾般蓬鬆軟綿、入口即化，為了讓厚鬆餅的口感保持在最佳狀態，都是現場點餐完畢後再進行打發、煎烤，因此點完餐後的等候時間比較久。

頂級原味厚鬆餅所使用的麵糊除北海道麵粉等食材外，還加入了甜菜糖、佐以綿密的紅豆泥、起士與香濃奶油；深受日本上班族女性喜愛的北海道牛肉製成的波隆肉醬、以及臘腸厚鬆餅也在菜單當中；快閃期間更將輪番推出季節限定的外帶厚鬆餅三明治選項，口味包括紅豆、鳳梨、芒果…等。

▲不怕吃不到！北海道人氣鬆餅「椿」將在麗晶精品開設永久店。（圖／記者黃士原攝）
▲芒果外帶厚鬆餅三明治。（圖／記者黃士原攝）

關鍵字： 美食情報 椿

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